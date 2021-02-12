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Из-за Китая россиян лишают рыбы. Поставки минтая на внутренний рынок остановлены
12 Февраля 2021 37 0 Экономика
Отказ Китая от закупок российской рыбы привел к тому, что оптовые цены на минтай упали на 35%. Трейдеры-посредники ждут дальнейшего снижения цен и отказываются от текущих сделок, что уже привело к нехватке рыбной продукции у дистрибьюторов и переработчиков. Помочь решить проблему могут только власти, но у Росрыболовства и Минпромторга пока нет готового подхода, пишет «Коммерсант».
Россию оставили без рыбы из-за Китая
- У крупных дистрибьюторов и переработчиков рыбы в Центральной России возникли большие сложности с закупками минтая, пишет «Коммерсант». Это произошло после того, как Китай в конце прошлого года закрыл свои порты и отказался от покупки российской рыбной продукции до 18 февраля. Китайские власти ссылались на то, что в мороженой рыбе они нашли инфекцию коронавируса.
- Китай – основной покупатель российской рыбы и его действия привели к обвалу оптовых цен на 35%. Трейдеры, занимающиеся перекупкой улова и продажей его дистрибьюторам и переработчикам, решили подождать, когда цены упадут еще сильнее. В результате на рынке образовался дефицит рыбы, тогда как на Дальнем Востоке скопились тонны рыбы, которая никуда не продается, заявил председатель Рыбного союза Александр Панин.
- Сегодня тушка минтая без головы стоит 65 руб. за кг против обычной цены в 100 руб. за кг. (При том что розничная цена составляет 140-150 руб.) Если же Китай не откроет порты для рыбного импорта России 18 февраля, то цены упадут еще сильнее и трейдерам придется фиксировать убытки. В этом случае тушка будет стоить около 40 руб. за кг. У рыбаков не будет выхода, кроме как поставлять рыбу по этим ценам, но все зависит от позиции трейдеров.
- Страдают от этого крупные дистрибьюторы – Русская рыбная компания и «Мореодор». Поставки минтая в Центральную Россию практически прекращены. Операторы с изотермическими вагонами и рефрижераторными контейнерами теряют деньги. В Росрыболовстве считают, что для дефицита минтая нет «объективных причин». Действия трейдеров в ведомстве расценивают как попытку подтолкнуть переработчиков покупать рыбу по завышенной цене.
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- В Рыбном союзе предлагают самим доставить улов рыбы в Центральную Россию, а трейдерам заплатить комиссию за перепродажу продукции дистрибьюторам. Но для рыбаков это может быть слишком сложно и неинтересно с финансовой точки зрения.
- В итоге на совещании вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева было решено поручить Минсельхозу, Минпромторгу и Минфину проработать возможность внедрения механизма рыбных интервенций – закупок минстая для госнужд. Правда, рыбакам это не поможет, если государство решит включить в механизм аукционы на понижение цен.
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