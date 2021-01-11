Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
11 ЯНВ, 15:06 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

11 ЯНВ, 15:06 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Минфин ждут отставки. Два заместителя Силуанова должны уйти

11 Января 2021 265 0 Политика
Минфин ждут отставки. Два заместителя Силуанова должны уйти

Премьер-министр Михаил Мишустин проводит реформу госаппарата, которая не обойдет стороной и главное финансовое ведомство страны – из Минфина в рамках оптимизации уйдут два заместителя министра Антона Силуанова. По словам источников «Известий», отставка ждет первого замглавы Татьяну Нестеренко и замминистра Антона Дроздова.

Минфин оптимизируют по его же плану

  • Причина грядущих отставок в Минфине, о которых стало известно «Известиям», – слишком большое количество заместителей у министра Антона Силуанова. На текущий момент их у него 12, из которых целых два – первые заместители, в том числе Татьяна Нестеренко.
  • По новым правилам у министра не может быть двух первых замов, а общее количество не должно превышать 10 человек. Чиновникам предложили пойти на понижение, но после отказа их было решено сократить. Впрочем, Нестеренко отказалась комментировать свою отставку.
  • Еще одним отставником, по словам источников, станет замминистра Антон Дроздов, который пришел в министерство в начале 2020 года из Пенсионного фонда. Дроздов курировал неправительственные пенсионные фонды, а также проводил реформу пенсионных накоплений и осуществлял валютный контроль. Его проектом в Минфине был гарантированный пенсионный план, который пока не запущен – его не одобрила администрация президента.
  • Обоих замов Силуанова называют исключительно профессиональными чиновниками. Нестеренко, к примеру, прошла в должности замминистра финансов все экономические кризисы в российской истории.

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • Премьер Михаил Мишустин объявил о реформе госаппарата в ноябре 2020 года. Она предполагает сокращение 5-10% должностей чиновников и затронет 45 министерств и ведомств на федеральном уровне. Будут упразднены 74 подразделения и уволены 37 заместителей руководителей федеральных органов. Одним из авторов реформы, по иронии судьбы, была уходящая из Минфина Татьяна Нестеренко.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

Лукашенко добился от Путина скидки на газ

Лукашенко добился от Путина скидки на газ
Политика

Топливо в России может резко подорожать из-за роста цен на нефть

Топливо в России может резко подорожать из-за роста цен на нефть
Экономика 1

Все не так, как говорили. Минфин разъяснил налог на банковские вклады

Все не так, как говорили. Минфин разъяснил налог на банковские вклады
Экономика

Трампа могут отстранить от власти за попытку госпереворота в США

Трампа могут отстранить от власти за попытку госпереворота в США
Политика 2

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год

ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год

ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику

ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику

Новости дня

11:34 За сутки в России выявили 23315 новых случаев COVID-19 За сутки в России выявили 23315 новых случаев COVID-19
Новак рассказал о росте цен на бензин в 2021 году
Новак рассказал о росте цен на бензин в 2021 году
11:18 В СФ ответили на слова Пелоси о "служанке Путина" В СФ ответили на слова Пелоси о "служанке Путина"
10:40 Россиян предупредили о возможном подорожании бензина Россиян предупредили о возможном подорожании бензина
10 ЯНВ, 14:24 В РФ за сутки обнаружили 22851 новый случай COVID-19 В РФ за сутки обнаружили 22851 новый случай COVID-19
10 ЯНВ, 13:39 Трампа хотят осудить из-за беспорядков в Вашингтоне Трампа хотят осудить из-за беспорядков в Вашингтоне
09 ЯНВ, 15:37 За сутки в России обнаружено 23309 новых случаев инфицирования коронавирусом За сутки в России обнаружено 23309 новых случаев инфицирования коронавирусом
Банкир предсказал стоимость доллара и евро в 2021 году
Банкир предсказал стоимость доллара и евро в 2021 году
09 ЯНВ, 14:34 Эксперт: коронавирус может стать обычной простудой Эксперт: коронавирус может стать обычной простудой

Узнай, страна!

05 ЯНВ, 22:17 ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год ТОП-10 главных достижений регионов России за 2020 год
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
04 ЯНВ, 13:18 ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику ТОП-10 интересных событий за год: регионы России развивали космические программы и энергетику
02 ЯНВ, 21:30 ТОП-10 достижений декабря: регионы России внедряли уникальные разработки, строили заводы и самолеты ТОП-10 достижений декабря: регионы России внедряли уникальные разработки, строили заводы и самолеты
31 ДЕК, 20:37 ТОП-10 достижений недели: регионы России строили заводы и готовились к Новому году ТОП-10 достижений недели: регионы России строили заводы и готовились к Новому году
31 ДЕК, 17:15 Елка желаний. Губернаторы дарят новогодние подарки детям Елка желаний. Губернаторы дарят новогодние подарки детям
30 ДЕК, 20:42 Новогодняя столица России. Калуге подарили метровую монету "Дед Мороз и лето" Новогодняя столица России. Калуге подарили метровую монету "Дед Мороз и лето"
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
30 ДЕК, 18:30 Уникальный проект антиобледенения лопастей разработали в Оренбургской области Уникальный проект антиобледенения лопастей разработали в Оренбургской области
30 ДЕК, 16:44 Первый природный парк регионального значения появился в Калужской области Первый природный парк регионального значения появился в Калужской области
30 ДЕК, 10:00 Завершена благотворительная акция «С любовью из России» Завершена благотворительная акция «С любовью из России»
29 ДЕК, 19:22 Якутия открывает животноводческий комплекс с солнечными батареями Якутия открывает животноводческий комплекс с солнечными батареями
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter