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Кремль «цифровым рублем» победит бедность. Россиян снова разводят
23 Октября 2020 273 0 Экономика
Власти России придумали новую «национальную идею». На свалке этих идей уже заржавела модернизация, поблизости разбросаны инновации, неподалеку – импортозамещение. Теперь же спасением от всех экономических бед провозглашен «цифровой рубль». Изображая из себя просвещенных, госчиновники говорят о «новой форме валюты», но забывают сказать, что все деньги на банковских карточках россиян уже сейчас являются пресловутыми «цифровыми рублями». А весь замысел очередной «большой идеи» сводится к введению механизма контроля за всеми денежными операциями граждан, чтобы государство получило информацию не только о доходах, но и текущих расходах. Так можно будет собрать больше налогов.
От «цифрового рубля» бедные станут еще беднее
- У Кремля высокие ожидания от «цифрового рубля», введение которого обсуждают в Центробанке. Пресс-секретарь президента Путина восторженно отзывается о нем, как о «чуде», которое поможет властям бороться с бедностью. Надо отметить, что пресс-секретарь стал еще и спецпредставителем президента по цифровому и технологическому развитию России. Поэтому он непосредственно соприкасается с революционной «цифровой» технологией.
- По его словам, новый вид денег задуман как альтернатива наличным деньгам и появится в России уже в течение 3-7 лет. При этом мировым лидером Россия в этой области не станет. «В мировой гонке надо было бы начинать четыре года назад», – сказал пресс-секретарь. Но осторожность российских властей оправдана – слишком большой риск с точки зрения финансов. Россия будет «быстрым вторым» в освоение цифровых денег, заверил он, хотя у россиян в принципе нет запроса на участие страны в этой странной «гонке».
- Спикер Кремля убежден, что страна сможет повторить с цифровым рублем «русское карточное чудо», под которым он подразумевает широкое распространение банковских карточек среди населения. Центробанк не рвался быть первым в мире, но выстроил одну из лучших в мире инфраструктур для безналичных платежей.
- Но зачем вообще властям понадобился новый вид валюты? Естественно, благими намерениями устлана дорога в ад – «цифровой рубль», оказывается, нужен для решения проблемы бедности. То есть 20 лет власти искали подход к этой проблеме, допустили рост числа людей за чертой бедности до 20,5 млн человек, и только сейчас нашла подходящий инструмент.
- На самом деле официальная версия не соответствует действительности. «Цифровой рубль» нужен властям, чтобы «сделать платежи прозрачнее». Образно говоря, цель Кремля – взять в тиски граждан: получать оперативные данные о доходах и расходах, и если расходы будут превышать доходы, начислять дополнительные налоги. Это вся суть «цифрового рубля», с которым теперь носятся чиновники во власти.
- Разговоры об «адресной модели» помощи тем, «кому действительно надо, а не кому формально положено» – это все неолиберальная демагогия, смысл которой в том, чтобы максимально ограничить помощь населению, найдя для этого поводы. Пандемия коронавируса весной этого года показала, насколько плох «адресный» подход и как он помог сохранить власти триллионы налогов граждан, которые они честно платили и не смогли в кризисной ситуации получить помощь из-за буквоедства или формальных причин.
- Однако все эти грезы власти скорее всего останутся несбыточными мечтами. «Цифровой рубль» от денег на вашей карточке будет отличать лишь то, что карточку обслуживает ваш банк, а «цифровой рубль» будет обслуживать сам Центробанк, автоматически отслеживая движение денежных средств. Так он станет конкурентом розничных банков.
- Но у граждан будет право пользоваться наличными, деньгами на текущих счетах в банках и «цифровым рублем». Первые два способа будут давать анонимность и защиту банковской тайной, последний вариант будет незащищенным от контроля власти и вмешательства в личные финансы. Очевидно, что при таком раскладе «цифровой рубль» будет практически не востребован гражданами, которые имеют право на конфиденциальность.
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