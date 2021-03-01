Кремль не поверил в данные об обнищании россиян. Эксперты сделали «неверные» выводы 1250 8 Экономика

Пресс-секретарь президента Владимира Путина не согласился с информацией о том, что больше половины россиян пострадали финансово от пандемии, а из-за роста цен на продукты почти 70% вынуждены экономить. Также в Кремле не считают, что падение доходов россиян может вызвать социальные протесты. «У нас другие данные», – заявил Дмитрий Песков, назвав выводы экспертов «неверными».