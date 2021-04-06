Китаю не нужен российский SWIFT. За два года к нему подключился всего один банк
6 Апреля 2021 825 2 Экономика
Россия на уровне главы МИД Сергея Лаврова предложила Китайской Народной Республике совместно отказаться от международной системы обмена банковской информацией SWIFT. Центробанк еще в 2016 году создал для нее российскую альтернативу – Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Китайские банки должны были присоединиться к ней после подписания меморандума в 2019 году. Но почти за два года в ней зарегистрировался только один китайский банк.
Китай российским SWIFTом не спешит пользоваться
- Во время недавнего визита в Китай глава МИД РФ Сергей Лавров призывал китайских товарищей «сформировать широкую коалицию стран, выступающих против односторонних санкций», отказаться от «использования контролируемых Западом международных платежных систем», а также от доллара в торговле между странами.
- Предложения министра Лаврова были не новы. В августе 2019 года заместитель министра финансов России Алексей Моисеев объявил о подписании меморандума Россией и Китаем, который предполагает присоединение китайский банков к российской альтернативе SWIFT.
- Еще в 2014 году, когда Россия получила секторальные санкции на фоне военных действий в Донбассе, на Западе заговорили об отключении страны от SWIFT в качестве наказания за нарушение международного права и военную агрессию. Тогда Центробанк занялся разработкой собственного аналога. Работы были завершены в 2016 году – ЦБ представил Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС).
- Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешил подключить к ней иностранных участников. С этого момента российские власти развернули активную компанию за укрепление собственной экономической автаркии.
- Почти за два года только один китайский банк – АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) попал в список из 399 участников системы. Как пишет сайт finanz.ru, обративший на это внимание, в список попало крайне мало иностранных участников. Из Турции АО «Ишбанк», из Франции «Креди Аргироколь КИБ», из Швеции АО «СЭБ БАНК» и из Японии АО «ТОЙОТА БАНК».
- Примерно такие же успехи у России по отказу от доллара в торговле с Китаем. На Московской бирже по-прежнему 85% объема торгов проходят в долларах, а на покупки юаней приходится крайне незначительная сумма от 400 до 700 млн руб. В 2020 году общий объем торгов по паре рубль-юань составил 258,2 млрд руб., что равняется 3,3 млрд долларов. При этом товарооборот России и Китая составил 107,7 млрд долларов. Это означает, что страны продолжают использовать доллар в торговле.
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- После возвращения в Москву Лавров признал, что Россия и Китай не будут предпринимать совместные действия в ответ на санкции Запада, не будет и военного союза между странами. В этом смысле попытки России подружиться против Запада с Пекином терпят неудачу.
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Да если Америка отключит эту платежную систему то России мало не покажется! Вот не надо трезвонить,что Россия все преодолеет,да не клепа, все опять отразится на нас простых граждан!
это никому не нужно, всех все устраивает и давно работает как часы. хочет лавров-пусть сам и отказывается...