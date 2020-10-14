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Набиуллина раздаст «цифровые рубли» для тотального контроля за платежами
14 Октября 2020 1290 0 Экономика
Центробанк задумал еще один способ сковырнуть «серую экономику» с тела России и поставить весь денежный оборот под тотальный контроль. Новация носит модное название – «цифровой рубль». По задумке авторов он должен стать третьей ипостасью денег в России наряду с бумажными и безналичными. Однако сознательная уловка скрыта уже в самом описании – «цифровыми» деньгами давно являются средства на всех пластиковых карточках россиян. Собака зарыта в другом – «цифровые рубли» будут храниться не на счетах коммерческих банков, а в самом Центробанке, который и будет отслеживать все транзакции в экономике.
Цифровизация рубля в целях контроля
- Центробанк повторяет за ведущими регуляторами моду на «цифровые» деньги и уже занялся изучением возможности введения в России новой формы национальной валюты – «цифрового рубля». В докладе аналитики банка рассуждают, что он может стать «третьей ипостасью» рубля наряду с бумажными и безналичными деньгами. Саму эту формулировку следует считать финансово неграмотной – безналичная форма денег в России давно оцифрована и является ни чем иным, как бухгалтерскими записями в электронных базах банков.
- Однако ЦБ допускает такую неграмотность, чтобы отвлечь внимание от другого важного момента – «цифровые рубли» будут находиться вне банковской системы, а на «электронных кошельках» непосредственно в Центробанке. Они будут иметь все свойства бумажных и безналичных денег, их можно будет использовать для платежей и накоплений. При этом передача «цифрового рубля» от одного пользователя к другому будет происходить как перемещение цифрового кода между электронными кошельками.
- ЦБ заверяет, что все три формы рубля будут равноценными – 1 рубль наличных эквивалентен 1 рублю безналичных. Так же и 1 «цифровой рубль» будет им равен. Владельцы денег смогут свободно переводить рубли из одной формы в другую. Расплачиваться цифровой версий можно будет даже в офлайн-режиме, но как – регулятор не пояснил, заметив только, что для этого потребуется «специальная инфраструктура».
- В действительность «цифровой рубль» следует считать попыткой ЦБ бороться с «серой экономикой», поставив неконтролируемые платежи в ней под жесткий контроль. Регулятор сможет помечать специальным признаком целевое использование средств и будет «автоматически отслеживать движение денежных средств». ЦБ оправдывает это наблюдением за исполнением госконтрактов и бюджетных платежей, обещая «запретить расходование на цели, не соответствующие их (денег) предназначению».
- Вместе с тем Центробанк станет конкурентом обычных банков и будет бороться за депозиты россиян. Впрочем, возможно всего этого и не произойдет – своей идеей ведомство Эльвиры Набиуллиной всего лишь ответило на моду текущего года. На сегодня все уважающие себя регуляторы – Китая, США, ЕС – заявили о желании запустить цифровые или криптовалюты. Точно так же еще пару лет назад решить все проблемы России должна была технология блокчейн, которая не доказала свою эффективность и больше никому не интересна.
- Поэтому не исключено, что и «цифровой рубль» после недолгого обсуждения будет отправлен на свалку вышедших из моды идей. По словам экспертов, он создает массу проблем: во-первых, ЦБ сможет печатать деньги для населения в обход бюджета, денежного и банковского рынка, а во-вторых, это создаст риски для банковской системы и денежно-кредитной политики в целом.
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