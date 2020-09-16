Власти «секретно» повышают налоги. Решение примут уже сегодня 142 0 Экономика

Российские власти не интересует, как из глубочайшего экономического кризиса будут выходить граждане и экономика; все, о чем думает правительство – наполнение бюджета. Граждане уже получили налог на банковские вклады и повышение НДФЛ для высококлассных специалистов, зарабатывающих 5 млн руб. в год. Теперь руки Минфина потянулись в карманы крупного бизнеса. В режиме спецоперации налоги на него поднимут уже сегодня, 16 сентября.