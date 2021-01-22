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Bloomberg: Кремль решил посадить Навального более чем на 10 лет

22 Января 2021 154 1 Политика
Bloomberg: Кремль решил посадить Навального более чем на 10 лет

Российские власти были убеждены – оппозиционер Алексей Навальный после отравления не вернется в Россию. Но он вернулся 17 января и вынудил Кремль занять оборонительную позицию. Теперь его собираются осудить на 3,5 года колонии, а затем еще на 10 лет. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к руководству страны.

Оборонительная позиция Кремля – срок для Навального

  • В Кремле решили посадить оппозиционера Алексея Навального не только на весь срок по делу «Ив Роше», но и дать еще 10 лет по новому делу о мошенничестве с пожертвованиями. Как пишет Bloomberg, 2 февраля суд вынесет вердикт о замене условного срока на лишение свободы на 3,5 года, а затем начнется рассмотрение дела о крупном мошенничестве с пожертвованиями.
  • Последнее дело было заведено в конце декабря 2020 года и было призвано стать непреодолимым препятствием для возвращения Навального домой. В Кремле были убеждены, что после угрозы тюрьмой Навальный не вернется в Россию. «Его драматическое возвращение заставило Кремль занять оборонительную позицию», – пишет Bloomberg.
  • Жесткость позиции Кремля источники агентства объясняют тем, что власти убеждены – Навальный работает «от имени западных правительств». Хотя сам он это категорически отрицает и объясняет свой приезд тем, что оставаться «политической силой» он может только внутри России, власти в это не верят и ищут заговор.
  • Более того, Кремль боится протестов по белорусскому сценарию. Главная надежда Кремля состоит в том, что посадка Навального ударит по его движению, поскольку оно «в значительной степени завязано на его личности». Поэтому его изоляция в тюрьме призвана спасти Кремль массового протеста.
  • Однако сторонники Навального убеждены в обратном – тюремный срок для лидера оппозиции выступит своего рода катализатором общественного недовольства, которого и без того достаточно – россияне лишились 4% доходов в 2020 году, официальная безработица выросла до 6,1%, а последствия пандемии будут еще долго сказываться как на экономике, так и на здоровье людей.

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  • Как писало агентство Reuters, Навальный знал, что его могут посадить. По словам его соратника Леонида Волкова, сценарий на этот случай предполагал, что массовые протесты приведут к его освобождению. Но в Кремле агентству заявили, что освобождать Навального под давлением граждан власти не будут.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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12:52 0 0
Valeriy Bondarik:

_.._ Здравствуй`те _.._ РАЗРЕШИте сказать...неПРАВИЛЬНОе...Итак : `````````````````````````````````````````````````````` _Если в России посадят Навального, то ЭТО - будет ПОП ! ЧТО это такое - П О П ? а ЭТО : -- П,олитическая -- О,шибка -- П,утина - вот ЭТО и есть "ПОП" !!! `````````````````````````````````````````````````````` - Ухудшением Полит-Имиджа РФ - обернётся "П О П" ! - Возвращение Доверия к ПВВ - будет 100% S T O P ! - ШКВАЛ критики в адрес Кремля - просто Полит-"ПОТОП"... - Образно говоря : "Кремль САМ-СЕБЕ намажет ЛОБ"... - [КТО-же Так Иезуитски-УМЕЛО и КОМУ - "открывает-ГРОБ"...] ************* ---> Россия - не ПОПадись на...Полит--НАЖИВКУ...!!!... - - - - - Ничего ни к кому личного. Благодарю. = = = = = С уважением - Валерий Бондарик. г. Эдмонтон. Канада. 22-01-21.

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