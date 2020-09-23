Как перед дефолтом 1998 года. России не хватает 20 млрд долларов 1231 0 Экономика

Центробанк ожидает рекордного дефицита платежного баланса по итогам 2020 года. Как и перед дефолтом 1998 года, российской экономике не хватает валютных поступлений от экспорта. Но если в 1998 году расходы на импорт превышали доходы от экспорта на 0,3-1,1 млрд долларов, то в текущем году Россия потратит на импорт на 20 млрд долларов больше, чем заработает на экспорте. Спасти ситуации может либо чудо – приток иностранных инвестиций в госдолг, либо девальвация рубля, которая сократит приток импорта и выровняет баланс.