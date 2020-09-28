Из-за дефицита долларов власти избавят россиян от импорта и отдыха за границей 572 2 Экономика

Правительство России собирается заместить импорт одежды отечественной продукцией и стимулировать россиян переходить от внешнего туризма к внутреннему. Все по причине иссякающего потока нефтедолларов в российскую экономику – у страны уже в августе перестало хватать твердой валюты для покупки необходимых объемов импорта. Поэтому правительство Михаила Мишустина прописало отказ от части импорта в плане восстановления российской экономики от последствий пандемии.