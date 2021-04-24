Набиуллина перечеркнет «инфляционную спираль». Россию ждет ужесточение финансовой политики 103 0 Экономика

Центробанк повысил ключевую ставку до 5% на заседании совета директоров 23 апреля. После этого глава регулятора Эльвира Набиуллина вышла на пресс-конференцию с брошкой в виде улитки с чертой. Рынок воспринял это как сигнал: ЦБ видит раскручивающуюся «инфляционную спираль» и собирается «перечеркнуть» ее с помощью жесткой денежно-кредитной политики.