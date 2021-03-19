Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
19 МАР, 13:02 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

19 МАР, 13:02 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

«Кубышку» России решили тратить на ледоколы, нефть и газ

19 Марта 2021 180 0 Экономика
«Кубышку» России решили тратить на ледоколы, нефть и газ

В ближайшие месяцы власти начнут расходовать Фонд национального благосостояния (ФНБ) на инвестиционные проекты госкорпораций и крупных частных компаний. Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить список проектов, на которые до конца года будут тратиться «излишки» от дорогой нефти – от 180 до 200 млрд руб. в месяц. После поручения президента Минфин поспешил установить правила вложения средств, сильно ограничив возможности получения государственных денег, пишет «Коммерсант».

Минфин спасает «кубышку»

  • После того как нефть преодолела отметку в 60 долларов за баррель Россия начала получать сверхдоходы. Минфин решил закупить на них доллары – в общей сложности до конца года на покупку долларов в резервы должны пойти 2,5 трлн руб. (33 млрд долларов). Президент Владимир Путин предложил вкладывать «излишки» в инвестиционные проекты. На них может пойти до 2 трлн руб. из Фонда национального благосостояния в этом году.
  • Источники агентства Bloomberg назвали одним из претендентов на государственные деньги компанию «Роснефть» (сама она это отрицает) и ее арктический кластер «Восток Ойл». Помимо этого Путин одобрил компании РЖД мегапроект по расширению Байкало-Амурской магистрали стоимостью 700 млрд руб. Проект нужен для одной цели – вывоза угля из Якутии в Китай.
  • Среди проектов, которые также получили поддержку президента – постройка СПГ-терминала в порту Сабетта для проекта компании «Новатэка», которая принадлежит миллиардеру Леониду Михельсону. Стоимость терминала – 163 млрд руб. Также 59,1 млрд руб. должны пойти на новую трассу к Крымскому мосту.
  • Есть еще 15 проектов, утвержденных правительством в 2020 году. Это строительство третьего и четвертого атомных ледоколов проекта 22220, головного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер». На ледоколы должно уйти около 200 млрд руб. Все это, по мнению президента, должно обеспечить экономики России темпы роста не ниже мировых.
  • В Минфине после указания Путина поспешили застраховать деньги ФНБ от растрачивания – из 13,55 трлн руб., которые находятся в «кубышке» на 1 марта, около 4 трлн руб. уже безвозвратно потрачены на еврооблигации Украины, помощь госбанкам, «самоокупаемые инфраструктурные проекты» и покупку контрольного пакета Сбербанка. «Живых денег» в ФНБ всего 8,687 трлн руб., или 116,7 млрд долларов.
  • По данным «Коммерсанта», Минфин ограничил долю участия ФНБ в проектах 25% их стоимости и потребовал, чтобы компании, реализующие проекты, вкладывали в них не более 40% заемных средств. Но, как отмечает издание, решение Минфина должны одобрить в правительстве, а пока идет процесс некоторые проекты, такие как «Восток Ойл», могут проскочить и получить государственные деньги без ограничений. Впрочем, как уже говорилось выше, «Роснефть» это отрицает.

Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале

  • Всего на инфраструктурные проекты правительство может потратить из ФНБ в текущем году до 23 млрд долларов, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Если Минфин получит дополнительных доходов на 30 млрд долларов, он пустит из резервов 1,5% ВВП на инвестиции.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий

Статьи

«У нас с ним плохо». Чубайс назвал главной проблемой России экономический рост

«У нас с ним плохо». Чубайс назвал главной проблемой России экономический рост
Экономика 1

Германия вложит в Украину деньги, чтобы достроить «Северный поток-2»

Германия вложит в Украину деньги, чтобы достроить «Северный поток-2»
Экономика

Евросоюз не решился на санкции против олигархов из России

Евросоюз не решился на санкции против олигархов из России
Политика 1

«Кто как обзывается…» Путин ответил Байдену на «убийцу» детской поговоркой

«Кто как обзывается…» Путин ответил Байдену на «убийцу» детской поговоркой
Политика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Курганская область привлекла потенциальных инвесторов. В ТПП РФ прошла Презентация региона

Курганская область привлекла потенциальных инвесторов. В ТПП РФ прошла Презентация региона

В Липецке открыли новое литейное предприятие

В Липецке открыли новое литейное предприятие

Новости дня

11:46 В РФ выявили 9699 новых случаев коронавируса В РФ выявили 9699 новых случаев коронавируса
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:33 В Uniper оценили влияние санкций США на строительство "Северного потока-2" В Uniper оценили влияние санкций США на строительство "Северного потока-2"
11:05 В России экзамены на водительские права будут сдавать по новым правилам В России экзамены на водительские права будут сдавать по новым правилам
18 МАР, 18:15 На Украине рассказали об убытках из-за запуска "Северного потока-2" На Украине рассказали об убытках из-за запуска "Северного потока-2"
18 МАР, 17:34 Путин поручил властям РФ привлечь частные инвестиции в Крым Путин поручил властям РФ привлечь частные инвестиции в Крым
18 МАР, 15:56 Путин рассказал о будущем отношений России и США Путин рассказал о будущем отношений России и США
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
18 МАР, 15:45 Владимир Путин прокомментировал заявление Джо Байдена Владимир Путин прокомментировал заявление Джо Байдена

Узнай, страна!

18 МАР, 21:38 Курганская область привлекла потенциальных инвесторов. В ТПП РФ прошла Презентация региона Курганская область привлекла потенциальных инвесторов. В ТПП РФ прошла Презентация региона
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
18 МАР, 20:11 В Липецке открыли новое литейное предприятие В Липецке открыли новое литейное предприятие
18 МАР, 17:35 Декатлон вложит в открытие крупного спортивного магазина в Сочи 800 млн рублей Декатлон вложит в открытие крупного спортивного магазина в Сочи 800 млн рублей
18 МАР, 13:28 В Хабаровском крае окажут поддержку развитию оленеводства В Хабаровском крае окажут поддержку развитию оленеводства
17 МАР, 18:35 Второй мусоросортировочный комплекс начал работать в Омской области Второй мусоросортировочный комплекс начал работать в Омской области
17 МАР, 17:54 В Кировской области представили первый отечественный антибиотик В Кировской области представили первый отечественный антибиотик
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
17 МАР, 17:02 Новый способ повысить долговечность зубных протезов открыли в Перми Новый способ повысить долговечность зубных протезов открыли в Перми
16 МАР, 20:57 Около 270 рабочих мест создадут в кемеровском индустриальном парке «Западный» Около 270 рабочих мест создадут в кемеровском индустриальном парке «Западный»
16 МАР, 14:22 «Сила Сибири». Итоги работы лидера 2019 года в рейтинге «Капитала страны» «Сила Сибири». Итоги работы лидера 2019 года в рейтинге «Капитала страны»
15 МАР, 22:30 В Якутии приступили к очистке Арктической зоны от металлалома В Якутии приступили к очистке Арктической зоны от металлалома
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter