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Мишустин отправил в отставку «королеву Минфина». Нестеренко курировала бюджет
19 Марта 2021 860 0 Политика
Глава правительства России Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя министров финансов Татьяну Нестеренко. Чиновницу называли «королевой Минфина» за то, что она более двадцати лет возглавляла бюджетную политику. Официально она покинула свой пост «в связи с переходом на другую работу», пишет ТАСС. Информацию об уходе Нестеренко из Минфина появилась в начале этого года. Формальным поводом послужила оптимизация госаппарата и сокращение численности штата исполнительной власти, которые, по иронии судьбы, Нестеренко предложила правительству.
Минфин остался без «королевы»
- Премьер-министр Михаил Мишустин освободи от должности заместителя министров финансов России Татьяну Нестеренко, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства. Нестеренко начала работать в Минфине в 1998 году – пришла на работу за несколько месяцев до дефолта. Она не покидала свою должность при четырех министрах, в том числе работала при Михаиле Задорнове и Алексее Кудрине.
- Официально Нестеренко покинула свой пост «в связи с переходом на другую работу». Министр Антон Силуанов пообещал, что «задел», который оставляет Нестеренко, будет и дальше «в полной мере использоваться». Это необходимо для выстраивания «эффективной бюджетной системы», пояснил министр финансов.
- Впервые информация об уходе Нестеренко появилась в декабре 2020 год года, когда Мишустин запустил административную реформу. Как писал «Коммерсант», премьер решил сократить численность чиновников на 32 тыс. человек. В федеральных министерствах Мишустин ограничил число заместителей министра 10 чиновниками, а также потребовал исключить случаи, когда у одного главы министерства есть два первых зама.
- В Минфине у Силуанов было два первых зама – один из них Нестеренко. Газета «Известия» писала, что тогда чиновнице предложили уйти добровольно. Источники издания в правительстве говорили, что Нестеренко называют «королевой Минфина». Она принимала наиболее важные решения о приоритетности тех или иных расходов федеральной казны. Это придавало ей бюрократический вес. Однако же Нестеренко пеняли за то, что федеральный бюджет плохо расходуется. Так, например, в 2020 году неизрасходованным остался 1 трлн руб.
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- Мишустин, по словам источников, решил исключить проблемы с финансирование национальных проектов и поддержкой региональных бюджетов. Он предложил упразднить должность Нестеренко и пойти ей на понижение. Тогда чиновница не согласилась. Также из Минфина ушли замминистра Антон Дроздов, руководивший Пенсионный фонд, и замминистра Андрей Круглов.
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