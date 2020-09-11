Тайные кредиторы заняли России почти 400 млрд рублей 856 0 Экономика

Западные инвесторы отказываются давать России в долг. При этом правительство отчаянно нуждается в заимствованиях для покрытия крупнейшего за последние годы дефицита бюджета в 4-5 трлн руб. Спасти российский бюджет вызвались четыре тайных покупателя, которые за две недели заняли России более 200 млрд руб.