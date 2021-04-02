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Деньги ФНБ сгорают из-за девальвации китайского юаня

2 Апреля 2021 268 0 Экономика
Деньги ФНБ сгорают из-за девальвации китайского юаня

Минфин России в конце февраля вложил 15% Фонда национального благосостояния в китайские юани. На покупку было потрачено 17 млрд долларов. Сразу после этого курс юаня упал и Россия потеряла 50 млн долларов, или 3,7 млрд руб. В марте потери увеличились в шесть раз – из-за падения юаня ФНБ сократился на 300 млн долларов, пишет finanz.ru.

Неудачные вложения в юань

  • Решение Минфина вложить средства ФНБ в китайские юани все больше претендует на худшее в этом году. Политически мотивированное перекладывание 15% ликвидной части резервов из американского доллара и евро в валюту Китая еще в феврале обернулось потерей 50 млн долларов, или 3,7 млрд руб. из-за ослабления юаня.
  • В марте все только ухудшилось. Юань обесценился к доллару на 1,7% за месяц (с 6,46 до 6,57 юаней за доллар). При этом Минфин закупил 110,5 млрд юаней в резервы. Это привело к убытку для ФНБ уже в 300 млн долларов, подсчитал finanz.ru.
  • Но убытки терпит не один ФНБ – Центробанк вложил в юани 70 млрд долларов по тем же политическим мотивами еще в 2018 году. Всего, с учетом ФНБ, в китайскую валюты вложено 87 млрд долларов российских золотовалютных резервов. Таким образом, общие потери от девальвации юаня составили на конец марта 2021 года 1,3 млрд долларов.

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  • Юань обесценивается в силу замедления Китая на фоне набирающей рост мировой экономики, говорит экономист Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард. Поэтому Народный банк КНР ослабляет курс юаня, замечает главный экономист Bank of Singapore Мансур Мохиуллин. Как пишет The Financial Times, китайский ЦБ решил сделать курс юаня более гибким, что участники рынка поняли как «управляемую девальвацию». В связи с этим Россия продолжит терять средства ФНБ, опрометчиво вложенные в юани.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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