Мишустин отправил в отставку «королеву Минфина». Нестеренко курировала бюджет 860 0 Политика

Глава правительства России Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя министров финансов Татьяну Нестеренко. Чиновницу называли «королевой Минфина» за то, что она более двадцати лет возглавляла бюджетную политику. Официально она покинула свой пост «в связи с переходом на другую работу», пишет ТАСС. Информацию об уходе Нестеренко из Минфина появилась в начале этого года. Формальным поводом послужила оптимизация госаппарата и сокращение численности штата исполнительной власти, которые, по иронии судьбы, Нестеренко предложила правительству.