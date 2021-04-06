Китаю не нужен российский SWIFT. За два года к нему подключился всего один банк 825 2 Экономика

Россия на уровне главы МИД Сергея Лаврова предложила Китайской Народной Республике совместно отказаться от международной системы обмена банковской информацией SWIFT. Центробанк еще в 2016 году создал для нее российскую альтернативу – Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Китайские банки должны были присоединиться к ней после подписания меморандума в 2019 году. Но почти за два года в ней зарегистрировался только один китайский банк.