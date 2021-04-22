Цены выросли для самых бедных. Дешевые продукты подорожали втрое больше инфляции 41 1 Экономика

Цены на социально значимые продукты в России почти втрое обогнали рост общей инфляции. Согласно исследованию «Финэкспертизы», стоимость 24 базовых продуктов выросла в марте на 15,6% в годовом выражении, тогда как потребительская инфляция составила 5,8%, а продовольственная – 7,6%. Наибольший рост цен зафиксирован в беднейших регионах – в некоторых из них он достигает 21%, в то время как в Москве – 11,3%.