Рост цен вынудил. ЦБ максимально с 2014 года поднял ключевую ставку 2013 4 Экономика

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 0,5% – до 5% годовых на очередном заседании совета директоров. Свое решение регулятор объяснил «темпом роста потребительских цен и инфляционными ожиданиями населения и бизнеса». В связи с этим ЦБ ждет уровня инфляции в 2021 году в 4,7-5,2%, сообщает «Интерфакс». Также регулятор впервые опубликовал прогноз по ключевой ставке до 2023 года.