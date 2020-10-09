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Фуфловиры против COVID-19 оказались опасны

9 Октября 2020 1087 0 Наука и технологии
Фуфловиры против COVID-19 оказались опасны

Пандемия коронавируса стала уникальной возможностью заработать на опасениях и страхах. В то время как весь мир ищет средство от вируса, в России всего за полгода зарегистрировали целых три препарата и запустили их в свободную розничную продажу по цене минимальной заработной платы – от 11 до 13 тыс. руб. за упаковку. Все эти средства являются дженериками японского противовирусного препарата фавипиравир и не прошли должных испытаний и исследований. В итоге у пациентов, принимавших эти лекарства, фармакологи обнаружили побочные эффекты – в том числе «моторные нарушения».

Лекарство может быть опаснее болезни

  • Японский препарат фавипиравир, который стал основой для российских фуфловиров, может вызывать моторные нарушения – синдром ночного хождения, быстрого бега и повышенного риска падения. Так препарат, якобы помогающий лечить коронавирус, влияет на центральную неврную систему. Также он приводит к патологии плода у беременных.
  • К такому выводу пришли в Информационном центре по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 «ФармаCOVID» на базе ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, сообщают «Известия». Профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии лечебного факультета МГМСУ Сергей Бабак пояснил РБК, что побочные эффекты могут быть связаны со случаями «превышение дозы». Но для серьезного разговора нужны доказательства, а они требуют исследований.
  • Однако в этом и заключается проблема – все поступившие в продажу препараты не проходили необходимых исследований. Поэтому этап исследований проводится фактически на покупателях. По словам специалистов, чем больше людей будут принимать их, тем больше мы узнаем о побочных эффектах.
  • Фавипиравир был разработан в 2014 году компанией Fujifilm как средство от гриппа. Весной 2020 года японские ученые рассчитывали, что препарат может помочь с лечением коронавируса, но не смогли доказать его эффективность. В России на основе этого фавипиравира произвели несколько дженериков, в разработку которых не вкладывались большие средства, а серьезные испытания не проводились. Дженерики – это лекарственные средства, которые содержат активный фармацевтический ингредиент, идентичный запатентованному компанией-разработчиком. Особенность дженериков в том, что их производство не требует покупки лицензии.
  • После препараты были пущены в коммерческий оборот – цена упаковки колеблется от 11 до 13 тыс. руб. При этом у Росздравнадзора нет данных о возможных побочных эффектах лекарств от коронавируса. Однако справедливо будет заметить: чтобы получить их, необходимо было проводить научные исследования.
  • Выпуск фуфловиров в России продолжил давнюю традицию фуфломицинов – средств от простуды. Все дело в характере простуды – она проходит у 90% людей в течение одной-двух недель при лечении медикаментами и без лечения. Поэтому даже неэффективные препараты действуют как плацебо. То же самое с коронавирусом – у 70% людей он протекает бессимптомно, а в тяжелой форме им болеют не более 10%. Это дает возможность использовать уже отработанную схему с фуфломицином – фуфловиры в лучшем случае выступают плацебо. Но последняя информация о нарушениях моторики заставляет задуматься о рисках их применения.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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