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Путин убедил бедных россиян в неважности курса рубля
4 Ноября 2020 240 0 Экономика
За несколько дней до того как рубль рухнул до 80 руб. за доллар президент Владимир Путин заявил, что курс рубля сам по себе не важен. По мнению президента, важнее его «предсказуемость и стабильность». При этом рубль стал одной из самых нестабильных валют в мире – за 2020 год он девальвировался почти на 30%. Это уже привело к спаду в промышленности и разгону инфляции, а также рекордному падению потребления и доходов граждан. Однако Путину удалось убедить большинство россиян с низкими зарплатами в том, что курс рубля не важен. Как показал социологический опрос, влияние президента не распространяется на образованную часть общества с высокими доходами, поскольку эта часть граждан видит, как его утверждения расходятся с реальностью.
Президент бедных россиян
- Президент Путин убедил россиян не бояться обвала рубля. Как показал опрос онлайн-платформы Webbankir, большинство россиян (56%) успокоились после слов главы государства и перестали паниковать из-за девальвации. В частности, Путин заверил, что на финансовые показатели России ослабление национальной валюты никак не влияет.
- Это абсолютно не соответствует действительности. Промышленность в России упала на 4% и не растет из-за девальвации, оборот торговли по той же причине рухнул на 5%, доходы россиян усилили падения до 8%. И все это выстроилось в фигуру замкнутого круга: чем больше слабеет рубль, тем сильнее падают доходы, тем слабее спрос, тем больше проблем у промышленности, тем меньше рабочих мест, ниже зарплаты и – снова же – меньше доходы.
- Часть опрошенных россиян это ощутили на себе – 24% отметили незначительное ухудшение финансового состояния, заметно оно ухудшилось у 18%. В рост благосостояния в результате девальвации верят лишь 2%.
- При этом в опросе приняли участие более 1,5 тыс. респондентов, которых сразу разделили на три группы по доходам: до 40 тыс., от 40 тыс. и более 100 тыс. руб. в месяц. Больше всего оптимизма и доверия словам Путина продемонстрировала группа с зарплатами до 40 тыс. – из них 62% уверены, что на них девальвация не отразится, а 74% сообщили, что не хранят деньги в валюте и не покупают импортные товары и не отдыхают за рубежом.
- Вместе с тем, россияне с доходами от 100 тыс. руб. беспокоятся – только у 45% материальное положение не зависит от курса рубля. 40% считают, что оно явно ухудшится, 13% – что ухудшится значительно.
- Исследователи выявили четкую закономерность – чем выше доход гражданина, тем больше он следит за курсом рубля и реагирует на него. И это естественно – тем, у кого нет денег, о них беспокоиться не приходится. Однако девальвация рубля напрямую скажется на том, смогут ли россияне с доходами до 40 тыс. руб. и дальше зарабатывать эти деньги, а также обеспечивать на них привычный уровень жизни.
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