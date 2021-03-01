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Россияне обеднели от пандемии сильнее жителей других стран. Почти 70% вынуждены экономить
1 Марта 2021 348 1 Экономика
Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, сильнее всего ударил по доходам граждан России. По данным NeilsenIQ, с сентября по январь число потребителей, которые ощутили негативный эффект пандемии на личных финансах, увеличилось в два раза – до 53%. При этом мировой опрос показал, что в других странах с падением доходов столкнулись 46% граждан. Россияне переходят к экономии, покупают самые бюджетные товары и не восстановят потребительскую активность без роста экономики.
Россияне снова обогнали всех
- От пандемии коронавируса в России пострадали 53% потребителей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование NielsenIQ. Причем еще в сентябре доля пострадавших финансово не превышала 27%. За четыре месяца она удвоилась и в январе 2021 года превысила среднемировой показатель – 46%.
- Однако даже оставшиеся 47% россиян, которые не пережили падение доходов, стали осторожнее в финансовых вопросах. Так, например, 16% из них начали контролировать траты. В целом экономить приходится 69% россиян. Многие – 62% – покупают любой товар со скидкой, а 37% перешли на товары магазинов под собственной торговой маркой. Еще 20% покупают самые дешевые продукты в своей категории.
- Аналитики отмечают, что россияне перешли от трат к накоплению и покупают только самое необходимое – продукты питания, базовые вещи, лекарства. Без роста экономики потребительская активность вряд ли восстановится, говорит старший аналитик «Газпромбанка» Марат Ибрагимов.
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- В 2020 году, согласно Росстату, доходы россиян упали на 3,5% и откатились на десять лет назад – в 2010 год. По сравнению с 2013 годом россияне сегодня получают на 10,6% меньше в реальном выражении. Усиливается кризис из-за резкого роста цен на продовольствие в России – с начала года инфляция составила 1,2%, а в годовом выражении выросла до 5,6%.
- Меры властей по борьбе с продуктовой инфляцией не дают положительных результатов. Агентство Bloomberg назвало Россию «горячей точкой» – страной, где из-за роста цен есть риск роста народного недовольства.
- Также правительство повысило тарифы ЖКХ на 2,5%, допустило рост цен на бензин (+1,7% с начала года) и увеличило акцизы на табак и алкоголь. Сильнее всего это бьет по россиянам с наиболее низкими доходами.
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Да как то и до пандемии не сильно то богато жили!