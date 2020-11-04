Путин убедил бедных россиян в неважности курса рубля 240 0 Экономика

За несколько дней до того как рубль рухнул до 80 руб. за доллар президент Владимир Путин заявил, что курс рубля сам по себе не важен. По мнению президента, важнее его «предсказуемость и стабильность». При этом рубль стал одной из самых нестабильных валют в мире – за 2020 год он девальвировался почти на 30%. Это уже привело к спаду в промышленности и разгону инфляции, а также рекордному падению потребления и доходов граждан. Однако Путину удалось убедить большинство россиян с низкими зарплатами в том, что курс рубля не важен. Как показал социологический опрос, влияние президента не распространяется на образованную часть общества с высокими доходами, поскольку эта часть граждан видит, как его утверждения расходятся с реальностью.