Деньги ФНБ сгорают из-за девальвации китайского юаня 268 0 Экономика

Минфин России в конце февраля вложил 15% Фонда национального благосостояния в китайские юани. На покупку было потрачено 17 млрд долларов. Сразу после этого курс юаня упал и Россия потеряла 50 млн долларов, или 3,7 млрд руб. В марте потери увеличились в шесть раз – из-за падения юаня ФНБ сократился на 300 млн долларов, пишет finanz.ru.