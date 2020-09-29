Набиуллина отказалась от поддержки рубля. Доллар по 80 устраивает власти 523 0 Экономика

Доллар пробил психологическую отметку в 79 рублей за доллар и приближается к 80-ти. Только за прошлую неделю российская валюта подешевела к доллару на 3 рубля. Сейчас она приближается к мартовскому минимуму – 81,66 руб. за доллар, но может уйти и к минимуму 2016 года – 85,89 руб. Центробанк при этом не вмешивается в ситуацию на валютном рынке, хотя он мог бы легко стабилизировать курс за счет резервов, которые почти достигли 600 млрд долларов.