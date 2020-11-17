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Вторая волна коронавируса обрушила промышленность России
17 Ноября 2020 187 0 Экономика
Российская промышленность ускорила свободное падение в октябре, перечеркнув предыдущие попытки восстановления. Индекс промышленного производства, который рассчитывает Росстат, показал снижение на 5,9%. По словам экспертов, ежемесячный спад стал нормой для промышленности и до конца года оно сильно сократится, несмотря на то, что власти отказались от жесткого локдауна. Вниз его тянут высокая неопределенность и осторожное потребительское поведение.
Вторая волна не легче первой
- Промышленное производство в России упало на 5,9% в октябре, подсчитал Росстат. В сентябре спад составлял 3,6%. Всего же за десять месяцев 2020 года промышленность сократилась на 3,1%. Но эти данные основываются на «улучшенной» задним числом статистике за предыдущие месяцы, поэтому могут сильно отличаться от реальной ситуации.
- С началом второй волны коронавируса статистическое ведомство зафиксировало падение во всех ключевых отраслях российской промышленности. Добыча полезных ископаемых снизилась на 8,8% в октябре из-за сделки ОПЕК+. Но и без всякой сделки добыча газа упала на 7,6%. В этом плане сдерживающим фактором выступает введение карантинных ограничений в Европе и низкий спрос на российский нефтегазовый экспорт.
- В обрабатывающих отраслях зафиксировано падение на 4,4% после роста на 0,5% в сентябре и на 0,4% в августе. Это согласуется с тем, что потребители сокращают расходы. Так, по данным Сбербанка, рост товарооборота непродовольственных товаров в октябре резко снизился. Весь октябрь россияне урезали расходы – от 1,7% до 3,8% в неделю по сравнению с сентябрем.
- На этом фоне снизилось и потребление электро- и теплоэнергии – на 3,7%. Всего за десять месяцев по этому показателю просадка достигла 2,8% по отношению к 2019 году. Единственная отрасль, которая показала рост на 2% в октябре – водоснабжение и утилизация отходов, то есть ЖКХ.
- Согласно индексу деловой активности IHS Markit PMI в обрабатывающей отрасли царит пессимизм – индекс в октябре опустился до 46,9 пунктов после 48,9 в сентябре. При этом уровень ниже 50 пунктов говорит об ухудшении ситуации. По прогнозу аналитиков IHS Markit, промышленность России будет сокращаться до второго квартала 2021 года по двум причинам: неопределенность, связанная с пандемией, и спад внутреннего спроса.
- Восстановление экономики и промышленности как ее части начнется не раньше 2021 года, когда завершится вторая волна коронавируса, говорят аналитики. По итогам года правительство ждет падения промышленности на 4,1%. Текущая цифра – 3,1% – приближается к «целевому» показателю. При этом в следующем году особого оптимизма не будет – промышленность не восстановится до уровня 2019 года, ее рост составит всего 2,6%. Вернуться к прежнему уровню удастся не раньше 2022 года.
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