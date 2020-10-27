Карантин в России ужесточили. Третья волна на подходе 4322 5 Политика

Российские власти долго делали вид, что ситуация с коронавирусом находится у них под контролем. Но цифры говорили об обратном: ежедневно в России выявляется от 16,5 до 17,3 тыс. новых случаев заражения, а число смертей не опускается ниже 200 и достигает в отдельные дни трех сотен. В Кремле отказались брать на себя ответственность и вводить общенациональный карантин, предоставив право действовать региональным властям. Однако в регионах опасаются социальных протестов и тоже избегают крайних мер. В итоге инициативу взял на себя Роспотребнадзор, который ужесточает карантин с 28 октября по всей России.