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Китаю не нужен российский SWIFT. За два года к нему подключился всего один банк

6 Апреля 2021 825 2 Экономика

Россия на уровне главы МИД Сергея Лаврова предложила Китайской Народной Республике совместно отказаться от международной системы обмена банковской информацией SWIFT. Центробанк еще в 2016 году создал для нее российскую альтернативу – Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Китайские банки должны были присоединиться к ней после подписания меморандума в 2019 году. Но почти за два года в ней зарегистрировался только один китайский банк.

Китай российским SWIFTом не спешит пользоваться

  • Во время недавнего визита в Китай глава МИД РФ Сергей Лавров призывал китайских товарищей «сформировать широкую коалицию стран, выступающих против односторонних санкций», отказаться от «использования контролируемых Западом международных платежных систем», а также от доллара в торговле между странами.
  • Предложения министра Лаврова были не новы. В августе 2019 года заместитель министра финансов России Алексей Моисеев объявил о подписании меморандума Россией и Китаем, который предполагает присоединение китайский банков к российской альтернативе SWIFT.
  • Еще в 2014 году, когда Россия получила секторальные санкции на фоне военных действий в Донбассе, на Западе заговорили об отключении страны от SWIFT в качестве наказания за нарушение международного права и военную агрессию. Тогда Центробанк занялся разработкой собственного аналога. Работы были завершены в 2016 году – ЦБ представил Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).
  • Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешил подключить к ней иностранных участников. С этого момента российские власти развернули активную компанию за укрепление собственной экономической автаркии.
  • Почти за два года только один китайский банк – АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) попал в список из 399 участников системы. Как пишет сайт finanz.ru, обративший на это внимание, в список попало крайне мало иностранных участников. Из Турции АО «Ишбанк», из Франции «Креди Аргироколь КИБ», из Швеции АО «СЭБ БАНК» и из Японии АО «ТОЙОТА БАНК».
  • Примерно такие же успехи у России по отказу от доллара в торговле с Китаем. На Московской бирже по-прежнему 85% объема торгов проходят в долларах, а на покупки юаней приходится крайне незначительная сумма от 400 до 700 млн руб. В 2020 году общий объем торгов по паре рубль-юань составил 258,2 млрд руб., что равняется 3,3 млрд долларов. При этом товарооборот России и Китая составил 107,7 млрд долларов. Это означает, что страны продолжают использовать доллар в торговле.

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  • После возвращения в Москву Лавров признал, что Россия и Китай не будут предпринимать совместные действия в ответ на санкции Запада, не будет и военного союза между странами. В этом смысле попытки России подружиться против Запада с Пекином терпят неудачу.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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Г
18:34 0 0
Гость!:

Да если Америка отключит эту платежную систему то России мало не покажется! Вот не надо трезвонить,что Россия все преодолеет,да не клепа, все опять отразится на нас простых граждан!

И
15:49 0 0
И.И..:

это никому не нужно, всех все устраивает и давно работает как часы. хочет лавров-пусть сам и отказывается...

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