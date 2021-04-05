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Минфин увеличит скупку долларов и не даст рублю укрепиться

5 Апреля 2021 61 0 Экономика
Минфин увеличит скупку долларов и не даст рублю укрепиться

Минфин России объявил о планах закупить валюты на 185,7 млрд руб. с 7 апреля по 7 мая. Ежедневный объем покупок на Московской бирже вырастет с 90 млн в день до 111 млн долларов, которые будут изъяты в Фонд национального благосостояния. В результате у рубля не будет шанса укрепиться – в марте российская валюта потеряла 1,4% по отношению к доллару.

Минфин бьет по рублю ради резервов

  • Министерство финансов России продолжает давно сложившуюся политику – пополняет Фонд национального благосостояния нефтедолларами, попутно ослабляя курс рубля. С 7 апреля по 7 мая финансовое ведомство закупит в резервы валюты на 185,7 млрл руб. Это на 25% больше, чем в марте. В общей сложности ФНБ должен будет увеличиться на 2,4 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.
  • Закупать валюту для Минфина будет Центробанк – ежедневно из оборота Мосбиржи будет изыматься около трети всей валюты на 8,4 млрд руб. Причем около 15% средств будут направлены на покупку юаня и 5% – японской иены. Вложения в юань приносят России миллиардные убытки каждый месяц из-за плавной девальвации китайской валюты.
  • Оправданием для закупок валюты служат высокие цены на нефть – при цене отсечения в 43,3 доллара за баррель в марте средняя цена Urals составила 63,62 доллара. Это на 6% больше, чем в феврале и эти деньги пойдут на скупку валюты. С начала года Минфин пополнил ФНБ на 4 млрд долларов. Но за это экономика России и граждане заплатили высокую цену – курс рубля только за март просел на 1,4% к доллару.
  • Увеличение покупок валюты вкупе с повышенным спросом на нее для оплаты импорта и усиливающимся оттоком капитала, по мнению аналитиков, может негативно сказаться на курсе рубля. Более того, россияне и компании тоже запасаются долларами. Так, например, компании наращивают валютные резервы со скоростью 4-8 млрд долларов в месяц.

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  • В итоге рублевая цена барреля уже сейчас составляет почти 5 тыс. руб., чего не было со времен санкционного обострения в 2018 году. На 5 апреля курс доллара достигает 76,3 руб., а евро – 88,8 руб. При усилении давления на валютный рынок рубль может упасть до 78 руб. за доллар. ФНБ, напомним, по решению президента Владимира Путин пойдет на финансирование проектов госкорпораций и компаний российских миллиардеров.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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