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Из-за дефицита долларов власти избавят россиян от импорта и отдыха за границей
28 Сентября 2020 572 2 Экономика
Правительство России собирается заместить импорт одежды отечественной продукцией и стимулировать россиян переходить от внешнего туризма к внутреннему. Все по причине иссякающего потока нефтедолларов в российскую экономику – у страны уже в августе перестало хватать твердой валюты для покупки необходимых объемов импорта. Поэтому правительство Михаила Мишустина прописало отказ от части импорта в плане восстановления российской экономики от последствий пандемии.
Новый виток импортозамещения
- Правительство решило воспользоваться случаем и в условиях нехватки твердой валюты «системно развить» в России легкую промышленность, а также закрыть границы для внешнего туризма. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на еще не опубликованный план восстановления российской экономики от последствий пандемии, который кабинет министров утвердил 23 сентября.
- Ситуация выглядит следующим образом: экспорт нефти и газа обрушился за восемь месяцев этого года на 38%. При этом 80% твердой валюты России приносят именно углеводороды. Потеря трети валютных доходов уже привела к тому, что в августе торговый баланс не сошелся – страна импортировала на 1,3 млрд долларов больше, чем экспортировала. Центробанку пришлось занимать, чтобы покрыть этот дефицит. Дальше ситуация будет только ухудшаться – до конца года импорт в прежнем объеме «съест» 21 млрд долларов, которые есть у страны, но только в резервах, а не от текущего экспорта.
- В 2019 году Россия импортировала товаров легкой промышленности на 11 млрд долларов. Порядка 30 млрд долларов россияне потратили на выездной туризм. В сумме это 41 млрд долларов – на 4 млрд больше, чем текущий отток капитала из страны. Поскольку власти ничего не могут сделать с олигархами, выводящими средства из российской экономики, они ударят по гражданам – россияне пережили импортозамещение в продовольствии, когда вместо сыра им пришлось довольствоваться «сырным продуктом». Точно так же, власти рассчитывают, россияне стерпят низкокачественную отечественную продукцию.
- Правительство хочет, чтобы Россия пошла по пути самообеспечения. Импорт в страну в августе рухнул на 14%, что открывает возможность для импортозамещения. Поставки одежды из-за рубежа упали на 11% за месяц, и будут сокращаться дальше, так как ретейлерам удалось продать только половину весене-летних коллекций, а денег на покупку новых партий нет, говорят источники на рынке.
- Это означает, что по итогам года продажи одежды, обуви и аксессуаров сократятся на 30%, до 1,75 трлн руб., прогнозируют в Infoline. Так, например, зимних вещей ретейлеры заказали на 20-50% меньше. Продавцы готовы увеличить закупки товаров на весну-лето 2021 года, но только если ситуация с пандемией начнет улучшаться, а продажи осенью-зимой не просядут.
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Все правильно делают! Пусть промышленность выдаст каждому россеянину ватник, ушанку и пару калош. И в таком виде смело можно ехать на курорты Северного Кавказа в гости к Рамзану. Ну или по старой доброй традиции на солнечный Магадан.
и от лекарств тоже ?!