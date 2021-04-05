Минфин увеличит скупку долларов и не даст рублю укрепиться 61 0 Экономика

Минфин России объявил о планах закупить валюты на 185,7 млрд руб. с 7 апреля по 7 мая. Ежедневный объем покупок на Московской бирже вырастет с 90 млн в день до 111 млн долларов, которые будут изъяты в Фонд национального благосостояния. В результате у рубля не будет шанса укрепиться – в марте российская валюта потеряла 1,4% по отношению к доллару.