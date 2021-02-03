Ликвидацию всех ИП в России допустил бизнес-омбудсмен при Путине 223 0 Экономика

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов назвал самую популярную форму ведения бизнеса в России – индивидуальный предприниматель (ИП) – в некоторой степени нелогичной с точки зрения налогообложения. В интервью ТАСС он прокомментировал идею Института экономики роста им. Столыпина, наблюдательный совет которого он возглавляет, ликвидировать ИП и оставить только самозанятых и юридические лица. По мнению Титова, «когда-то надо будет менять очень многие вещи».