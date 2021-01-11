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Минфин ждут отставки. Два заместителя Силуанова должны уйти
11 Января 2021 265 0 Политика
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит реформу госаппарата, которая не обойдет стороной и главное финансовое ведомство страны – из Минфина в рамках оптимизации уйдут два заместителя министра Антона Силуанова. По словам источников «Известий», отставка ждет первого замглавы Татьяну Нестеренко и замминистра Антона Дроздова.
Минфин оптимизируют по его же плану
- Причина грядущих отставок в Минфине, о которых стало известно «Известиям», – слишком большое количество заместителей у министра Антона Силуанова. На текущий момент их у него 12, из которых целых два – первые заместители, в том числе Татьяна Нестеренко.
- По новым правилам у министра не может быть двух первых замов, а общее количество не должно превышать 10 человек. Чиновникам предложили пойти на понижение, но после отказа их было решено сократить. Впрочем, Нестеренко отказалась комментировать свою отставку.
- Еще одним отставником, по словам источников, станет замминистра Антон Дроздов, который пришел в министерство в начале 2020 года из Пенсионного фонда. Дроздов курировал неправительственные пенсионные фонды, а также проводил реформу пенсионных накоплений и осуществлял валютный контроль. Его проектом в Минфине был гарантированный пенсионный план, который пока не запущен – его не одобрила администрация президента.
- Обоих замов Силуанова называют исключительно профессиональными чиновниками. Нестеренко, к примеру, прошла в должности замминистра финансов все экономические кризисы в российской истории.
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- Премьер Михаил Мишустин объявил о реформе госаппарата в ноябре 2020 года. Она предполагает сокращение 5-10% должностей чиновников и затронет 45 министерств и ведомств на федеральном уровне. Будут упразднены 74 подразделения и уволены 37 заместителей руководителей федеральных органов. Одним из авторов реформы, по иронии судьбы, была уходящая из Минфина Татьяна Нестеренко.
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