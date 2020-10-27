Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
27 ОКТ, 21:31 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

27 ОКТ, 21:31 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+
﻿

Прорыв в микроэлектронике. Ученые разработали новый процесс осаждения атомных слоев

27 Октября 2020 653 0 Наука и технологии
Прорыв в микроэлектронике. Ученые разработали новый процесс осаждения атомных слоев

Новый способ нанесения тонких слоев атомов в качестве покрытия на материал подложки при температуре, близкой к комнатной, был изобретен в Университете Алабамы в Хантсвилле (UAH), входящем в систему Университета Алабамы.

Доктор Мунхён Джанг, научный сотрудник UAH, придумал использовать технологию ультразвукового распыления для испарения химикатов, используемых при осаждении атомного слоя (ALD), при покупке домашнего увлажнителя воздуха. Доктор Джанг работает в лаборатории доктора Ю Лэя, доцента кафедры химического машиностроения. 

«ALD - это метод осаждения трехмерных тонких пленок, который играет важную роль в производстве микроэлектроники, в производстве таких элементов, как центральные процессоры, память и жесткие диски», - говорит д-р Лей.

Каждый цикл ALD создает слой глубиной в несколько атомов. Процесс ALD повторяет цикл осаждения сотни или тысячи раз. Однородность тонких пленок зависит от поверхностной самоограничивающейся реакции между парами химического прекурсора и подложками.

«ALD предлагает исключительный контроль нанометровых характеристик при равномерном нанесении материалов на большие кремниевые пластины для крупносерийного производства», - говорит доктор Лей. «Это ключевой метод для производства мощных и небольших интеллектуальных устройств».

Просматривая в Интернете безопасный и простой в использовании домашний увлажнитель воздуха, доктор Джанг заметил, что представленные на рынке увлажнители используют либо прямой нагрев при высокой температуре, либо ультразвуковую вибрацию распылителя при комнатной температуре для создания водяного тумана.

«Мун внезапно осознал, что последний может быть безопасным и простым способом генерировать пары реактивных химикатов, которые термически нестабильны», - говорит доктор Лей. «На следующий день Мун пришел, чтобы обсудить идею, и мы разработали эксперименты, чтобы доказать эту концепцию в нашей исследовательской лаборатории. Весь процесс занял почти год. Но великая идея пришла к Муну как вспышка».

В процессах ALD обычно используются нагретые молекулы в газовой фазе, которые испаряются из твердой или жидкой формы, аналогично комнатным увлажнителям, использующим тепло для испарения воды. Однако в этом процессе ALD некоторые химические прекурсоры нестабильны и могут разлагаться до достижения давления пара, достаточного для ALD.

«В прошлом многие реактивные химические вещества считались непригодными для ALD из-за их низкого давления пара и термической нестабильности», - говорит д-р Лей. «Наше исследование показало, что технология ультразвукового распыления позволяет испарять химически активные вещества при комнатной температуре».

Изобретение ученых UAH в области ультразвука позволяет использовать широкий спектр химически активных веществ, которые термически нестабильны и не подходят для прямого нагрева.

«Ультразвуковое распыление, разработанное нашей исследовательской группой, позволяет получать прекурсоры с низким давлением пара, поскольку испарение прекурсоров происходило посредством ультразвуковой вибрации модуля», - говорит доктор Лей. «Как и в случае с бытовым увлажнителем воздуха, ультразвуковое распыление создает туман, состоящий из насыщенного пара и микрокапель. Капли микронного размера непрерывно испаряются, когда туман доставляется к подложкам с газом-носителем».

В этом процессе используется пьезоэлектрический ультразвуковой преобразователь, помещенный в жидкий химический прекурсор. После запуска преобразователь начинает вибрировать несколько сотен тысяч раз в секунду и создает туман химического предшественника. Небольшие капельки жидкости в тумане быстро испаряются в газовом коллекторе под действием вакуума и мягкой термообработки, оставляя после себя ровный слой осаждаемого материала, пишет phys.org.

«Используя ультразвуковое распыление при комнатной температуре, о котором сообщается в нашей работе, новые процессы ALD могут быть разработаны с использованием низколетучих и нестабильных прекурсоров», - говорит доктор Лей. «Это откроет новое окно для многих процессов ALD».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россия станет Туркменией по доходам граждан через 5 лет

Россия станет Туркменией по доходам граждан через 5 лет
Экономика

Доллары у госкомпаний закончились. Третья волна девальвации ждет рубль

Доллары у госкомпаний закончились. Третья волна девальвации ждет рубль
Экономика

«Народ начнет умирать прямо на улицах». Россия расплачивается за отказ от карантина

«Народ начнет умирать прямо на улицах». Россия расплачивается за отказ от карантина
Политика 2

Путин давно победил бедность. Кудрин заявил о решении проблемы

Путин давно победил бедность. Кудрин заявил о решении проблемы
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Досрочно выполнил гособоронзаказ по поставкам грузовых парашютных систем мехзавод в Подмосковье

Досрочно выполнил гособоронзаказ по поставкам грузовых парашютных систем мехзавод в Подмосковье

Обновление парка тепловозов самой северной железной дороги РФ в Норильске составит 6,5 млрд рублей

Обновление парка тепловозов самой северной железной дороги РФ в Норильске составит 6,5 млрд рублей

Новости дня

20:58 Лавров ушел на самоизоляцию Лавров ушел на самоизоляцию
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
16:27 Россиянам не стоит хранить свои сбережения только в долларах Россиянам не стоит хранить свои сбережения только в долларах
15:44 Лукашенко: Белоруссия столкнулась с проявлениями терроризма Лукашенко: Белоруссия столкнулась с проявлениями терроризма
15:16 Началось производство второй российской вакцины от COVID-19 Началось производство второй российской вакцины от COVID-19
14:42 Песков ответил на жалобу о дефиците лекарств для онкобольных Песков ответил на жалобу о дефиците лекарств для онкобольных
14:27 Попова: в России могут быть введены новые ограничения Попова: в России могут быть введены новые ограничения
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12:47 В РФ число заболевших COVID-19 увеличилось на 16550 человек В РФ число заболевших COVID-19 увеличилось на 16550 человек

Узнай, страна!

18:41 Досрочно выполнил гособоронзаказ по поставкам грузовых парашютных систем мехзавод в Подмосковье Досрочно выполнил гособоронзаказ по поставкам грузовых парашютных систем мехзавод в Подмосковье
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
18:17 Обновление парка тепловозов самой северной железной дороги РФ в Норильске составит 6,5 млрд рублей Обновление парка тепловозов самой северной железной дороги РФ в Норильске составит 6,5 млрд рублей
17:47 Новый винзавод с собственными плантациями винограда построили под Новороссийском Новый винзавод с собственными плантациями винограда построили под Новороссийском
26 ОКТ, 20:39 Самую высокогорную в РФ взлетную полосу построил для своей авиакомпании оборонный завод в Дагестане Самую высокогорную в РФ взлетную полосу построил для своей авиакомпании оборонный завод в Дагестане
26 ОКТ, 13:54 Новую дизель-электрическую подводную лодку «Волхов» передали ВМФ России в Петербурге Новую дизель-электрическую подводную лодку «Волхов» передали ВМФ России в Петербурге
26 ОКТ, 12:29 Буровую машину для нефтегазовых компаний, не имеющую аналогов в России, начали выпускать в Кургане Буровую машину для нефтегазовых компаний, не имеющую аналогов в России, начали выпускать в Кургане
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
23 ОКТ, 18:54 ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям? ТОП-10 достижений недели: как в России открывали уникальные производства и доступ к месторождениям?
23 ОКТ, 17:51 В десять раз быстрее регулируются на дистанционном управлении три центра питания Вологодской области В десять раз быстрее регулируются на дистанционном управлении три центра питания Вологодской области
23 ОКТ, 17:30 Первые киловатт-часы выдал новый энергоблок мощностью 1200 МВт на Ленинградской АЭС-2 Первые киловатт-часы выдал новый энергоблок мощностью 1200 МВт на Ленинградской АЭС-2
23 ОКТ, 11:06 ТПП РФ: развитие искусственного интеллекта может потребовать поправок в ГК РФ ТПП РФ: развитие искусственного интеллекта может потребовать поправок в ГК РФ
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter