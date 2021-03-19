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«Кубышку» России решили тратить на ледоколы, нефть и газ
19 Марта 2021 180 0 Экономика
В ближайшие месяцы власти начнут расходовать Фонд национального благосостояния (ФНБ) на инвестиционные проекты госкорпораций и крупных частных компаний. Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить список проектов, на которые до конца года будут тратиться «излишки» от дорогой нефти – от 180 до 200 млрд руб. в месяц. После поручения президента Минфин поспешил установить правила вложения средств, сильно ограничив возможности получения государственных денег, пишет «Коммерсант».
Минфин спасает «кубышку»
- После того как нефть преодолела отметку в 60 долларов за баррель Россия начала получать сверхдоходы. Минфин решил закупить на них доллары – в общей сложности до конца года на покупку долларов в резервы должны пойти 2,5 трлн руб. (33 млрд долларов). Президент Владимир Путин предложил вкладывать «излишки» в инвестиционные проекты. На них может пойти до 2 трлн руб. из Фонда национального благосостояния в этом году.
- Источники агентства Bloomberg назвали одним из претендентов на государственные деньги компанию «Роснефть» (сама она это отрицает) и ее арктический кластер «Восток Ойл». Помимо этого Путин одобрил компании РЖД мегапроект по расширению Байкало-Амурской магистрали стоимостью 700 млрд руб. Проект нужен для одной цели – вывоза угля из Якутии в Китай.
- Среди проектов, которые также получили поддержку президента – постройка СПГ-терминала в порту Сабетта для проекта компании «Новатэка», которая принадлежит миллиардеру Леониду Михельсону. Стоимость терминала – 163 млрд руб. Также 59,1 млрд руб. должны пойти на новую трассу к Крымскому мосту.
- Есть еще 15 проектов, утвержденных правительством в 2020 году. Это строительство третьего и четвертого атомных ледоколов проекта 22220, головного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер». На ледоколы должно уйти около 200 млрд руб. Все это, по мнению президента, должно обеспечить экономики России темпы роста не ниже мировых.
- В Минфине после указания Путина поспешили застраховать деньги ФНБ от растрачивания – из 13,55 трлн руб., которые находятся в «кубышке» на 1 марта, около 4 трлн руб. уже безвозвратно потрачены на еврооблигации Украины, помощь госбанкам, «самоокупаемые инфраструктурные проекты» и покупку контрольного пакета Сбербанка. «Живых денег» в ФНБ всего 8,687 трлн руб., или 116,7 млрд долларов.
- По данным «Коммерсанта», Минфин ограничил долю участия ФНБ в проектах 25% их стоимости и потребовал, чтобы компании, реализующие проекты, вкладывали в них не более 40% заемных средств. Но, как отмечает издание, решение Минфина должны одобрить в правительстве, а пока идет процесс некоторые проекты, такие как «Восток Ойл», могут проскочить и получить государственные деньги без ограничений. Впрочем, как уже говорилось выше, «Роснефть» это отрицает.
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- Всего на инфраструктурные проекты правительство может потратить из ФНБ в текущем году до 23 млрд долларов, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Если Минфин получит дополнительных доходов на 30 млрд долларов, он пустит из резервов 1,5% ВВП на инвестиции.
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