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Власти «секретно» повышают налоги. Решение примут уже сегодня
16 Сентября 2020 142 0 Экономика
Российские власти не интересует, как из глубочайшего экономического кризиса будут выходить граждане и экономика; все, о чем думает правительство – наполнение бюджета. Граждане уже получили налог на банковские вклады и повышение НДФЛ для высококлассных специалистов, зарабатывающих 5 млн руб. в год. Теперь руки Минфина потянулись в карманы крупного бизнеса. В режиме спецоперации налоги на него поднимут уже сегодня, 16 сентября.
Налоги растут «ни с того ни с сего»
- Минфин подготовил налоговые поправки, которые повысят в 3,5 раза налог на добычу удобрений и металлических руд. Как пишет «Коммерсант», новый «рентный коэффициент» заработает с 1 января 2021 года. Проект поправок комиссия правительства впервые обсудила 15 сентбря, а уже 16-го его должно принять правительство. Затем документ поступит на голосование в Госдуму, которая в данном случае не будет задавать вопросов и тянуть.
- Решение Минфина стало шоком для «Норильского никеля», «Русала», НЛМК, «Фосагро» и «Еврохима» – системообразующих предприятий России.
- Источники в компаниях говорят, что поправки готовились «фактически секретно», а приниматься будут в режиме спецоперации. «Все в шоке и стоят на ушах», – говорят на условиях анонимности представители предприятий. Бизнес считает, что это просто повышение НДПИ в 3,5 раза «ни с того ни с сего» и грозит снижением инвестиций.
- Налоги вырастут на все виды полезных ископаемых, кроме угля, алмазов, золота и торфа. Коэффициент в 3,5 будет применяться к ставке НДПИ на калийные соли (налог 3,8% сейчас), апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды (4%), природные соли и чистый хлористый натрий, нефелины, бокситы, горнорудное неметаллическое сырье, цветные металлы (6%) и железную руду (4,8%).
- Минфин намерен собрать дополнительно 100 млрд руб. и не принимает аргументы против. Идея повышение налогов на экспортеров твердых полезных ископаемых была у ведомства давно. Сначала хотели повысить налоги на уголь и получить 40 млрд руб., но в 2019 году цены на него упали и идею на время оставили.
- При формировании бюджета на 2021 год Минфин разошелся и уже прописал повышение акцизов на сигареты сразу на 20%, что даст бюджету еще 120 млрд руб. дополнительных доходов. Все это, по словам чиновников, нужно «из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии».
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