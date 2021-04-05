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Повод для революции в России нашел помощник Мишустина

5 Апреля 2021 1853 4 Экономика

Национальное богатство в России распределено настолько неравномерно, что это может привести страну к революции. Такое мнение высказал помощник премьер-министра Михаила Мишустина Игорь Артемьев на съезде партии «Яблоко». По оценке Credit Suisse от 2016 года, 10% самых обеспеченных россиян владели 89% совокупного благосостояния страны. Причем этот показатель имел тенденцию к росту.

Богатство доведет до революции

  • Помощник председателя правительства Михаила Мишустина и бывший глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил об угрозе революции в России, передает Ura.ru. Причиной ее может стать неравномерное и несправедливое распределение богатства. По словам Артемьева, мы сейчас можем наблюдать следующее – «национальное богатство распределено очень угрожающим образом».
  • Согласно оценке Credit Suisse от 2016 года, 10% россиян владели 89% совокупного благосостояния страны. Для сравнения: в США 10% граждан владеют 78% богатства страны, а в Китае на них приходится 73%. При этом по числу миллиардеров Россия уступает только этим двум странам. Одновременно с этим 70% взрослых россиян относятся к наименее обеспеченной половине населения мира, а 20% россиян – в числе самых бедных.
  • «Именно такого рода дифференциалы приводят к революциям», – подчеркнул Артемьев. По его словам, в России усилились тенденции монополистического капитализма. Олигархи оказываются на всех возможных рынках. Исследование Credit Suisse показало, что в развитых странах 17% совокупного благосостояния миллиардеров заработано на инновациях, а 36% в обрабатывающей промышленности. Но в России 60% богатства миллиардеров получено в сырьевом секторе.

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  • По собственному признанию, шестнадцать лет во главе ФАС Артемьев сопротивлялся монополизму со стороны олигархов. «Ну, а сейчас ФАСа нет», – констатировал он и добавил, что в ближайшее время не будет. Артемьев ушел из ФАС в прошлом году и был назначен помощником Мишустина.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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15:38 0 0
Владимир Иванович Барышев:

Артемьев прав!

14:56 3 0
Александр Меерович Зельцер:

Думаю , что Артемьев прав,- принципы регулирования финансовых рынков, основное условие антикоррупционной деятельности

14:55 2 0
Геннадий:

Вот и появился свой русский Кромвель!!!

09:45 1 7
Татьяна Завьялова:

Мишустин с командой ценны для страны, они как бриллианты среди кремлевских отбросов, честность и преданность Отчизне востребованы как никогда. Всю власть управления государством необходимо передать премьеру.

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