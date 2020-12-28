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Набиуллина пообещала выдавать пенсии в «цифровых рублях»
28 Декабря 2020 133 0 Экономика
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала выдавать пенсии россиянам в «цифровых рублях», когда новое платежное средство появится в России и если россияне на это согласятся. О своей идее глава ЦБ рассказала в новогоднем шоу на канале RTVI с Сергеем Шнуровым. Концепцию «цифрового рубля» регулятор представил в октябре 2020 года. Против еще одной формы денег выступили коммерческие банки – они обеспокоены, что ЦБ из регулятора рынка может стать их прямым конкурентом.
Пенсии в цифровых рублях
- В ближайшем будущем россияне смогут получать пенсии в цифровых рублях. Но все будет зависеть от желания каждого конкретного гражданина. «Они (люди) и сейчас если хотят, получают наличными, на почту, на счет в банк, на карточку», – перечислила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в эфире RTVI (цитата по ТАСС). То же самое будет касаться и цифрового рубля.
- Впрочем, окончательное решение о его выпуске пока не принято – концепция появилась лишь в середине октября этого года. Аналитики ЦБ назвали цифровой рубль «третьей ипостасью» рубля наряду с бумажными и безналичными деньгами. Хотя, строго говоря, деньги на пластиковой карточке тоже можно назвать цифровыми – они представляют собой записи в электронных базах банков, а не реальные деньги.
- Особенность цифрового рубля в том, что он будет находиться вне банковской системы, а на «электронных кошельках» в самом ЦБ. Передача от одного пользователя к другому будет осуществляться в виде перемещения цифрового кода из одного кошелька в другой. Бумажные деньги, безналичные и цифровой рубль будут равноценны. Владельцы денег смогут свободно переводить рубли из одной формы в другую.
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- На сегодняшний день, по словам Набиуллиной, ЦБ обсуждает плюсы и минусы, а также технологические риски. В Кремле считают, что цифровой рубль поможет победить бедность. Он появится в течение 3-7 лет, прогнозировал спецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию России Дмитрий Песков.
- ЦБ следует в общемировом тренде – регуляторы Китая, США и ЕС уже заявили о желании запустить цифровые или криптовалюты. Эксперты при этом отмечают, что проблем с цифровым рублем будет гораздо больше, чем предполагалось. К примеру, регулятор сможет печатать деньги для населения в обход бюджета, денежного и банковского рынка. В этом случае будут созданы колоссальные риски для банковской системы и денежно-кредитной политики. Розничные банки уже выступают против инициативы ЦБ. Поэтому не исключено, что россияне не дождутся пенсии в цифровых рублях.
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