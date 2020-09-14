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Обитаемая Венера. Ученые обнаружили признаки жизни на планете

14 Сентября 2020 207 0 Наука и технологии
Обитаемая Венера. Ученые обнаружили признаки жизни на планете

Согласно новому открытию астрономов, микробы, в отличие от любой другой жизни на Земле, могут процветать высоко в облаках Венеры.

Ученые обнаружили редкую молекулу в облаках Венеры, которая предполагает, что колонии живых микробов могут процветать в бескислородной среде высоко в атмосфере планеты. Хотя поверхность Венеры слишком горячая, чтобы поддерживать жизнь, со средней температурой около 464  C (867  F), астрономы предполагают, что жизнь может выжить высоко в атмосфере планеты, где условия гораздо более умеренные.

Международная группа астрономов во главе с профессором Джейн Гривз из Кардиффского университета объявила об открытии в этих высоких облаках газообразного фосфина - молекулы, производимой на Земле микробами, обитающими в аналогичной бескислородной среде.

«На самом деле это был эксперимент, сделанный из чистого любопытства - с использованием преимуществ мощной технологии JCMT», - сказала профессор Гривз. «Я думала, что мы сможем исключить экстремальные сценарии, например, облака, наполненные организмами. Когда мы получили первые намеки на фосфин в спектре Венеры, это было шоком!»

После подтверждения присутствия фосфина международная группа астрономов провела ряд расчетов, чтобы выяснить, откуда он мог появиться. Они предупреждают, что нельзя исключать естественные процессы из-за отсутствия информации о преобладании фосфора на Венере.

Но работа доктора Уильяма Бейнса из Массачусетского технологического института о естественных способах производства фосфина показала, что не существует способа произвести количество, обнаруженное в атмосфере Венеры. Согласно расчетам доктора Пола Риммера из Кембриджского университета, чтобы создать наблюдаемое количество фосфина на Венере, организмы на Земле должны будут произвести только 10% от своей максимальной производительности.

Однако ожидается, что микробная жизнь на Венере будет сильно отличаться от жизни на Земле, поскольку она должна будет выжить в сверхкислых условиях облаков планеты, почти полностью сделанных из серной кислоты.

На Земле бактерии производят газообразный фосфин после поглощения фосфатных минералов и добавления к нему водорода. Этот процесс любопытен, поскольку он стоит энергии бактериям, а не отдает ее им, поэтому эволюционная цель этого процесса неясна.
Некоторые ученые считают, что фосфин - это просто отходы другого процесса, в то время как другие полагают, что у него могло быть альтернативное назначение - например, отпугивание соперников.

Открытие предлагает потенциальное объяснение загадочным темным полосам на поверхности Венеры, обнаруженным японским космическим агентством JAXA, которые причудливо поглощают ультрафиолетовый свет.

Эти темные полосы могут быть колониями микробов, выживших при приятной температуре высоких облаков 30  C (86F), хотя сами облака невероятно кислые - примерно на 90% состоят из серной кислоты.

Профессор Эмма Бунс, президент Королевского астрономического общества, поздравила команду с проделанной работой и призвала к новой миссии на Венеру для исследования результатов, пишет Foxnews.

«Ключевой вопрос в науке - существует ли жизнь за пределами Земли, и открытие профессора Джейн Гривз и ее команды является ключевым шагом вперед в этом поиске», - говорит профессор Бунс. «Я особенно рада видеть британских ученых, возглавляющих такой важный прорыв - то, что является веским аргументом в пользу возвращения космической миссии к Венере».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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