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Карантин в России ужесточили. Третья волна на подходе
27 Октября 2020 4322 5 Политика
Российские власти долго делали вид, что ситуация с коронавирусом находится у них под контролем. Но цифры говорили об обратном: ежедневно в России выявляется от 16,5 до 17,3 тыс. новых случаев заражения, а число смертей не опускается ниже 200 и достигает в отдельные дни трех сотен. В Кремле отказались брать на себя ответственность и вводить общенациональный карантин, предоставив право действовать региональным властям. Однако в регионах опасаются социальных протестов и тоже избегают крайних мер. В итоге инициативу взял на себя Роспотребнадзор, который ужесточает карантин с 28 октября по всей России.
Масочный карантин по всей России до лета 2021 года
- Президент Владимир Путин из своего укрытия по видеосвязи заверял чиновников и граждан России, что власти получили бесценный опыт весной и научились быстро реагировать на вызов пандемии. Поэтому, по словам главы государства, нет необходимости вводить жесткие ограничительные меры.
- В то же время источники в Кремле говорили, что за этими словами стояли совершенно другие соображения: повторный месяц «нерабочих дней с сохранением заработной платы», что само по себе стало народным анекдотом, может вызвать сильное социальное недовольство и вылиться в протесты по всей стране. Путин решил не рисковать своим рейтингом и переложил ответственность на губернаторов.
- Источники в регионах, в свою очередь, объясняли затруднительное положение, в котором они оказались так: не объявишь карантин – коечный фонд быстро исчерпается, объявишь – значит, не справился с формированием коечного фонда. Ситуация патовая, не сносить головы.
- Между тем из-за второй волны коронавируса, которую власти боятся публично признать и расписаться в том, что они не сделали выводов из первой волны за прошедшие полгода, а занимались вообще неизвестно чем, экономика снова начала падать. Бизнес пришел к чиновникам и попросил о поддержке, на что получил ответ: разрешение вам работать – это уже поддержка и другой не будет. Ответ правительства Мишустина был вынужденный – повторный карантин будет для него политическим приговором.
- В безвыходном положении и узком коридоре возможностей действовать начал Роспотребнадзор. Глава ведомства Анна Попова выпустила постановление об ужесточении карантинных мер. С 28 октября на всей территории России в общественных местах, на транспорте, в лифтах и на парковках граждане обязаны носить защитные маски «для защиты органов дыхания».
- Губернаторы должны принять меры для защиты граждан из группы риска, в том числе людей старше 65 лет. Также запрещаются все зрелищно-развлекательные мероприятия и оказание услуг общественного питания с 23.00 до 6.00.
- При этом в ведомстве предсказывают третью волну коронавируса – она случится в феврале-марте 2021 года. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Только к лету 2021 года Россия выйдет на показатели 4 тыс. заболеваний в день.
- В целом коронавирус будет активен по всему миру полтора года минимум. Примечательно, что ни разрекламированные вакцины, ни фуфловиры не помогут России – пандемия будет побеждена естественным путем: когда у граждан будет выработан коллективный иммунитет. До тех пор страна будет на карантине и в масках. Берегите дыхательные пути!
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к выборам в гос думу в РФ ковид закончится
власти получили бесценный опыт весной и научились быстро реагировать на вызов пандемии:В Кремле отказались брать на себя ответственность,предоставив право действовать региональным властям,пандемия будет побеждена естественным путем,коронавирус будет активен по всему миру полтора года минимум. Так что дорогие граждане России терпите еще 2 года массочного режима и полной разрухи в стране.
Да нет никаких "волн", в правительстве одни ****** обитают что-ли? Нагнали паники, запугали большую часть населения, вводят запреты, штрафы, маски, даже в такой ситуации пытаются навариться, а большинству только дай повод добровольно загнать себя в кандалы и трястись от ужаса. Что за "изоляция"? Что за "карантин"? Это распираторный вирус, он уже везде! Лечить надо тех, кто болен и у кого пошли осложнения, а не всех, кто ощутил первые симптомы. Если устроить нагнетание паники по банальному ОРВИ и всех с чихом класть в больницу - тоже коек не хватит. Смерть от ковида ставят даже тем, кто от инфаркта умер. Все делают лишь бы усилить панику. А вы, кретины, ведетесь
Что мы об этом думаем? Все заболеют, но не все выздоровят
в эпидемиологии нет терминов ваолна, плато и динамика - они от лукавого