Минфин нашел крайних. За пандемию заплатит одна категория граждан 272 0 Экономика

Министерство финансов предложило увеличить ставку акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% в 2021 году. В текущем году федеральный бюджет получит около 600 млрд руб. «табачных» акцизов. В финансовом ведомстве говорят, что внеплановое повышение обеспечит выполнение социальных обязательств бюджета после пандемии коронавируса. Однако эксперты предупреждают, что вместо дополнительных 120 млрд руб. правительство может потерять 270 млрд из-за роста нелегальной продукции.