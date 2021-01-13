Петербургский дирижер Игорь Пономаренко: музыка Азербайджана у меня в приоритете

Сегодня все мы ждём скорейшего окончания пандемии и восстановления нормального течения жизни, в том числе – возобновления совместных российско-азербайджанских творческих проектов в сфере музыки, театра, кино, которые стали доброй традицией для наших стран. Руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев отмечает, что подобное сотрудничество идёт на благо не только искусству: «Российско-азербайджанские гуманитарные и творческие проекты – это не только замечательный пример взаимообогащающего межкультурного диалога. Они ежедневно и ежечасно укрепляют тесные связи наших народов, взаимные дружеские чувства, развивают всестороннее сотрудничество наших стран».

Один из творческих мастеров, активно продвигающий совместные музыкальные проекты России и Азербайджана – замечательный петербургский композитор и дирижёр Игорь Пономаренко. Его знаменитый симфонический оркестр IP Orchestra выступает в Баку уже три года подряд, объединяя в своих рядах российских и азербайджанских музыкантов.

Такая интересная практика совместной работы неизменно радует бакинских слушателей. А сложилась она благодаря тому, что IP Orchestra – не обычный, а «фрилансерный» негосударственный коллектив, первый в своём роде и задавший новую моду. По признанию создателя IP Orchestra, сегодня оркестру проще и дешевле найти единомышленников на месте, чем ехать в другую страну своим полным составом. Разделил опыт Санкт-Петербурга и Баку – теперь во время концертов IP Orchestra к оркестру здесь присоединяются молодые азербайджанские музыканты.

Заслугу за реализацию этого проекта в Азербайджане Игорь Пономаренко разделяет с организаторами его концертов, в частности – с замечательным скрипачом Эмином Хусейновым, учившимся в своё время в Санкт-Петербурге. «Отправляясь в Баку в первый раз, я беспокоился, ведь кроме Эмина никого там не знал, не представлял уровня азербайджанских исполнителей, – вспоминает руководитель IP Orchestra. – Но всё получилось отлично. Недаром говорят, что в советское время в Баку был один из первых по силе симфонических оркестров из всех союзных республик. На прекрасном уровне там музыканты и сейчас – всё замечательно».

Знаменитое «Rock hits show» Игоря Пономаренко стало для слушателей Баку первой программой рок-музыки в симфоническом исполнении, которая с тех пор пользуется неизменным успехом и у любителей классики, и у ценителей хорошего рока. По словам дирижера, такой синтез жанров трогает зрителей, побуждает их глубже интересоваться музыкой. «Это видно, публика об этом говорит, и это всегда очень приятно», – добавляет Игорь Пономаренко.

В творческом багаже руководителя IP Orchestra множество необычных ярких программ, посвященных русскому и зарубежному року, киномузыке, танго. Есть и оригинальная программа с солирующим кавказским музыкальным инструментом – «Дудук с симфоническим оркестром». А в 2020 году на концерте в Баку звучал азербайджанский тар. «Интересно было бы использовать и ещё какие-нибудь азербайджанские инструменты, например, духовые», – замечает дирижер.

О концертах в Баку у Игоря Пономаренко только самые лучшие впечатления: и от уровня азербайджанских исполнителей, и от щедрой на овации публики, и, конечно, от самого города, который музыкант называет необычайно красивым. «Баку немного напомнил мне Париж – своей архитектурой, мощёными улицами, камнем песочного цвета, – признаётся Игорь Пономаренко. – Мне очень нравятся одноэтажные улочки в центре, уютные дворики. В этом удивительный колорит южного города, я надеюсь, что он сохранится. Гуляли мы и по великолепной бакинской набережной, поражаясь её многокилометровой длине. Она сделана очень красиво!» Хвалебно отзывается гость из Санкт-Петербурга и об азербайджанской кухне: традиционным блюдом по прилёту в Баку для него стал хаш, а настоящим открытием – бакинская шаверма.

Помимо руководства собственным оркестром, Игорь Пономаренко выступает ещё и в качестве дирижера Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга. С этим коллективом дирижёр также планирует побывать в Баку, представив публике программы российской и азербайджанской музыки. «Сейчас мы все с нетерпением ждём, когда закончится пандемия – концерт состоится, как только нам дадут зелёный свет, – обещает российский дирижер. – Тревожили и страшные события в Карабахе – слава Богу, что наступил мир! Мы уже созванивались с азербайджанскими коллегами и потихоньку планируем новые выступления на весну, хотя, конечно, прогнозы сейчас давать сложно. Но рано или поздно мы обязательно снова соберёмся вместе в Баку!»

Пандемия отложила реализацию и других творческих планов музыканта, как, например, шоу хитов группы Queen с приглашением оперных певцов. Но Игорь Пономаренко не прекращает работу, накапливая материал: сочиняет музыку для мюзикла, делает аранжировки для новых программ, записывает концерты. Есть в его планах и ещё одно интересное начинание. «В прошлом году в Азербайджане гастролировал наш театр «Санктъ-Петербургъ Опера» под руководством Юрия Александрова, и мне было бы очень интересно посотрудничать с этим театром, – делится Игорь Пономаренко. – Также хотелось бы охватить ещё и театральную жизнь Баку – подирижировать спектаклем. Планы есть всегда, главное, чтобы они благополучно реализовались».

Ждут воплощения и другие проекты российского музыканта с азербайджанскими коллегами. «В одной из программ в Баку мы исполняли музыку из кино, в том числе сыграли и спели несколько произведений из азербайджанских фильмов. Это было очень интересно. А ведь прекрасных фильмов в Азербайджане много, и там есть шикарные песни!», – отмечает дирижер. По его словам, азербайджанских солистов очень рады будут видеть в России на фестивале «Чайковский.spb.ru», который традиционно проходит при участии Губернаторского оркестра Санкт-Петербурга. «Очень много в Азербайджане и замечательной классической музыки – и советского времени, и более поздней. Хотелось бы, чтобы в России исполняли больше музыки Кара Караева и других азербайджанских композиторов», – добавляет музыкант.

Говоря о своей идее концертов национальной музыки разных народов, Игорь Пономаренко подчёркивает, что при реализации проекта его приоритетом будет именно музыка Азербайджана, во многом потому, что у него сложились замечательные тёплые отношения с азербайджанскими коллегами. По мнению дирижера, подобный концерт, включающий в себя и азербайджанскую классику, и современные произведения, и музыку из азербайджанского кино, смог бы заинтересовать любого российского слушателя. «Такой проект вполне реально осуществить, нужно только дождаться конца пандемии», – заключает Игорь Пономаренко.