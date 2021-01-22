Bloomberg: Кремль решил посадить Навального более чем на 10 лет 154 1 Политика

Российские власти были убеждены – оппозиционер Алексей Навальный после отравления не вернется в Россию. Но он вернулся 17 января и вынудил Кремль занять оборонительную позицию. Теперь его собираются осудить на 3,5 года колонии, а затем еще на 10 лет. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к руководству страны.