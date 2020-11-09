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Миллиардер заявил о массовой поддержке девальвации рубля
9 Ноября 2020 644 1 Экономика
Российский миллиардер Олег Дерипаска читает деловую прессу и делает социологические выводы об умонастроениях россиян. Заметка в газете «Ведомости» с результатами опроса онлайн-платформы Webbankir подтолкнула миллиардера к однозначному выводу: «75% населения России фактически поддерживает политику слабого рубля», написал он в своем телеграм-канале. В самой статье подобная цифра не приводится, а опрос в целом, по мнению экспертов, говорит о низкой финансовой грамотности россиян.
Дерипаске виднее
- Россияне массово одобряют падение рубля, который с начала года девальвировался на 25% и стал одной из худших валют развивающихся стран. К такому вывод пришел российский миллиардер Олег Дерипаска, владеющий состоянием в 2,3 млрд долларов по версии Forbes.
- «75% населения России фактически поддерживает политику слабого рубля», – написал в своем телеграм-канале один из 50 самых богатых людей страны. При этом он сослался на заметку в газете «Ведомости», в которой приводится опрос онлайн-платформы Webbankir.
- В частности, опрос общественного мнения, в котором приняли участие более 1,5 тыс. респондентов с зарплатами до 40 тыс. руб., от 40 тыс. и более 100 тыс., показал: люди с низкими зарплатами поверили словам президента Владимира Путина, сказавшего, что курс рубля не важен. После заявления президента, которое не соответствует действительности, 56% низкооплачиваемых работников перестали переживать по поводу девальвации.
- Вместе с тем 24% людей, чей заработок составляет 40 тыс. руб. или превышает его, заявили, что их финансовое состояние незначительно ухудшилось вследствие обвала рубля, а 18% отметили заметное ухудшение. Таким образом, 42% увидели негатив в девальвации и не поверили словам президента о неважности курса национальной валюты.
- Цифры в 75%, которую называет Дерипаска, исследование не выявило. Сам миллиардер не пояснил, откуда он ее взял. Впрочем, эта цифра в любом случае не имеет смысла: в конце октября, перед выборами в США, аналитики банка «Русский стандарт» отметили резкий рост спроса на твердую валюту – доллары покупали на 35% больше, чем в начале месяца, а евро – на 11%. Средняя сумма покупки валюты выросла до 84742 руб. Это более показательно, нежели онлайн-соцопрос.
- Помимо этого на Московской бирже зафиксировано максимальное количество заявок на покупку долларов с апреля – 5,2 тыс. при норме в 3 тыс. Аналитики связывают это с укреплением рубля к доллару на 4,2%, что подтолкнуло многих быстро вложиться в валюту, а также с выборами президента США, на которых победил сторонник санкций против России.
- По поводу результатом опроса высказались также специалисты. По словам доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Татьяны Скрыль, то, что россияне не осознают связи между курсом рубля и своим благосостоянием, говорит лишь об одном – о низкой финансовой грамотности.
- Импортные товары и компоненты достигают 40% в потребительской корзине. Иными словами, почти каждый второй товар зависит от импорта, а значит, от курса рубля. По отдельным же отраслям – фармацевтика и автомобили – доля импорт доходит до 70%. Поэтому слова о неважности курса является политической пропагандой и профанацией.
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Что за ерунда? Девальвация рубля это рост цен на ВСЕ! При коронавирусе, увольнениях, безработице, уменьшении зарплат кому это на руку, народу?