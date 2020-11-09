Миллиардер заявил о массовой поддержке девальвации рубля 644 1 Экономика

Российский миллиардер Олег Дерипаска читает деловую прессу и делает социологические выводы об умонастроениях россиян. Заметка в газете «Ведомости» с результатами опроса онлайн-платформы Webbankir подтолкнула миллиардера к однозначному выводу: «75% населения России фактически поддерживает политику слабого рубля», написал он в своем телеграм-канале. В самой статье подобная цифра не приводится, а опрос в целом, по мнению экспертов, говорит о низкой финансовой грамотности россиян.