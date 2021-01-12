Почему Мишустин отправляет в отставку «королеву Минфина» 653 0 Политика

Глава правительства Михаил Мишустин осенью прошлого года заявил об оптимизации госаппарата и сокращении численности штата исполнительной власти. Одним из авторов реформы выступила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко. Предлагалось изменить число чиновников в центральных аппаратах и территориальных подразделения министерств. Мишустин использовал эту программу для упразднения должности самой Нестеренко, которую в правительстве называют «королевой Минфина». Уход влиятельной чиновницы позволит премьеру полностью подчинить себе ключевое ведомство.