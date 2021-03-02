Предложением Путина скрыть информацию о налогах за 5 млн рублей воспользовалась половина олигархов 569 2 Экономика

Президент России Владимир Путин предложил владельцам офшорных компаний платить по 5 млн руб. в год и не отчитываться перед Федеральной налоговой службой. До 1 февраля 2021 года у состоятельных россиян была возможность воспользоваться предложением главы государства. Но лишь половина потенциальных «клиентов» подала уведомления о переходе на новый налоговый режим. Бюджет может получить от них 1,3 млрд руб., но у ФНС не будет данных о реальных доходах богатых россиян.