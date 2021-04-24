Набиуллина перечеркнет «инфляционную спираль». Россию ждет ужесточение финансовой политики
24 Апреля 2021 103 0 Экономика
Центробанк повысил ключевую ставку до 5% на заседании совета директоров 23 апреля. После этого глава регулятора Эльвира Набиуллина вышла на пресс-конференцию с брошкой в виде улитки с чертой. Рынок воспринял это как сигнал: ЦБ видит раскручивающуюся «инфляционную спираль» и собирается «перечеркнуть» ее с помощью жесткой денежно-кредитной политики.
Повышение ставки в ответ на рост цен
- На заседании 23 апреля Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 0,5% (до 5%) впервые с 2014 года. Решительно действовать финансовый регулятор вынудил рост цен – инфляция, по данным Росстата, в марте достигла пятилетнего пика и составила 5,8%. Показательно, что на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина была с брошью в виде улитки с чертой. Этот знак наблюдатели восприняли как «инфляционную спираль», которую ЦБ «перечеркнет» повышением ставки – в этом году она может с текущих 5% вырасти до 6-7%.
- Инфляция превратилась в «незаживающую рану». Новости о повышении стоимости продовольствия стали регулярными. По данным FinExpertiza, 24 социально значимых продукта (мясо, курица, рыба, масло, молоко, хлеб, крупы и овощи) подорожали в марте почти в три раза больше всего остального – на 15,6%. При этом россияне стали экономить на еде: по данным «Тинькофф-Data», потребители сократили расходы на мясо, овощи и фрукты на 25-60%.
- С другой стороны в 2020 году россияне сняли со счетов в банках 3 трлн руб., из-за чего денежная масса в обращении выросла на 25%. Вкладчики забирали деньги из банковской системы вследствие снижения ключевой ставки до исторического минимума – 4,25% и падения доходности по депозитам ниже уровня инфляции. ЦБ рассчитывал, что деньги вернутся в банковскую систему, но с начала 2021 года россияне увеличили объем наличных на руках на 20 млрд руб. и купили в январе-марте 760 млн долларов.
- На пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что «инфляция повышенная ударяет по сбережениям граждан». Также она признала: «Инфляция угрожает и текущим доходам людей, и сбережениям, особенно в наличных». Повышением ключевой ставки ЦБ рассчитывает поддержать увеличение ставок по депозитам, замедлить инфляцию и защитить средства граждан от обесценения.
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- Однако, как считают аналитики, в этом случае придется заплатить экономическим ростом: «Нездоровая экономика мало приспособлена для ужесточения финансовых условий», – говорит старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Минэкономразвития как раз снизило прогноз по росту экономики до 2,9% и отложило ее полное восстановление от кризиса на 2022 год.
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