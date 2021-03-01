Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 МАР, 23:06 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

01 МАР, 23:06 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Кремль не поверил в данные об обнищании россиян. Эксперты сделали «неверные» выводы

1 Марта 2021 1250 8 Экономика

Пресс-секретарь президента Владимира Путина не согласился с информацией о том, что больше половины россиян пострадали финансово от пандемии, а из-за роста цен на продукты почти 70% вынуждены экономить. Также в Кремле не считают, что падение доходов россиян может вызвать социальные протесты. «У нас другие данные», – заявил Дмитрий Песков, назвав выводы экспертов «неверными».

В Кремле другие эксперты

  • Падение доходов россиян оказалось выше, чем в среднем по миру – показало исследование NielsenIQ. Почти 70% жителей России вынуждены экономить, 53% потеряли доходы, а еще 38% не чувствую уверенности в завтрашнем дне. Но в Кремле считают представленные выводы «неверными». «У нас другие данные», – заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина.
  • По словам Дмитрия Пескова, снижение доходов людей «произошло во всем мире». Однако «то, что в России, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, с этим мы не согласны», – цитирует представителя Кремля «Интерфакс». При этом Песков отказался привести цифры Кремля по доходам россиян, на которые он скрыто ссылался.
  • Не согласились в Кремле и с публикацией Bloomberg о том, что Россия стала одной из «горячих точек», где из-за роста цен на продукты может произойти социальный взрыв. Никаких аргументированных доводов, опровергающих информацию исследователей, представитель Кремля не привел.
  • По данным Росстата, в 2020 году доходы россиян обрушились на 3,5% и откатились на уровень 2010 года. В США доходы граждан выросли на 13,3% благодаря финансовой помощи властей и выплатам безработным. В Евросоюзе доходы падали в третьем квартале на 10,3%, но выросли на 12,1%.

Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»

  • На этом фоне Россия выглядит плачевно: за чертой бедности по итогам 2020 года оказалось почти 20 млн человек, а на еду россияне стали тратить до 38% заработка, подсчитали в РАНХиГС. Экономика страны сократилась на 3,1%, а потребление граждан – на 8,6%. Россия прошла кризис за счет кошельков граждан и граждане до сих пор не получили внятной программы – как власти будут поднимать доходы.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
22:45 0 0
Андрэ Моруа:

Хоть ссы в глаза - всё божья роса!

21:40 3 0
Вера Ивановна Савина:

Ну что сказать, если от печенегов и половцев мы как-то отбились, то коронавирус - это на десятилетия, представляете сколько на этом вирусе можно распилить бюджета!

20:30 2 0
Галина:

Нет слов, просто обнять и плакать.

18:51 8 0
Александр Н:

и правильно что не поверили .. у них с внутренней стороны кремлевского забора свои данные у других с внешней стороны свои.. точно так же как и зарплаты чиновников с внутренней стороны МКАДа и в остальной России

18:28 7 0
Александр:

Да да на 3,5% . Живут эти считальщики на другой планете. В конце 2019 эта консерва стоила в районе 90р. сейчас в пятерке 190 р., что составляет ровно 3,5% за чуть больше года.

17:49 14 0
Людмила:

А зачем вы таких работников держите и бешенные зарплаты платите. которыу мягко говоря искожают истину. песков прикидывается что им дают неверные данные. так проверь сам. и нечего прикидываться все вы знаете и президент знает. но пока народ молчит. и вы как бы ничего не знаете. как это мерзско и подло по отношению к народу. дома и яхты на чьи деньги хапаете на наши вам ли не знать об этом.

17:39 16 0
олег:

Путин прав доходы кремля не упали а даже выросли. А вот население но кого это волнует

Показать еще комметарии (1)

Статьи

Плохие долги банков достигли размера Фонда национального благосостояния

Плохие долги банков достигли размера Фонда национального благосостояния
Экономика 1

Российская нефть осталась дома. Экспорт обрушился более чем на 10% в феврале

Российская нефть осталась дома. Экспорт обрушился более чем на 10% в феврале
Экономика

Россияне обеднели от пандемии сильнее жителей других стран. Почти 70% вынуждены экономить

Россияне обеднели от пандемии сильнее жителей других стран. Почти 70% вынуждены экономить
Экономика 1

«Горячая точка» – Россию отнесли к странам, где цены на продукты выходят из-под контроля

«Горячая точка» – Россию отнесли к странам, где цены на продукты выходят из-под контроля
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Индустриальный парк «Бобровский» принимает новых резидентов

Индустриальный парк «Бобровский» принимает новых резидентов

Уникальный музей леса работает в Козельске

Уникальный музей леса работает в Козельске

Новости дня

18:22 Немецкая компания надеется на быстрый запуск "Северного потока-2" Немецкая компания надеется на быстрый запуск "Северного потока-2"
В РФ изменились правила начисления пособий на детей
В РФ изменились правила начисления пособий на детей
17:39 Эпидемиолог предсказал появление новой пандемии Эпидемиолог предсказал появление новой пандемии
17:19 Рейтинг достижений регионов России. "Капитал страны" награждает победителей Рейтинг достижений регионов России. "Капитал страны" награждает победителей
17:10 МИД РФ: Москва ответит ЕС на новые антироссийские санкции из-за Навального МИД РФ: Москва ответит ЕС на новые антироссийские санкции из-за Навального
14:41 В Евросоюзе согласовали новые антироссийские санкции В Евросоюзе согласовали новые антироссийские санкции
14:13 В Кремле ответили на "скачок" цен на продукты и падение доходов в РФ В Кремле ответили на "скачок" цен на продукты и падение доходов в РФ
"Северный поток - 2" может быть достроен при трех условиях
"Северный поток - 2" может быть достроен при трех условиях
13:08 Трамп: при Байдене США будут зависеть от поставок нефти из России Трамп: при Байдене США будут зависеть от поставок нефти из России

Узнай, страна!

21:28 Индустриальный парк «Бобровский» принимает новых резидентов Индустриальный парк «Бобровский» принимает новых резидентов
Европарламент может расширить санкции против России
Европарламент может расширить санкции против России
20:39 Уникальный музей леса работает в Козельске Уникальный музей леса работает в Козельске
11:21 Лидер-2019: Крымский мост. «Капитал страны» награждает победителей конкурса достижений России Лидер-2019: Крымский мост. «Капитал страны» награждает победителей конкурса достижений России
26 ФЕВ, 23:00 Ульяновский ДАЗ расширяет производство и дает работу жителям региона Ульяновский ДАЗ расширяет производство и дает работу жителям региона
26 ФЕВ, 19:33 Специальные сок и хлеб для лечения анемии создали челябинские ученые Специальные сок и хлеб для лечения анемии создали челябинские ученые
25 ФЕВ, 21:05 Первый в России завод по производству малеинового ангидрида строится в Тюменской области Первый в России завод по производству малеинового ангидрида строится в Тюменской области
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
25 ФЕВ, 14:47 В Пензенской области появятся 30 новых систем видеонаблюдения В Пензенской области появятся 30 новых систем видеонаблюдения
24 ФЕВ, 22:15 Первый год участия Удмуртии в нацпроекте показал рост производительности труда Первый год участия Удмуртии в нацпроекте показал рост производительности труда
24 ФЕВ, 19:45 Чебоксарские тракторы развивают промышленный туризм Чувашии Чебоксарские тракторы развивают промышленный туризм Чувашии
24 ФЕВ, 18:57 Новую газотурбинную энергоустановку КМПО открыли в Татарстане Новую газотурбинную энергоустановку КМПО открыли в Татарстане
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter