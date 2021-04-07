Россия потеряла миллиарды долларов в резервах из-за вложений в золото и юани 158 0 Экономика

Золотовалютные резервы России сократились в марте на 13 млрд долларов. Согласно статистике Центробанка, они уменьшились с 586,3 до 573,3 млрд долларов. Падение объема резервов фиксируется регулятором второй месяц подряд – в феврале потери составили 4,4 млрд долларов. Главным образом резервы сжимались в марте из-за снижения стоимости золота и курса юаня.