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Ликвидацию всех ИП в России допустил бизнес-омбудсмен при Путине

3 Февраля 2021 223 0 Экономика
Ликвидацию всех ИП в России допустил бизнес-омбудсмен при Путине

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов назвал самую популярную форму ведения бизнеса в России – индивидуальный предприниматель (ИП) – в некоторой степени нелогичной с точки зрения налогообложения. В интервью ТАСС он прокомментировал идею Института экономики роста им. Столыпина, наблюдательный совет которого он возглавляет, ликвидировать ИП и оставить только самозанятых и юридические лица. По мнению Титова, «когда-то надо будет менять очень многие вещи».

Бизнес-омбудсмен оценил перспективы ИП

  • В России самой популярной формой ведения бизнеса остается ИП – индивидуальный предприниматель. В стране на этой правовой основе работают 3,3 млн ИП. Институт экономики роста им. Столыпина предложил ликвидировать эту форму, оставив только самозанятых и юридические лица. ТАСС попросил прокомментировать эту идею Бориса Титова, который занимает пост председателя наблюдательного совета Института.
  • По словам Титова, он и его единомышленники не готовы «до конца отстаивать эту точку зрения». Но подчеркнул, что во всем мире есть самозанятые, которые не имеют права нанимать людей, и юридические лица – компании. В компаниях «есть деньги компании, а есть личные деньги». А у ИП «все вместе». «И он не платит никаких налогов, когда выводит эти деньги на потребление. Конечно, в этом есть некая нелогичность», – заявил Титов.
  • Предприниматели, оформившие ИП, платят 6-7% и не выплачивают НДФЛ (13-15%), если переводят деньги на свой счет для личных нужд. Юрлица так поступать не могут. В случае перевода владельцу юрлица компания должна выплатить налог на дивиденды.

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  • Неготовность отстаивать ликвидацию ИП до конца Титов объяснил тем, что кроме экономических и социальных интересов развития «есть еще люди». Люди, по словам Титова, привыкли к такой системе, ИП нанимают на работу сотрудников. Поэтому «просто рубить это топором невозможно». Но надо «находить какие-то меры, очень постепенного, не сложного и не наносящего ущерб людям пути», – подчеркнул Титов. Потому что «когда-то надо будет менять очень многие вещи».
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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