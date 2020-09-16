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Минфин нашел крайних. За пандемию заплатит одна категория граждан
16 Сентября 2020 272 0 Экономика
Министерство финансов предложило увеличить ставку акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% в 2021 году. В текущем году федеральный бюджет получит около 600 млрд руб. «табачных» акцизов. В финансовом ведомстве говорят, что внеплановое повышение обеспечит выполнение социальных обязательств бюджета после пандемии коронавируса. Однако эксперты предупреждают, что вместо дополнительных 120 млрд руб. правительство может потерять 270 млрд из-за роста нелегальной продукции.
Запретительные цены на сигареты
- Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, цель которых – повышение «табачных» акцизов на 20% от текущего уровня. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ. До этого предполагалось увеличить акцизы на 4%, но вмешался коронавирус – теперь властям нужно собрать больше денег с курильщиков, чтобы обеспечить социальные обязательства бюджета.
- Сейчас ставка акциза на сигареты составляет 1996 руб. за 1 тыс. штук. Ставка на электронные сигареты и вейпы – 50 руб. Минфин хочет увеличить их соответственно до 2359 и 60 руб. После резкого повышения в 2021 году власти обещают индексировать ее «стандартно», с учетом уровня инфляции. Всего в текущем году бюджет заработает на «табачных» акцизах 600 млрд руб. Увеличение сборов на 20% принесет дополнительные 120 млрд.
- При этом повышение сборов скажется на средневзвешенной цене пачки сигарет для потребителей – она вырастет до 140 руб. Розничные цены при этом вырастут минимум на 20 руб. за пачку. С 2010 по 2020 год это будет самое большое повышение акциза. За десять лет, напоминают эксперты, стоимость пачки в рознице выросла примерно с 25 до 120 руб.
- Однако повышенные акцизы увеличат разрыв между стоимостью легальной продукции и контрафакта. Эксперты говорят о возможном росте контрабанды и контрафакта на 30% и соответствующем падении легальных продаж. Нелегальные сигареты уже сейчас продаются по цене 50-70 руб. за пачку. Дороговизна в условиях падения доходов переведет большую часть потребителей на нелегальную продукцию. Только в этом году Минфин недополучит 100 млрд руб. из-за контрафакта, а при увеличении акциза потери вырастут до 270 млрд руб.
- Участники табачного рынка призывают власти ограничиться повышением сборов на 8-10% по сравнению с 2020 годом. Но вряд ли к ним прислушаются – Минфин рассчитывает, что контрафактом ему поможет справиться государственная система маркировки. Также на жесткой позиции сказываются серьезные проблемы с федеральным бюджетом, которому только в этом году не хватает 3 трлн руб.
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