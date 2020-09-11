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Тайные кредиторы заняли России почти 400 млрд рублей

11 Сентября 2020 856 0 Экономика
Тайные кредиторы заняли России почти 400 млрд рублей

Западные инвесторы отказываются давать России в долг. При этом правительство отчаянно нуждается в заимствованиях для покрытия крупнейшего за последние годы дефицита бюджета в 4-5 трлн руб. Спасти российский бюджет вызвались четыре тайных покупателя, которые за две недели заняли России более 200 млрд руб.

Тайная группа спасателей

  • Запад отказывается давать России в долг из-за угрозы санкций и низкой ключевой ставки. Но правительству необходимо по плану занять 1 трлн руб. в третьем квартале. После провальных аукционов по продаже российского госдолга в августе в сентябре спрос на облигации федерального займа (ОФЗ) внезапно вырос. Правда, обеспечили этот спрос четыре тайных покупателя.
  • В среду, 9 сентября, Минфин разместил два выпуска ОФЗ и продал их на 159 млрд руб., из которых 112 млрд дала продажа 10-летних облигаций. Всего было 18 заявок, но четыре из них обеспечили бюджету 82,5 млрд руб. Заявки были на гигантские суммы – от 15 до 27 млрд.
  • Аналитики Райффайзенбанка, следящие за аукционами по госдолгу, отмечают, что тайные инвесторы согласились купить большой объем бумаг без скидок и премии. Их устроила стоимость облигаций в 96,25% от номинала, что подозрительно. Поэтому, как подозревают наблюдатели, неназванными покупателями российского госдолга могут быть госбанки или связанные с ними организации.
  • На прошлой неделе Минфин также продал 188 млрд руб., из которых 130 млрд достались узкой группе покупателей. Два инвестора дали взаймы 95 и 35 млрд руб. Ими, по всей вероятности, являются два крупнейших банка России.
  • За две недели Минфин справился с проблемой долга, которую никак не мог решить в августе, и занял 374 млрд руб. Эти деньги помогли закрыть дефицит августа (297 млрд руб.), а также часть сентября. Также удалось нагнать план на третий квартал, который предполагает заимствование 1 трлн руб.
  • Аналитики удивляются происходящему и не верят, что аппетит у тайных покупателей сохранится надолго. В свою очередь, западные инвесторы покупать российский госдолг не намерены в ближайшее время – из-за возможных санкций против этого госдолга в связи с отравление Алексея Навального и невыгодными условиями для спекуляций кэрри-трейд после снижения ключевой ставки. За все лето западные инвесторы вложили в российский госдолг всего 6 млрд руб., или 0,5% от всего объема.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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