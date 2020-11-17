Вторая волна коронавируса обрушила промышленность России 187 0 Экономика

Российская промышленность ускорила свободное падение в октябре, перечеркнув предыдущие попытки восстановления. Индекс промышленного производства, который рассчитывает Росстат, показал снижение на 5,9%. По словам экспертов, ежемесячный спад стал нормой для промышленности и до конца года оно сильно сократится, несмотря на то, что власти отказались от жесткого локдауна. Вниз его тянут высокая неопределенность и осторожное потребительское поведение.