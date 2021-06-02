«Государство нас обмануло». Заключенные не хотят заменять мигрантов на стройках 331 0 Экономика

Российские заключенные жалеют о переходе на принудительную работу и не поддерживают идею главы Федеральной службы исполнения наказаний о замене ими мигрантов. Основная причина, как поясняют юристы, заключается в том, что осужденные граждане утрачивают право на условно-досрочное освобождение (УДО) после замены меры наказания с лишения свободы на принудительные работы.