Набиуллина пообещала выдавать пенсии в «цифровых рублях» 133 0 Экономика

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала выдавать пенсии россиянам в «цифровых рублях», когда новое платежное средство появится в России и если россияне на это согласятся. О своей идее глава ЦБ рассказала в новогоднем шоу на канале RTVI с Сергеем Шнуровым. Концепцию «цифрового рубля» регулятор представил в октябре 2020 года. Против еще одной формы денег выступили коммерческие банки – они обеспокоены, что ЦБ из регулятора рынка может стать их прямым конкурентом.