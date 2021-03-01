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Кремль не поверил в данные об обнищании россиян. Эксперты сделали «неверные» выводы
1 Марта 2021 1250 8 Экономика
Пресс-секретарь президента Владимира Путина не согласился с информацией о том, что больше половины россиян пострадали финансово от пандемии, а из-за роста цен на продукты почти 70% вынуждены экономить. Также в Кремле не считают, что падение доходов россиян может вызвать социальные протесты. «У нас другие данные», – заявил Дмитрий Песков, назвав выводы экспертов «неверными».
В Кремле другие эксперты
- Падение доходов россиян оказалось выше, чем в среднем по миру – показало исследование NielsenIQ. Почти 70% жителей России вынуждены экономить, 53% потеряли доходы, а еще 38% не чувствую уверенности в завтрашнем дне. Но в Кремле считают представленные выводы «неверными». «У нас другие данные», – заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина.
- По словам Дмитрия Пескова, снижение доходов людей «произошло во всем мире». Однако «то, что в России, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, с этим мы не согласны», – цитирует представителя Кремля «Интерфакс». При этом Песков отказался привести цифры Кремля по доходам россиян, на которые он скрыто ссылался.
- Не согласились в Кремле и с публикацией Bloomberg о том, что Россия стала одной из «горячих точек», где из-за роста цен на продукты может произойти социальный взрыв. Никаких аргументированных доводов, опровергающих информацию исследователей, представитель Кремля не привел.
- По данным Росстата, в 2020 году доходы россиян обрушились на 3,5% и откатились на уровень 2010 года. В США доходы граждан выросли на 13,3% благодаря финансовой помощи властей и выплатам безработным. В Евросоюзе доходы падали в третьем квартале на 10,3%, но выросли на 12,1%.
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- На этом фоне Россия выглядит плачевно: за чертой бедности по итогам 2020 года оказалось почти 20 млн человек, а на еду россияне стали тратить до 38% заработка, подсчитали в РАНХиГС. Экономика страны сократилась на 3,1%, а потребление граждан – на 8,6%. Россия прошла кризис за счет кошельков граждан и граждане до сих пор не получили внятной программы – как власти будут поднимать доходы.
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Хоть ссы в глаза - всё божья роса!
Ну что сказать, если от печенегов и половцев мы как-то отбились, то коронавирус - это на десятилетия, представляете сколько на этом вирусе можно распилить бюджета!
Нет слов, просто обнять и плакать.
и правильно что не поверили .. у них с внутренней стороны кремлевского забора свои данные у других с внешней стороны свои.. точно так же как и зарплаты чиновников с внутренней стороны МКАДа и в остальной России
Да да на 3,5% . Живут эти считальщики на другой планете. В конце 2019 эта консерва стоила в районе 90р. сейчас в пятерке 190 р., что составляет ровно 3,5% за чуть больше года.
А зачем вы таких работников держите и бешенные зарплаты платите. которыу мягко говоря искожают истину. песков прикидывается что им дают неверные данные. так проверь сам. и нечего прикидываться все вы знаете и президент знает. но пока народ молчит. и вы как бы ничего не знаете. как это мерзско и подло по отношению к народу. дома и яхты на чьи деньги хапаете на наши вам ли не знать об этом.
Путин прав доходы кремля не упали а даже выросли. А вот население но кого это волнует