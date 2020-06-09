Итоги конференции «Россия и Африка в современном мире: новые вызовы и перспективы сотрудничества»

4 июня состоялась онлайн-конференция «Россия и Африка в современном мире: новые вызовы и перспективы сотрудничества», организованная Институтом Африки РАН, Финансовым университетом при Правительстве РФ и Молодежным парламентом при Государственной Думе ФС РФ. Мероприятие прошло под эгидой Интеграционного клуба при председателе Совета Федерации ФС РФ и при поддержке Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки. Модератором пленарной сессии выступила известный российский ученый, директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор Ирина Олеговна Абрамова.

В ходе мероприятия ведущие эксперты страны в области африканистики, сосредоточившись на политических и социально-экономических последствиях пандемии COVID-19, обсудили ключевые вопросы в условиях новой реальности: нарастающее напряжение между основными игроками, вопросы смены национальных элит и межэтнических конфликтов, использование огромного экономического, ресурсного, демографического, туристско-рекреационного и культурного потенциала африканских стран, а также способы налаживания эффективного диалога Россия – Африка, включая гуманитарную медицинскую помощь Африке в условиях пандемии COVID-19 и осуществление экспорта образовательных услуг.

Во вступительном слове Ирина Олеговна Абрамова отметила, что очень многие вызовы, которые возникли сегодня в связи с пандемией, характерны как для африканских стран, так и для России. Но пандемии приходят и уходят, а Россия и африканские страны остаются. Поэтому нам в значительной степени нужно не только сегодня, но и в будущем сосредоточиться на том, как после безусловного успеха Саммита, который прошел в октябре 2019 г., выстраивать свои отношения с африканскими государствами и как нам не растерять тот задел, который был нами получен в результате состоявшихся в Сочи мероприятий.

В своем приветственном обращении к участникам конференции Заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ, президент Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки Ильяс Магомед-Саламович Умаханов отметил, что для России африканское направление является одним из важнейших приоритетов, обозначенных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным на Саммите «Россия – Африка» в октябре прошлого года в Сочи. На основе подписанного меморандума о взаимопонимании в области экономического сотрудничества Африка начинает выстраивать с Евразийской экономической комиссией постоянное диалоговое партнерство в формате проекта «Большой Евразии».

Среди важнейших событий межпарламентской жизни можно назвать проведение в Москве межпарламентской конференции «Россия – Африка». А свой первый зарубежный визит в этом году Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Ивановна Матвиенко совершила именно в страны Африки – Замбию и Намибию.

Россия оказывает медицинскую помощь африканским странам в условиях эпидемии COVID-19. В частности, в Гвинейскую Республику уже поставлены российские тест-системы и реагенты, а в Демократическую Республику Конго в ближайшее время будут направлены две мобильные лаборатории, тест-системы по выявлению не только новой коронавирусной, но и других инфекций, лихорадки Эбола.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре, экс-статс-секретарь – заместитель Министра иностранных дел РФ Григорий Борисович Карасин поддержал точку зрения участников конференции, что пришло время по-новому взглянуть на отношения России с африканскими государствами, определить приоритеты на посткризисный период, когда мировое сообщество вернется к привычной жизни. На первый план в международном сотрудничестве выходят наука и здравоохранение, социальная политика, выравнивание жизненного уровня, совершенствование системы образования. Главным становится необходимость отказа от затратного военно-политического и информационного противостояния, разного рода санкционной практики в пользу гуманитарного сотрудничества и развития.

Состоявшийся в октябре прошлого года Саммит «Россия – Африка» был удивительно своевременным, особо выделил укрепление роли права и структур ООН, развитие межпарламентских контактов. Речь на Саммите шла, и это следует отметить особо, также о биологической безопасности, включая укрепление режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО) и неприемлемость любых действий в обход данной Конвенции. Главным вектором Саммита стала насущная необходимость действовать. Все 47 положений совместной Декларации, принятой по итогам мероприятия, направлены именно на это. Россию в Африке помнят и хотят развития отношений. Это желание обоюдное и оно подкреплено решимостью лидеров России и африканских государств.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации ФС РФ по науке, образованию и культуре Игорь Николаевич Морозов, являясь членом парламентской делегации в Замбию и Намибию в начале этого года, подчеркнул, насколько высоко африканскими странами оценивается российская гуманитарная помощь и насколько важную роль играют механизмы «мягкой силы» и «генетической памяти» поколений, работы с современной африканской молодежью. Представители национальных элит африканских стран с благодарностью и уважением вспоминают университетское образование, полученное ими в молодости в 70-80-е гг. XX века в Советском Союзе. России следует максимально эффективно использовать этот уже существующий задел.

Также И.Н. Морозов предупредил, что очень жесткая конкуренция на Африканском континенте в конце этого – начале следующего года предстоит России с европейскими, китайскими и американскими партнерами. Пандемия COVID-19 уже внесла серьезные коррективы в вопросы национальной политики стран Евросоюза. Иллюзия европейской солидарности рассыпалась: даже с экономической точки зрения страны-члены Евросоюза не готовы оказывать друг другу поддержку. Экономика Евросоюза потеряла за прошедшие 3 месяца карантина 5-7% ВВП, вследствие чего возникает потребность в поиске новых перспективных рынков. В первую очередь эти рынки находятся в Африке: Иран закрыт из-за санкций, а будущее экономических отношений с Китаем также весьма непростое, поскольку американские партнеры, по всей видимости, будут стремиться «втянуть» Европейский союз в санкционную политику против Китая, предъявляя ему требования возместить колоссальные расходы, понесенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Данная политика по отношению к Китаю не имеет прецедентов в последние 40 лет американо-китайских отношений, что может привести к новому глобальному противостоянию.

Сенатор отметил важность увеличения количества квот, предоставляемых Россотрудничеством гражданам африканских стран для получения высшего образования в России, а также повышения качества работы в этом направлении в условиях нарастающей конкуренции с Турцией, Саудовской Аравией.

Одновременно необходимы новые подходы и инструменты финансирования нашего регионального бизнеса при выходе на рынки стран Африки.

Посол по особым поручениям МИД России, руководитель Секретариата «Форума партнерства Россия – Африка», экс-заместитель директора департамента Африки МИД России, экс-Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Саудовской Аравии Олег Борисович Озеров обозначил, что российско-африканские отношения находятся в условиях совершенно новой реальности, созданной в результате проведения Саммита «Россия-Африка» в Сочи. Событие подобного масштаба Россия и Африка переживали впервые, т.к. даже в советское время ничего подобного не проводилось. Значительную роль в долгосрочном выстраивании российско-африканских отношений должен сыграть выбор научно-обоснованного и устремленного в будущее вектора нашей линии на африканском направлении.

Важным решением является создание Секретариата «Форума партнерства Россия – Африка», который, безусловно, станет одной из ключевых площадок для обсуждения и проработки различных инициатив. Второй Саммит с участием руководителей африканских государств в 2022 году должен быть организован и проведен на качественно новом уровне с учетом реализации договоренностей, достигнутых уже в рамках первого Саммита.

В текущий момент времени для борьбы с инфекцией COVID-19 африканские партнеры испытывают значительную потребность в широком спектре медицинского оборудования: в аппаратах искусственной вентиляции легких, тест-системах, респираторах, средствах индивидуальной защиты, дезинфицирующих средствах и расходных материалах. Сейчас, как и в предшествующие годы, Россия оказывает Африке существенную гуманитарную помощь. Яркими примерами являются поставки в последние несколько месяцев современной медицинской техники, оборудования в Джибути, Демократическую Республику Конго, Маврикий, Ботсвану, Танзанию, ЮАР.

Представитель МИД России также подчеркнул, что 27 стран Африканского континента, т.е. фактически половина, являются полноправными членами в Организации исламского сотрудничества, а Россия имеет статус наблюдателя. Создана специальная рабочая группа стратегического видения «Россия – Исламский мир», возглавляемая Президентом Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, которая является важным инструментом межконфессионального диалога.

Член Комитета Государственной Думы ФС РФ по международным делам Инга Альбертовна Юмашева справедливо заметила, что руководство Государственной Думы ФС РФ в лице ее Председателя Вячеслава Викторовича Володина уделяет большое внимание выстраиванию отношений с африканскими государствами. Так, в 2018 году в Москве состоялась встреча с послами всех аккредитованных посольств стран Африки, а в 2019 году – встречи с Президентами Республики Ангола и Республики Конго, находившимися в Москве по приглашению Президента России Владимира Владимировича Путина. Конференция «Россия-Африка» в рамках II Международного форума по развитию парламентаризма в июле 2019 года объединила порядка 300 парламентариев и экспертов из африканских стран. 25 делегаций возглавляли спикеры и 10 делегаций – вице-спикеры национальных парламентов.

Депутат отметила, что африканские государства – это практически четверть голосов в ООН и ряде других международных организаций, в связи с чем их поддержка – это резерв на международной дипломатической арене, который можно и нужно задействовать. А по темпам экономического роста страны к югу от Сахары приблизились к показателям стран БРИКС, поэтому отношение к Африканскому континенту через призму бедности и технологической отсталости является не соответствующим действительности.

Кроме того, вопросы межгосударственного сотрудничества России и Африки еще в недостаточной мере освещаются российскими СМИ. При этом зачастую преобладает поверхностный, не всегда комплиментарный подход.

России необходимо успеть вписаться в магистральные направления сотрудничества с Африкой наряду с США, Китаем, Индией, Турцией по самому широкому спектру вопросов глобальной и региональной тематики, включая науку и образование, культуру, защиту от международного терроризма и обеспечение национальной безопасности. Последнее в особенности касается таких стран, как Ливия, Сомали, Мали, Нигерия, и некоторых других. Для успешного урегулирования данного вопроса следует налаживать международную координацию и выстраивать более активный и конструктивный диалог со всеми партнерами. Особого внимания заслуживает межконфессиональное сотрудничество и защита в том числе христианских общин в Африке.

Член комитета Государственной Думы ФС РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Михаил Евгеньевич Бугера прокомментировал сокращение спроса на ресурсы во всем мире из-за пандемии COVID-19, отметив, что восстановление прежних объемов потребления вряд ли полностью произойдет, а сама реабилитация экономики будет происходить крайне медленно. При этом уже будет меняться структура самой экономики. Однако ряд стран Африки, особенно те, которые добывают ресурсы, востребованные в высокотехнологичном секторе, например, редкоземельные металлы, находятся в достаточно выгодном положении, поскольку спрос на сырьевые товары на мировом рынке будет расти. Парламентарий добавил, что Россия и Африка не являются конкурентами на рынке сырья, что позволяет выстраивать по-настоящему партнерские отношения.

Экс-Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Бенин в Российской Федерации и странах СНГ (2012-2016 гг.), генеральный директор Международного координационного совета выпускников учебных заведений ИНКОРВУЗ-XXI Анисет Габриэль Кочофа, давая оценку общемировой ситуации в условиях эпидемии COVID-19, высказался в пользу того, что мировой порядок однозначно должен измениться, а баланс сил на мировой арене – сместиться. Западные державы уже продемонстрировали пределы возможностей передовых технологий и ограниченность односторонних внешнеполитических стратегий.

Угроза, которую представляет COVID-19 для мировой безопасности, дает Африке возможность сыграть свою собственную роль и, таким образом, послужить человечеству примером.

По сравнению с развитыми странами Запада и Востока в Африке сегодня ситуация с коронавирусом стабильная. Так, статистика свидетельствует, что количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Европе в 15 раз выше, чем в Африке, и количество зарегистрированных смертей в Европе от вируса в 42 раза больше, чем в Африке. Хотя население Африканского континента в 4 раза превышает европейское. Дело не только в том, что в Африке мало врачей или тестов, или просто отсутствует информация. В Африке, во-первых, сегодня поток туристов гораздо ниже, чем в Европе или Азии, поэтому и вирус распространяется медленнее, а во-вторых, Африка давно научилась бороться со страшными эпидемиями, такими, как птичий грипп, малярия, Эбола, СПИД и т.д.

Русскоговорящих африканцев сегодня более 150 тысяч. Выпускники советских и российских вузов – это главный человеческий капитал, «мягкая сила» и ключевые партнеры России на Африканском континенте. Это и ключ к гуманитарному сотрудничеству в эпоху поствирусного мира, и основной код «дружбы народов», который России необходимо использовать.

Научный руководитель Финансового университета, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор Дмитрий Евгеньевич Сорокин, опираясь на российский опыт, назвал три ключевые проблемы, связанные с оказанием финансовой поддержки бизнесу со стороны государства в период пандемии. Во-первых, это частое несоответствие реально осуществляемой предприятием деятельности тем сведениям, что содержатся о нем в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Во-вторых, в силу избирательности оказываемой финансовой поддержки были нарушены технологические цепочки: какие-то предприятия получили средства, а их непосредственные партнеры – нет, вследствие чего не смогли продолжить свою деятельность. В-третьих, это разница между действующим законодательством и реальной правоприменительной практикой, которая вылилась в сложности получения средств финансовой поддержки. В Африке был успешно применен облигационный заем, аналогичный которому, очевидно, можно было бы попробовать применить и в России.

Экономист добавил, что в посткоронавирусный период потребность других стран в сырьевых ресурсах и Африки, и России, особенно с точки зрения перехода к новым технологическим укладам, будет сохраняться и что структура российской экономики должна в идеале претерпеть принципиальные изменения во избежание продолжения тех стагнационных тенденций, которые наблюдались до наступления кризиса.

Заместитель директора Института Африки РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор Леонид Леонидович Фитуни, говоря о тренде деглобализации, отметил, что характерной особенностью будущего мироустройства будет стремление национальных государств к обеспечению экономической самодостаточности. С объективной неизбежностью это будет приводить к глобальным конфронтациям между основными геополитическими игроками. Россия, будучи страной-экспортером, остается сильно зависимой от конъюнктуры мировых цен на ресурсы. Встает задача восстановления экономики в той мере, чтобы это дало возможность выхода на мировые рынки с конкурентоспособной востребованной продукцией. Именно сейчас государству следует предпринимать активные меры, направленные на развитие внутреннего рынка и использование собственных резервов и ресурсов.

Директор Департамента внешних связей и работы с деловыми партнерами Торгово-промышленной палаты РФ Александр Владимирович Копков обозначил принципиально важную роль Африканского континента для отечественного бизнеса. ТПП РФ отмечает готовность российских предпринимателей к расширению своего присутствия на развивающихся рынках, в частности на африканском. Наша страна готова предложить африканцам широкую номенклатуру товаров, однако для ее реализации необходимы дополнительные инструменты поддержки экспорта.

Член Дирекции, руководитель Группы прикладных исследований, координатор СМУ Института Африки РАН, к.э.н. Кирилл Андреевич Алешин в своем выступлении отметил, что, безусловно, без участия и содействия со стороны международного сообщества африканским странам будет трудно решить самостоятельно все проблемы, прежде всего гуманитарного характера. Отдельно было отмечено, что «коронавирусный кризис» определит роль и место каждого партнера из числа зарубежных стран в решении проблем Африки. Российская Федерация, традиционно ориентированная на развитие дружественных отношений с государствами континента, содействует африканским партнерам как в преодолении COVID-19, так и оказывает необходимую поддержку в борьбе с холерой, лихорадкой Эбола, малярией.

Заместитель первого проректора по работе с органами власти и региональному развитию, председатель Совета молодых ученых Финансового университета, д.полит.н., доцент Павел Сергеевич Селезнев в своем выступлении остановился на экспорте российских образовательных услуг в страны Африки. В российских вузах обучаются свыше 20 тысяч студентов из более чем 50 африканских государств. Однако эту цифру нельзя назвать достаточной или удовлетворительной, особенно с учетом масштабов, перспектив и необходимых сегодня темпов сотрудничества. Наиболее востребованные у африканцев направления подготовки в российских вузах – медицина, инженерно-технические специальности, юриспруденция и экономика. Партнеры в лице США, Китая, Турции действуют очень быстро, так что и России следует торопиться, чтобы выдержать конкуренцию за человеческий и интеллектуальный капитал.

Демографический ресурс является одним из важнейших факторов для экономического развития: в Африке 226 млн молодых людей, которые хотят учиться, поэтому образование — главный код дружбы народов. Среди основных задач – поддержка и развитие новых образовательных программ для иностранных студентов. Этим должно заниматься Россотрудничество при участии и поддержке ведущих российских университетов, имеющих многолетний опыт образовательной деятельности и воспитательной работы применительно к иностранным обучающимся.

Подводя итоги пленарной сессии конференции, модератор – директор Института Африки РАН, член Президиума РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор Ирина Олеговна Абрамова подчеркнула необходимость поиска точек соприкосновения между Россией и Африкой и перехода к имплементации достигнутых договоренностей. Особо было отмечено, что вместе с африканскими партнерами Россия сможет реализовать все совместно поставленные задачи.