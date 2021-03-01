Россияне обеднели от пандемии сильнее жителей других стран. Почти 70% вынуждены экономить 348 1 Экономика

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильнее всего ударил по доходам граждан России. По данным NeilsenIQ, с сентября по январь число потребителей, которые ощутили негативный эффект пандемии на личных финансах, увеличилось в два раза – до 53%. При этом мировой опрос показал, что в других странах с падением доходов столкнулись 46% граждан. Россияне переходят к экономии, покупают самые бюджетные товары и не восстановят потребительскую активность без роста экономики.