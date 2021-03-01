«Горячая точка» – Россию отнесли к странам, где цены на продукты выходят из-под контроля 312 0 Экономика

Рост цен на продукты питания в России приобретает угрожающий характер – так считают аналитики агентства Bloomberg. Они отнесли Россию к «горячим точкам» – странам, где самая высокая за последние шесть лет продуктовая инфляция может вызвать недовольство граждан. В Минэкономразвития назвали информацию Bloomberg спекулятивной и заверили, что правительство следит за ценами. Но последние данные Росстата, подконтрольного Минэкономразвития, говорят об обратном – в феврале подорожание продовольствия стало рекордным с ноября 2016 года.