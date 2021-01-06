Жизнь в космосе, невероятные возможности мозга и COVID-19. ТОП-10 главных научных открытий за 2020 год

Ученые ежедневно совершают невероятные открытия, которые облегчают жизнь человека, искореняют тяжелые заболевания и рассказывают новое об окружающем нас мире. «Капитал страны» представляет подборку самых любопытных научных открытий за 2020 год.

1. COVID-19

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на все сферы жизни человека. Но как COVID-19 повлияет на наше следующее поколение? Исследователи Университета Южной Калифорнии считают, что внутриутробное воздействие коронавируса может вызвать трудности в развитии и ускорить старение в грядущем столетии.

2. Обитаемая Венера

Международная группа астрономов обнаружила редкую молекулу в облаках Венеры - газообразный фосфин - которая предполагает, что колонии живых микробов могут процветать в бескислородной среде высоко в атмосфере планеты.

3. Борьба с раком

Ученые не перестают искать новые способы борьбы с онкологическими заболеваниями. Согласно новой методике, разработанной в Scripps Research, исследователям удалось совершить серьезный прорыв в индивидуальном лечении рака.

4. Космическая добыча

Одна из самых сложных задач в космических путешествиях - обеспечение астронавтов полезными ресурсами. Ученым удалось приблизиться к ее решению, открыв вид бактерий - S. desiccabilis - способный извлекать полезные ископаемые из недр далеких планет, лун и астероидов.

5. "ДНК" Земли

Мантия планеты Земля представляет собой огромный слой медленно движущихся пород, который находится под поверхностью. Ученые из Великобритании начали амбициозный проект по созданию самых первых 4-мерных карт мантии нашей планеты.

6. Возобновляемые источники энергии

Глобальное потепление и климатический кризис из-за сжигания углеводородов вынуждают ученых искать новые более экологичные источники энергии. Международная группа ученых установила три новых мировых рекорда, усовершенствовав технологию создания солнечных батарей.

7. Возможности человеческого мозга

Ученые нашли возможность ускорить процесс обучения влияя на самый длинный нерв, выходящий из головного мозга, называемый блуждающим нервом. Группа специалистов создала специальные наушники, работа которых может открыть невероятные возможности для всех видов обучения.

8. Единый список видов Земли

Международная группа ученых начинает создание первого списка всех видов флоры и фауны на планете Земля, от млекопитающих и птиц до растений, грибов и микробов.

9. Прорыв в микроэлектронике

Специалисты из Университета Алабамы в Хантсвилле совершили грандиозный прорыв в микроэлектронике. Ученые разработали новый способ нанесения тонких слоев атомов в качестве покрытия на материал подложки при температуре, близкой к комнатной.

10. Темная материя

В мире есть единственное прямое доказательство существования темной материи - это влияние гравитации на материю, которое мы можем видеть. Однако, американские ученые создали новую методику для поиска темной материи, предлагая смотреть не на другие галактики, а на наш Млечный путь. Они считают, что их работа приведет к обнаружению новых доказательств ее существования в ближайшем будущем.