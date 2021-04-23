Рост цен вынудил. ЦБ максимально с 2014 года поднял ключевую ставку
23 Апреля 2021 2013 4 Экономика
Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 0,5% – до 5% годовых на очередном заседании совета директоров. Свое решение регулятор объяснил «темпом роста потребительских цен и инфляционными ожиданиями населения и бизнеса». В связи с этим ЦБ ждет уровня инфляции в 2021 году в 4,7-5,2%, сообщает «Интерфакс». Также регулятор впервые опубликовал прогноз по ключевой ставке до 2023 года.
Центробанк оценил рост цен
- На очередном заседании совета директор 23 апреля ЦБ повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 5%, сообщает «Интерфакс». Решение было ожидаемым, но большинство аналитиков ждали привычного шага повышения – 0,25%. Однако, как отмечают аналитики SberCIB Investment Research, рост инфляции до 5,5% в апреле и волатильность курса рубля, а также рост геополитических рисков вынудили ЦБ действовать жестче.
- На высокие темпы роста потребительских цен и инфляционные ожидания населения и бизнеса указал в пресс-релизе и ЦБ. Регулятор повысил прогноз по инфляции в 2021 году до 4,7-5,2%. К цели в 4% инфляция вернется только в середине 2022 года. При этом, в отличие от Минэкономразвития, ЦБ ждет восстановления экономики России во втором полугодии 2021 года – рост по году составит 3-4%.
- Также ЦБ решил сообщать свой прогноз по ключевой ставке на ближайшие годы. С 1 января по 25 апреля она равнялась 4,3%, а до конца года вырастет до 5-5,8%. В 2022 году ЦБ ждет ставку в 5,3-6,3%, а в 2023-м – в 5-6%. Это прогнозная траектория, которая показывает диапазон среднего уровня. В течение года ставка может быть выше указанного значения или ниже.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- На фоне разогнавшейся инфляции в феврале ЦБ объявил о завершении периода мягкой денежно-кредитной политики и в марте впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25%, до 4,5%. Текущее повышение на 0,5% стало максимальным с 2014 года. Интересно, что глава «Сбербанка» Герман Греф накануне говорил, что поводов для резкого повышения ставки нет.
Написать комментарий
сколько денег печатают для финансовой монополии- банкам, сказать сложно. но то что по сути они не убиваемы рыночными механизмами-это факт.
как видно, ЦБ печатает деньги в нужный момент по требованию правительства для бюджета. для снижения темпов инфляции,ЦБ изымает из оборота определенные суммы денежной массы. в случае необходимости, он вновь кидает напечатанное через разные финансовые схемы в нужные источники. мнения всяких платных экспертов могут идти лесом в ожидании инфляционных процессов в головах пролетариата)
денежная масса в марте 21 г -58178 млрд, в феврале - 57598 млрд, январь- 58652 млрд, август 20 г -54687 млрд, март 19 г - 46219 млрд руб... денежная масса в апреле должна возрасти, ибо нужно ставить новые заводы по получению грязного водорода и компенсировать МО РФ показ мускулов.
все прогнозы тв РФ не стоят и гроша, ибо заврались вусмерть со своими инфляционными ожиданиями от населения, которое и является главной причиной разгона инфляции))))