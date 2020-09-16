Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
16 СЕН, 13:00 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

16 СЕН, 13:00 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Власти «секретно» повышают налоги. Решение примут уже сегодня

16 Сентября 2020 142 0 Экономика
Власти «секретно» повышают налоги. Решение примут уже сегодня

Российские власти не интересует, как из глубочайшего экономического кризиса будут выходить граждане и экономика; все, о чем думает правительство – наполнение бюджета. Граждане уже получили налог на банковские вклады и повышение НДФЛ для высококлассных специалистов, зарабатывающих 5 млн руб. в год. Теперь руки Минфина потянулись в карманы крупного бизнеса. В режиме спецоперации налоги на него поднимут уже сегодня, 16 сентября.

Налоги растут «ни с того ни с сего»

  • Минфин подготовил налоговые поправки, которые повысят в 3,5 раза налог на добычу удобрений и металлических руд. Как пишет «Коммерсант», новый «рентный коэффициент» заработает с 1 января 2021 года. Проект поправок комиссия правительства впервые обсудила 15 сентбря, а уже 16-го его должно принять правительство. Затем документ поступит на голосование в Госдуму, которая в данном случае не будет задавать вопросов и тянуть.
  • Решение Минфина стало шоком для «Норильского никеля», «Русала», НЛМК, «Фосагро» и «Еврохима» – системообразующих предприятий России.
  • Источники в компаниях говорят, что поправки готовились «фактически секретно», а приниматься будут в режиме спецоперации. «Все в шоке и стоят на ушах», – говорят на условиях анонимности представители предприятий. Бизнес считает, что это просто повышение НДПИ в 3,5 раза «ни с того ни с сего» и грозит снижением инвестиций.
  • Налоги вырастут на все виды полезных ископаемых, кроме угля, алмазов, золота и торфа. Коэффициент в 3,5 будет применяться к ставке НДПИ на калийные соли (налог 3,8% сейчас), апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды (4%), природные соли и чистый хлористый натрий, нефелины, бокситы, горнорудное неметаллическое сырье, цветные металлы (6%) и железную руду (4,8%).
  • Минфин намерен собрать дополнительно 100 млрд руб. и не принимает аргументы против. Идея повышение налогов на экспортеров твердых полезных ископаемых была у ведомства давно. Сначала хотели повысить налоги на уголь и получить 40 млрд руб., но в 2019 году цены на него упали и идею на время оставили.
  • При формировании бюджета на 2021 год Минфин разошелся и уже прописал повышение акцизов на сигареты сразу на 20%, что даст бюджету еще 120 млрд руб. дополнительных доходов. Все это, по словам чиновников, нужно «из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Минфин нашел крайних. За пандемию заплатит одна категория граждан

Минфин нашел крайних. За пандемию заплатит одна категория граждан
Экономика

Россия погрязнет в долгах уже через три года

Россия погрязнет в долгах уже через три года
Экономика

Турция не смогла без российского газа. Один из «потоков» внезапно ожил

Турция не смогла без российского газа. Один из «потоков» внезапно ожил
Экономика

Налоговая установила тотальный контроль за товарами

Налоговая установила тотальный контроль за товарами
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020

В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020

На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России

На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России

Новости дня

12:21 За сутки в России выявлено 5670 случаев инфицирования коронавирусом За сутки в России выявлено 5670 случаев инфицирования коронавирусом
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
11:01 Россия указала ЕС на нестыковки в версии отравления Навального Россия указала ЕС на нестыковки в версии отравления Навального
10:26 В ходе тестирования вакцины "Спутник V" нельзя планировать детей, курить и пить алкоголь В ходе тестирования вакцины "Спутник V" нельзя планировать детей, курить и пить алкоголь
10:08 Япония будет развивать отношения с Россией Япония будет развивать отношения с Россией
09:44 Минфин хочет повысить акцизы на сигареты Минфин хочет повысить акцизы на сигареты
15 СЕН, 19:02 Президент Австрии выступил против остановки СП-2 Президент Австрии выступил против остановки СП-2
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
15 СЕН, 18:06 МИД РФ не подтверждает заявление о готовности всех сторон к "нормандскому саммиту" МИД РФ не подтверждает заявление о готовности всех сторон к "нормандскому саммиту"

Узнай, страна!

15 СЕН, 14:25 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020 В Краснодарском крае профессионалы индустрии туризма РФ обсудят проблемы и перспективы сезона-2020
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
15 СЕН, 13:30 На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России На Алтае внедрили технологию трамбования угля, уникальную для коксохимической промышленности России
15 СЕН, 12:08 В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников В Рязани дан старт созданию промышленной зоны «Сухой порт Рязань» на 560 га для 3000 сотрудников
14 СЕН, 18:33 В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате В Белгородской области запущен уникальный комплекс сушки руды на горно-обогатительном комбинате
14 СЕН, 18:08 В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России В Хабаровском крае запустили первую очередь одного из крупнейших угольных терминалов России
14 СЕН, 17:39 В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня В Мурманской области открыли мощный рыбоперерабатывающий завод мирового уровня
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
11 СЕН, 15:14 ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство? ТОП-10 достижений недели: как в России осваивали недра и леса, обновляли энергетику и судоходство?
11 СЕН, 14:26 Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания
11 СЕН, 12:23 В Свердловской области заложили новый ГОК, обеспеченный полиметаллическими рудами на 10 лет вперёд В Свердловской области заложили новый ГОК, обеспеченный полиметаллическими рудами на 10 лет вперёд
11 СЕН, 11:39 В Тверской области начали строить крупное пищевое предприятие, которое обеспечит работой 350 человек В Тверской области начали строить крупное пищевое предприятие, которое обеспечит работой 350 человек
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter