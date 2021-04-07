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Россия потеряла миллиарды долларов в резервах из-за вложений в золото и юани

7 Апреля 2021 158 0 Экономика
Россия потеряла миллиарды долларов в резервах из-за вложений в золото и юани

Золотовалютные резервы России сократились в марте на 13 млрд долларов. Согласно статистике Центробанка, они уменьшились с 586,3 до 573,3 млрд долларов. Падение объема резервов фиксируется регулятором второй месяц подряд – в феврале потери составили 4,4 млрд долларов. Главным образом резервы сжимались в марте из-за снижения стоимости золота и курса юаня.

Золото и юани приносят убыток

  • Золотовалютные резервы России в марте сократились на 13 млрд долларов, до 573,3 млрд, свидетельствуют данные Центробанка. Это сильнейшее падение с 2018 года, которое не смогла сгладить покупка валюты в резервы на 2 млрд долларов.
  • Подвело Центробанк России золото – оно принесло 40% потерь, или 5 млрд долларов (его стоимость в резервах упала с 130,3 до 125,3 млрд). Инвесторы распродают металл после паники 2020 года, когда он выступал защитным активом. Цены на золото продолжат падать до конца года, прогнозируют аналитики.
  • Вторая статья убытка – это валютная позиция России, которая уменьшилась на 7,6 млрд долларов (с 443,6 до 436 млрд). Снижение произошло из-за колебаний курсов находящихся в золотовалютном резерве валют по отношению к доллару. В частности, китайский юань, в который ЦБ перевел 15% резервов, упал по отношению к доллару на 1,7%.
  • В китайскую валюту Россия вложила колоссальную сумму – 87 млрд долларов. Но юань оказался ненадежным – Народный банк Китая затеял плавную девальвацию для приобретения преимущества в торговле с США. Ирония заключается в том, что ЦБ покупал юани на доллары, которые, в свою очередь, покупал в России. Но ЦБ не одинок в своей одержимости юанем – Минфин будет тратить миллиарды рублей на скупку китайской валюты в Фонда национального благосостояния, размер которого юань уже уменьшил на 350 млн долларов.

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  • Из 7,6 млрд долларов валютных потерь на юань пришлось 1,3 млрд. Остальные 6,6 млрд взяли на себя евро, который подешевел на 3%, и британский фунт – потерял 1,2%. Рос только доллар, от которого российский власти отказываются из-за политической конфронтации. Доллар и дальше будет расти по отношению к мировым валютам – США уверенно выходят из кризиса и покажут в этом году самый внушительный рост ВВП среди развитых экономик – 6%.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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