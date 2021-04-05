Повод для революции в России нашел помощник Мишустина 1853 4 Экономика

Национальное богатство в России распределено настолько неравномерно, что это может привести страну к революции. Такое мнение высказал помощник премьер-министра Михаила Мишустина Игорь Артемьев на съезде партии «Яблоко». По оценке Credit Suisse от 2016 года, 10% самых обеспеченных россиян владели 89% совокупного благосостояния страны. Причем этот показатель имел тенденцию к росту.