Насилие в домашних тапочках: как защититься от «доброжелателей»

Если вам случалось слышать, а то и говорить: «это для твоего же блага», «я хочу как лучше для тебя», то, вероятно, вы уже имели дело с «мягким насилием». В той или иной форме его нередко практикуют даже самые любящие, самые, казалось бы, заботливые люди: матери, партнёры, друзья. Как же распознать и не допустить такое нарушение личных границ по отношению к себе и своим близким?

Мы слышим «насилие» и представляем себе голливудские боевики, пьяную драку в ночной подворотне, сексуальные домогательства, ссоры в неблагополучных семьях с оскорблениями и рукоприкладством. На слуху и такие понятия как «манипуляторы», «токсичные люди», и мы ревностно отстаиваем свои права на безопасность и свободу самовыражения. Но при этом мы зачастую не понимаем, что сами раз за разом из лучших побуждений причиняем близким серьёзный вред или позволяем делать это с собой.

Признаки «мягкого насилия»

«Причинение добра» может выглядеть абсолютно невинно – как комментарий о внешности: «не твой цвет», «неудачная причёска», как небрежное: «твои друзья странные» или «он – неудачник», сказанное о дорогом вам человеке. Если от чьих-то слов или действий вам стало неловко, обидно и больно – вы подверглись насилию.

Причём речь сейчас не о действиях тех манипуляторов, которые сознательно стремятся подчинить вас, подорвав вашу уверенность в себе и разлучив с близкими. Настоящий «доброжелатель» может и сам не осознавать, что прикрывает такой «заботой» собственные корыстные мотивы – желание сохранить контроль над другим человеком, сделать его более «удобным», послушным своей воле. «Скушай ложечку за маму», «порадуй бабушку», «у тебя нет настроения принимать гостей, но я всё равно приду» – всё это случаи мягкого насилия, к которым мы привычны с детства.

Жертвам мягкого насилия очень сложно его распознать и практически невозможно заявить о нём, найти понимание. Ведь их «так любят», о них «так заботятся»! Особенно непростая ситуация подчас складывается с воспетой материнской любовью, граничащей с самоотречением и одновременно способной удушить «мягким насилием» формирующуюся личность ребёнка.

Орудия «доброжелателей»

«Для твоего же блага» на деле означает «для моего спокойствия и удобства». И чтобы добиться этого, практикующие «мягкое насилие» применяют те же методы, что и все прочие манипуляторы, только в смягчённой, завуалированной форме увещеваний, сетований, советов и просьб.

– «Критика тебе на пользу!» Непрошенная, нежеланная критика – тоже насилие и, зачастую, она способна причинить человеку больше вреда, чем пользы, подрывая его уверенность в собственных силах, мешая найти свой способ решения проблемы. Общаясь с другими, помните, что любой идеал существует лишь в нашем воображении.

– «Я же знаю лучше!» Подобное отношение способно разрушить самооценку человека, сделать его зависимым и чрезмерно подверженным чужому влиянию.

– «Застегнись, тебе холодно!» – из той же оперы. Подобная забота, как правило, вполне искренняя, на деле обесценивает чувства человека. Ведь даже если речь идёт о ребёнке, он вполне способен понять, холодно ему или нет, и ему нужно научиться доверять своим чувствам и управлять своими действиями.

– «Ты достоин лучшего!» Здесь речь уже об обесценивании привязанностей и увлечений. Причём в случае мягкого насилия речь, как правило, не о прямых запретах с кем-то видеться или чем-то заниматься. Но действуют советы, сетования, критика и подколки подчас ничем не хуже, отвращая людей от любимых занятий, разлучая с привязанностями. А ведь, по сути, «ты достоин лучшего!» – это всего лишь эгоистичное «зачем тебе кто-то или что-то ещё, когда у тебя есть я?»

– «Я так стараюсь ради тебя!» «Ради тебя я пашу без выходных», «ради тебя я не спала ночей» и т.д. – мягкое насилие в чистейшей форме. Даже не проговоренное «из-за тебя я…» сковывает, привязывает человека долгом и виной.

– «Мне ничего не нужно!» Отвергая помощь, не позволяя компенсировать сделанное ими добро, люди, особенно родители, возлагают на других неоплатный долг перед собой и всем миром, делают отношения тягостными.

– «Я живу только ради тебя, ты мой свет в окошке!», «только ты меня понимаешь!» Да, и это тоже мягкое насилие. Посыл «мне без тебя не прожить» возлагает на людей слишком тяжёлую ношу. Каждый взрослый человек сам ответственен за своё самочувствие и настроение, и перекладывать эту ответственность на других – значит взращивать в них либо нервозность и чувство вины, либо ложную гордыню.

– «Я же волнуюсь!» Постоянный контроль супруга или родителей часто оправдывается заботой о безопасности жертвы. Здесь манипуляторы любят выставлять себя страдальцами: «опять подскочило давление…», «я не ложилась, ждала тебя…».

– «Я просто шучу!» Нередко болезненные уколы критики представляются попыткой повеселить жертву. Которая после «ты шуток не понимаешь!» может почувствовать вину за собственное недовольство и начать извиняться перед обидчиком. Если вас обижают шутки близких, или их – ваши – найдите способ смеяться не друг над другом, а вместе, не переходя личных границ.

– «Что ты заводишься?», «ну вот уже и слово тебе не скажи!» и т.д. Есть и такие способы переложить вину на другого, доведя его до белого каления. Мягкое насилие часто использует газлайтинг, когда манипулятор отрицает содеянное, заставляет жертву сомневаться в себе.

– «В прошлый раз мы сделали по-твоему, и смотри, что получилось!» Напоминание о былых недочётах и неудачах – тоже инструмент манипуляции. «Вспомни-ка свою ошибку!» заставляет жертву чувствовать себя ответственной, непрощённой и обязанной.

А можно и вовсе ничего не говорить, а использовать в качестве инструмента насилия, например:

– Обязывающие подарки, за которые приходится делать то, чего совсем не хочется;

– Шантаж, когда, например, родители грозятся отлучить выросшего ребёнка от дома, если он не порвёт неугодные им отношения. Или подкуп, когда ребёнка принуждают поступить на нежеланную, но престижную специальность, обещая оплатить её;

– «Мягкие» наказания, когда игнорирование, подчёркнутая холодность и недовольство близкого человека могут заставить жертву поверить, что она и правда в чём-то виновата, недостаточно ценит, уважает и любит, и броситься заглаживать вину.

Забота мнимая и настоящая

Когда «мягкое насилие» практикуется регулярно, оно оказывает самое разрушительное воздействие на волю человека, его самооценку, внушает ему вину за собственные потребности и вкусы. Недаром говорят, что дорога в ад вымощена благими намерениями – насильственное «причинение добра» ломает судьбы и разрушает отношения. Старайтесь замечать и вовремя пресекать нарушение ваших личных границ, показывайте близким, что заметили манипуляцию, мягко проговаривайте недопустимость такого поведения, не доводя дело до конфликта. Иногда в этом стоит заручиться помощью специалиста, а в крайних случаях бывает необходимо даже порвать разрушительные для вас отношения.

Всегда помните, что близкие – отдельные от вас люди со своими потребностями, интересами, убеждениями, личными границами. Одна из основ личности – собственная воля человека, и недопустимо ломать её, прикрывая свой страх одиночества или перемен любыми «добрыми побуждениями». Когда насилие маскируется под любовь, оно не перестаёт быть насилием, так что не стоит навязывать другим свои ценности и стереотипы, пытаться «переделать» любимого человека или решать «как будет лучше» для ребёнка. Если речь, конечно, не идёт о серьёзной угрозе здоровью и жизни, любые ошибки, которые совершают наши близкие – часть их урока, ступенька на пути жизни, которую предстоит прожить им, а не нам.

Чтобы на самом деле бескорыстно подарить близким добро, откровенно поговорите с ними, спросите, чего хотят они сами, что сделает их счастливыми? И, возможно, вы очень удивитесь, поняв, как их представление о благе отличается от вашего. Ведь как нет двух одинаковых людей, так нет и одинаковых судеб, совершенно идентичных путей к счастью, которое, как известно, у каждого своё.