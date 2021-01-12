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Почему Мишустин отправляет в отставку «королеву Минфина»

12 Января 2021 653 0 Политика
Почему Мишустин отправляет в отставку «королеву Минфина»

Глава правительства Михаил Мишустин осенью прошлого года заявил об оптимизации госаппарата и сокращении численности штата исполнительной власти. Одним из авторов реформы выступила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко. Предлагалось изменить число чиновников в центральных аппаратах и территориальных подразделения министерств. Мишустин использовал эту программу для упразднения должности самой Нестеренко, которую в правительстве называют «королевой Минфина». Уход влиятельной чиновницы позволит премьеру полностью подчинить себе ключевое ведомство.

Мишустин подчиняет себе Минфин

  • Премьер-министр Михаила Мишустин, назначенный на свой пост год назад, продолжает настройку правительства и бюрократического аппарата. В конце прошлого года он уже добился от президента Владимира Путина отставки пяти министров, с которыми он расходился идеологически или в плане управленческих подходов. Одновременно с заменой министров Мишустин объявил о запуске административной реформы с 2021 года.
  • Как пишет «Коммерсант», сократить численность чиновников предполагается на 32 тыс., причем как в центральных аппаратах правительства, так и в их региональных представительствах. Но если в регионах штат будет сокращен за счет вакансий – то есть незанятых должностей, на которые из бюджета выделялись ставки, распределявшиеся между теми, кто замещал вакансии, то в федеральных министерствах Мишустин постановил ограничить число заместителей министра 10 чиновниками и исключить случаи, когда у одного главы министерства есть два первых заместителя.
  • В двух финансово-экономических министерствах у министра было по два первых заместителя – в Минфине и в Минэкономразвитии. В Минфине в рамках реформы уйти предложили Татьяне Нестеренко, которая занимает свою должность с октября 2020 года, а в целом работает в Казначействе и министерстве с 1998 года. Об этом сообщила газета «Известия».
  • По словам источников в правительстве, Нестеренко называют «королевой Минфина». Поскольку министр Антон Силуанов занимает также должность вице-премьера в правительстве, чиновнице был доверен контроль над «электронным бюджетом». С помощью него Нестеренко принимала важные решения о приоритетности тех или иных расходов федеральной казны. Так, например, место в очереди на получение межбюджетного трансферта могло влиять на губернаторов. Это придавало бюрократический вес первому заместителю Силуанова.
  • Сами по себе очереди на получение средств выстраивались из-за несовершенства «электронного бюджета», который плохо согласовывался с региональными электронными платформами. Также это несовершенство системы приводило к непрозрачности денежных потоков и создавало потенциальную коррупциогенность и неэффективность расходов.
  • В конце 2020 года министр Силуанов заявил, что федеральный бюджет не потратил около 1 трлн руб. Такая ситуация повторяется два года подряд, при этом бюджет формируется законом, а его полное расходование – прямая обязанность Минфина. Неизрасходованные средства говорят о неэффективности работы чиновников и по сути являются нарушением закона.
  • Премьер Мишустин понял, что в сложившейся системе у него могут возникнуть проблемы с финансированием национальных проектов и поддержкой региональных бюджетов. Глава правительства предложил модернизировать «электронный бюджет» для повышения эффективности и дисциплины Минфина. Но, по словам источников, этому противились в министерстве, из-за чего даже сам Силуанов не мог контролировать процесс в деталях.

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  • Поэтому было решено упразднить должность Нестеренко, а ей предложено пойти на понижение. Но чиновница не согласилась и, скорее всего, покинет Минфин в ближайшее время. Для Мишустина это будет победой – он расширит контроль над ключевым финансовым министерством, которое получит статус бухгалтерии и перестанет играть самостоятельную роль. Задачей Минфина будет исполнять указания правительства.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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