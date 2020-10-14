Набиуллина раздаст «цифровые рубли» для тотального контроля за платежами 1290 0 Экономика

Центробанк задумал еще один способ сковырнуть «серую экономику» с тела России и поставить весь денежный оборот под тотальный контроль. Новация носит модное название – «цифровой рубль». По задумке авторов он должен стать третьей ипостасью денег в России наряду с бумажными и безналичными. Однако сознательная уловка скрыта уже в самом описании – «цифровыми» деньгами давно являются средства на всех пластиковых карточках россиян. Собака зарыта в другом – «цифровые рубли» будут храниться не на счетах коммерческих банков, а в самом Центробанке, который и будет отслеживать все транзакции в экономике.