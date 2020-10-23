Кремль «цифровым рублем» победит бедность. Россиян снова разводят 273 0 Экономика

Власти России придумали новую «национальную идею». На свалке этих идей уже заржавела модернизация, поблизости разбросаны инновации, неподалеку – импортозамещение. Теперь же спасением от всех экономических бед провозглашен «цифровой рубль». Изображая из себя просвещенных, госчиновники говорят о «новой форме валюты», но забывают сказать, что все деньги на банковских карточках россиян уже сейчас являются пресловутыми «цифровыми рублями». А весь замысел очередной «большой идеи» сводится к введению механизма контроля за всеми денежными операциями граждан, чтобы государство получило информацию не только о доходах, но и текущих расходах. Так можно будет собрать больше налогов.