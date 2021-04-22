Цены выросли для самых бедных. Дешевые продукты подорожали втрое больше инфляции
22 Апреля 2021 41 1 Экономика
Цены на социально значимые продукты в России почти втрое обогнали рост общей инфляции. Согласно исследованию «Финэкспертизы», стоимость 24 базовых продуктов выросла в марте на 15,6% в годовом выражении, тогда как потребительская инфляция составила 5,8%, а продовольственная – 7,6%. Наибольший рост цен зафиксирован в беднейших регионах – в некоторых из них он достигает 21%, в то время как в Москве – 11,3%.
Цены запирают россиян в ловушке бедности
- Социально значимые продукты в России дорожают быстрее всего. По данным исследования «Финэкспертизы», на которые ссылается The Bell, корзина из 21 продукта (недорогое мясо, курица, рыба, масло, хлеб, молоко, крупы, овощи и пр.) подорожала в марте на 15,6% в годовом выражении. Для сравнения: продовольственная инфляция в этот же период составила 7,6%, а общий уровень инфляции – 5,8%.
- В беднейших регионах России цены растут наиболее сильно: в Пензенской, Рязанской и Липецкой областях – на 21%, в Воронежской области – на 20%, в Нижегородской и Калужской областях, а также в Чувашии, Марий Эл и Кабардино-Балкарии – на 19,1%. В Москве тем временем рост составил 11,3%. Эксперты объясняют это «низкой базой» – еда в бедных регионах стоила дешевле, чем в столице.
- Также эксперты не увидели эффекта от заморозки цен на подсолнечное масло и сахар. Больше всего дорожают: в полтора раза – картофель, морковь и сахар-песок, на треть – куриные яйца и гречка, на 26,8% подсолнечное масло, на 18,6% курица, на 14,2% мука, на 13,4% рис, на 12,1% яблоки. Снижение цен за месяц произошло только на два вида продуктов: пшено и белокачанную капусту.
- По словам президента «Финэкспертизы» Елены Трубиниковой, подорожание дешевой еды бьет по самым необеспеченным россиянам. Ситуация, когда они вынуждены тратить все больше на питание, запирает их в ловушку бедности. Госрегулирование не может помочь, поскольку рынок сталкивается с неурожаями, дисбалансом и девальвацией рубля.
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- Сдерживание цен, которым занимается правительство, приведет к одному – потребители заплатят за издержки производителей через рост ценников на другую продукцию либо снижением вложений в производство и падение производственного потенциала отечественных предприятий, заключает Трубникова.
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не война, потерпят. пусть покажут мускулы на границе и покажут пуски ракет. вполне достаточно и прожить можно.