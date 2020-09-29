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Набиуллина отказалась от поддержки рубля. Доллар по 80 устраивает власти
29 Сентября 2020 523 0 Экономика
Доллар пробил психологическую отметку в 79 рублей за доллар и приближается к 80-ти. Только за прошлую неделю российская валюта подешевела к доллару на 3 рубля. Сейчас она приближается к мартовскому минимуму – 81,66 руб. за доллар, но может уйти и к минимуму 2016 года – 85,89 руб. Центробанк при этом не вмешивается в ситуацию на валютном рынке, хотя он мог бы легко стабилизировать курс за счет резервов, которые почти достигли 600 млрд долларов.
Пока доллар с отметки в 80 не свиснет
- Российские власти извлекают выгоду из девальвации рубля – ослабление российской валюты по отношению к доллару на 1 рубль дает бюджету 120-140 млрд руб. дополнительных доходов. Итого за прошлую неделю, когда курс российской валюты потерял 3 рубля по отношению к доллару, Минфин «заработал» от 360 до 420 млрд руб. Если взять общий дефицит бюджета в 4,7 трлн руб., вычесть из него 1,5 трлн руб., которые уже закрыты госдолгом, то средства, полученные от девальвации, закрывают более 10% дефицита.
- Центробанк косвенно подтверждает, что его устраивает подобный курс – поддержать рубль он не спешит. Как утверждает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, «болевой порог» у ЦБ находится выше отметки 80 руб. за доллар. Регулятор начнет действовать только тогда, когда курс доллар закрепится выше 80 руб. В этом случае он будет создавать риски для финансовой стабильности.
- Пока же дорогой доллар выгоден всем: Минфин получает дополнительные доходы и латает бюджет, Центробанк не тратит деньги на выправление торгового баланса, который ушел в минус в августе на 1,3 млрд долларов, а правительство на фоне сокращение импорта на 16% из-за нехватки долларов затевает импортозамещение в области одежды, техники и туризма.
- Более того, как утверждает начальник аналитического отдела ИК «РУСС-ИНВЕСТ» Дмитрий Беденков, слабый рубль выгоден экспортерам сырья, поскольку смягчает для нефтегазовых компаний запланированный рост налогов. Правительство собирается получить в виде налогов 500 млрд руб. дополнительно, а при устойчиво низком уровне экспорта в 21-24 млрд долларов в месяц это было бы высокой нагрузкой без девальвации.
- Проигрывают от девальвации российской валюты граждане. Почти все товары и продукты, поставляемые или производимые в России, имеют высокую долю импортных компонентов и зависят от курса доллара. Это означает, что россиян ждет резкий рост цен практически на все категории товаров. По идее ЦБ должен волновать всплеск инфляции, но пока ведомство Эльвиры Набиуллины готово жертвовать своим инфляционным таргетированием ради выгоды правительства и сырьевых экспортеров. Однако уже через месяц, 3 ноября 2020 года, ситуация может пойти в разнос – аналитики допускают рост курса доллара до 100 руб. при победе кандидата в президенты Джозефа Байдена.
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