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«Горячая точка» – Россию отнесли к странам, где цены на продукты выходят из-под контроля

1 Марта 2021 312 0 Экономика

Рост цен на продукты питания в России приобретает угрожающий характер – так считают аналитики агентства Bloomberg. Они отнесли Россию к «горячим точкам» – странам, где самая высокая за последние шесть лет продуктовая инфляция может вызвать недовольство граждан. В Минэкономразвития назвали информацию Bloomberg спекулятивной и заверили, что правительство следит за ценами. Но последние данные Росстата, подконтрольного Минэкономразвития, говорят об обратном – в феврале подорожание продовольствия стало рекордным с ноября 2016 года.

Россия в числе «горячих точек»

  • Агентство Bloomberg не оценило действия российских властей по сдерживанию цен на продукты питания и отнесло Россию к числу пяти стран, в которых продовольственная инфляция может привести к недовольству граждан. Россия попала в один ряд с Бразилией, Индией, Турцией и Нигерией. По мнению аналитиков, власти этих стран «находятся под наибольшим давлением».
  • Российская ситуация осложняется тем, что в стране многие еще помнят о пустых полках после распада СССР. А с другой стороны, президент Владимир Путин столкнулся с самым масштабным протестом за последнее десятилетие из-за падения доходов граждан. Но принятые правительством меры – квоты на экспорт зерна и госрегулирование отдельных продуктов – не помогут Путину и его кабинету министров решить проблему. Счетная палата в январе предупредила – все эти пережитки плановой экономики только разгонят инфляцию.
  • В связи с этим Bloomberg предсказывает «настоящую политическую мобилизацию из-за цен на продукты». При этом, по словам старшего научного сотрудника Института мировой экономики Петерсона Каллена Хендрикса, авторитарные режимы более терпимы к протестам, вызванным «проблемами кухонного стола».
  • К критике американского агентства российские власти отнеслись как к спекуляции. Об этом РБК заявили в Минэкономразвития, напомнив, что чиновники министерства совместно с Росстатом и Федеральной налоговой службой ведут оперативный мониторинг цен. Но даже если взять официальные данные Росстата, они лишь подтвердят «спекуляции» Bloomberg.
  • Цены на продукты питания в России ускоряются вопреки усилиям властей. С 16 по 24 февраля инфляция выросла на 0,2% и достигла 1,2% с 1 января, сообщил Росстат. Годовая инфляция выросла до 5,6% и обновила рекорд ноября 2016 года.
  • Наиболее быстро растут цены на курятину – на 1,9% за неделю и 6,2% с начала года, на рыбу (+1,3% за февраль и +2,6% с начала года), на говядину и свинину (+0,7% за месяц), а также на макароны (+2,3% за февраль) и черный чай (+1,5%). Что касается овощей, то картофель, морковь, огурцы и помидоры в феврале 2021 года стоили дороже на 12-20%, чем год назад.

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  • Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова считает, что действия правительства «возможно, спровоцировали эффект домино». По ее словам, производители и розничные компании начали повышать цены на другие продукты питания, компенсируя убытки от регулирования цен на ряд товаров.
  • Более того, правительство требует зафиксировать цены на продукты, но тут же повышает на 2,5% тарифы на ЖКХ, провоцирует рост цен на бензин (+1,7% с начала года) и увеличивает акцизы. Все это приведет к одному – россияне с наиболее низкими доходами пострадают сильнее всего.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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