«Кубышку» России решили тратить на ледоколы, нефть и газ 180 0 Экономика

В ближайшие месяцы власти начнут расходовать Фонд национального благосостояния (ФНБ) на инвестиционные проекты госкорпораций и крупных частных компаний. Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить список проектов, на которые до конца года будут тратиться «излишки» от дорогой нефти – от 180 до 200 млрд руб. в месяц. После поручения президента Минфин поспешил установить правила вложения средств, сильно ограничив возможности получения государственных денег, пишет «Коммерсант».