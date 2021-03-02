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Предложением Путина скрыть информацию о налогах за 5 млн рублей воспользовалась половина олигархов

2 Марта 2021 569 2 Экономика

Президент России Владимир Путин предложил владельцам офшорных компаний платить по 5 млн руб. в год и не отчитываться перед Федеральной налоговой службой. До 1 февраля 2021 года у состоятельных россиян была возможность воспользоваться предложением главы государства. Но лишь половина потенциальных «клиентов» подала уведомления о переходе на новый налоговый режим. Бюджет может получить от них 1,3 млрд руб., но у ФНС не будет данных о реальных доходах богатых россиян.

Половина владельцев офшоров откупилась от налогов

  • Новый щадящий налоговый режим для российских владельцев офшоров, который в 2020 году ввел президент Владимир Путин, привлек 260 человек из 557-ми стоящих на учете в Федеральной налоговой службе (ФНС), пишет VTimes.
  • Суть новации заключается в следующем: собственник контролируемой иностранной компании (КИК) может быть освобожден от уплаты налога на прибыль, если выплатит единоразово 5 млн руб. До этого они должны были выплачивать 13-15% от прибыли и сдавали отчетность.
  • К 1 февраля 2021 года заявления о переходе на новый налоговый режим подали 260 владельцев КИК. Они заплатят в совокупности 1,3 млрд руб., при этом за весь 2020 год бюджет получил от всех компаний около 4 млрд руб. То есть бюджет потеряет примерно 1 млрд руб. от послабления Путина. Более того, ФНС больше не будет иметь доступа к финансовой информации офшорных структур. Фактически за небольшую плату владельцы офшоров скрыли ее от властей с санкции президента.

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  • Предложением Путина особенно заинтересовались те, у кого формируется большая прибыль в офшорах, которая потом не распределяется в виде дивидендов. А также те, кто не захотел сдавать отчетность властям и те, у кого возникла «бумажная прибыль».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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16:54 2 0
Лина:

Совсем перестали скрывать, что поддерживают олигархов. С простого народа уже и шкуры содрали, и тараканий жир скушали, осталось только кости обглодать. Эх....

14:41 2 0
Александр Н:

чего то дешево меньше 10.000 $ в год меньше 1000$ в месяц.. как в свое время говорил М Зурабов( бывший посол России на Вукраине) да он больше на носки и галстуки в месяц тратил ,, а тут счета в овшорах с многими нулями и не в рублях конечно так что это либо Утка, либо опять с той стороны Кремлевского забора опять арифмометры сломались …причем опять не в нашу пользу

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