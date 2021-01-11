Минфин ждут отставки. Два заместителя Силуанова должны уйти 265 0 Политика

Премьер-министр Михаил Мишустин проводит реформу госаппарата, которая не обойдет стороной и главное финансовое ведомство страны – из Минфина в рамках оптимизации уйдут два заместителя министра Антона Силуанова. По словам источников «Известий», отставка ждет первого замглавы Татьяну Нестеренко и замминистра Антона Дроздова.