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Как перед дефолтом 1998 года. России не хватает 20 млрд долларов

23 Сентября 2020 1231 0 Экономика
Как перед дефолтом 1998 года. России не хватает 20 млрд долларов

Центробанк ожидает рекордного дефицита платежного баланса по итогам 2020 года. Как и перед дефолтом 1998 года, российской экономике не хватает валютных поступлений от экспорта. Но если в 1998 году расходы на импорт превышали доходы от экспорта на 0,3-1,1 млрд долларов, то в текущем году Россия потратит на импорт на 20 млрд долларов больше, чем заработает на экспорте. Спасти ситуации может либо чудо – приток иностранных инвестиций в госдолг, либо девальвация рубля, которая сократит приток импорта и выровняет баланс.

Рекордный дефицит торгового баланса

  • Центробанк обеспокоился резким ухудшением ситуации с притоком твердой валюты в российскую экономику. Если до августа торговля шла с профицитом, который сжимался, но тем не менее сохранялся на протяжении семи месяцев, то к концу года он рискует смениться на дефицит.
  • За январь-август общий профицит платежного баланса России составил 23,3 млрд долларов. Но уже в августе российская экономика импортировала на 1,3 млрд долларов больше товаров, чем экспортировала. Чтобы покрыть разрыв, ЦБ занял 1,4 млрд долларов. Однако рубль почувствовал сильный толчок, девальвировавшись на 8%.
  • Согласно прогнозу ЦБ, изложенному в «Основных направлениях денежно-кредитной политики», с сентября по декабрь экономика России недосчитается 21,3 млрд долларов. Таким образом, «дыра» в платежном балансе станет рекордной за все время ведения статистики, которая собирается с 1994 года.
  • В 2017 году была похожая ситуация – в третьем квартале экономика импортировала на 3,3 млрд долларов больше, чем экспортировала. Так же и в 1998 году перед дефолтом торговый баланс был дефицитным – расходы на импорт превышали доходы от экспорта на 0,3-1,1 млрд долларов. Однако еще никогда Россия не сталкивалась с дефицитом торгового баланса в 21,3 млрд долларов.
  • Причина ухудшения финансов – падение цен на нефть и ограничение объемов экспорта. ЦБ ожидает, что нефть Urals до конца года будет торговаться по цене 38 долларов за баррель. Другими словами, регулятор не ждет роста котировок и допускает их снижение до 33 долларов против 40,8 за январь-август. Это реалистичный взгляд, учитывая вторую волну коронавируса и проблемы с восстановлением мировой экономики.
  • Помочь России с дефицитом платежного баланса, по расчетам ЦБ, должны иностранные инвесторы, которые, как ожидает регулятор, вложат в российскую экономику около 10 млрд долларов до конца года и займут Минфину 4,5 млрд долларов. Остаток ЦБ готов покрыть из резервов или с помощью иностранных кредитов.
  • Однако аналитики считают, что притока иностранных капиталов в экономики или госдолг России в текущих условиях ждать не стоит. С одной стороны, ЦБ слишком низко опустил ключевую ставку, чтобы предоставить экономике дешевые заемные средства, и лишил иностранных спекулянтов возможности зарабатывать на разнице ключевой ставки и доходности облигаций федерального займа.
  • С другой – без притока капитала ЦБ придется пойти на девальвацию рубля, чтобы ограничить импорт и выправить торговый баланс в пользу экспорта. Этого от ЦБ ждет и правительство, которому необходимо залатать дефицит федерального бюджета на 4,7 трлн руб. в этом году и на 2,7 трлн руб. в 2021-м.
  • Серьезно улучшить ситуацию с торговым балансом при низких ценах на нефть у России в ближайшем будущем не получится. Так, например, ЦБ разрешил экспортировать золото, но доходы от него не превышают 1,5 млрд долларов в месяц, тогда как экспорт нефти приносит около 6,5 млрд, а нефтепродуктов – еще 4,3 млрд. Так выглядит нефтяная зависимость в цифрах. В случае же если ЦБ пойдет на ослабление рубля для решения проблемы дефицита торгового баланса, аналитики прогнозируют падение российской валюты к доллару на 10-15 руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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