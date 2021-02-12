Из-за Китая россиян лишают рыбы. Поставки минтая на внутренний рынок остановлены 37 0 Экономика

Отказ Китая от закупок российской рыбы привел к тому, что оптовые цены на минтай упали на 35%. Трейдеры-посредники ждут дальнейшего снижения цен и отказываются от текущих сделок, что уже привело к нехватке рыбной продукции у дистрибьюторов и переработчиков. Помочь решить проблему могут только власти, но у Росрыболовства и Минпромторга пока нет готового подхода, пишет «Коммерсант».