«Государство нас обмануло». Заключенные не хотят заменять мигрантов на стройках
2 Июня 2021 331 0 Экономика
Российские заключенные жалеют о переходе на принудительную работу и не поддерживают идею главы Федеральной службы исполнения наказаний о замене ими мигрантов. Основная причина, как поясняют юристы, заключается в том, что осужденные граждане утрачивают право на условно-досрочное освобождение (УДО) после замены меры наказания с лишения свободы на принудительные работы.
Заключенные не рады принудительным работам
- В то время как 71% россиян поддерживают идею отправить осужденных на стройки и заменить ими мигрантов, сами заключенные не в восторге от такого предложения. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на осужденных, идея поехать из колонии работать на стройки «никого не заинтересует».
- По данным министра юстиции Константина Чуйченко, в России создано 8 тыс. рабочих мест в исправительных центрах. В них официально осужденные могут видеться или жить с семьей, а днем ходить на работу. Но, согласно сведениям ФСИН, из 8 тыс. заняты только 6,6 тыс. рабочих мест такого типа. Более того, многие, согласившиеся на работу в исправительных центрах, теперь жалеют об этом.
- Главная проблема, как отмечает юрист фонда «Русь сидящая» Ольга Подоплелова, в том, что при замене судом меры наказания с лишения свободы на принудительные работы люди теряют право на условно-досрочное освобождение (УДО). По словам заключенного Ильи Ерехинского, в 2019 году суд заменил ему наказание на принудительные работы, а после он подал ходатайство об УДО и ему сказали, что срок теперь отсчитывается с первого дня принудительных работ. Верховный суд подтвердил это решение.
- Ерехинский рассказывает, что в исправительных центрах нет положения о трех длительных свиданиях в год, в отличие от колоний. Любой поход в магазин или к врачу осуществляется с разрешения за подписью начальника центра. Как отмечает другой заключенный, Вячеслав Смирнов, он бы уже вышел на свободу по УДО, если бы не перевелся в исправительный центр. «Государство нас обмануло», – говорит он, добавляя, что «таких последствий никто не предполагал».
- Отбывающая срок на принудительных работах предпринимательница из Петербурга Олеся Бережная также сомневается, что среди заключенных идея ФСИН вызовет энтузиазм. Заключенным, по ее словам, нужна только свобода и возможность видеться с родственниками. «И никакими другими плюшками их не заинтересовать», – говорит она. Бережная добавляет, что начальник ее исправительного центра год не дает ей увидеться с мужем и сыном.
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- Глава ФСИН Калашников предложил заменить трудовых мигрантов заключенными в мае. Право заменить отбывание в колонии на принудительные работы есть у 188 тыс. заключенных. Калашников заявил, что «это будет не ГУЛАГ» и пообещал «достойную зарплату» осужденным. Подрядчики РЖД рассчитывают привлечь на стройку по расширению БАМа и Транссиба около 600 заключенных уже до середины июня. Также в ФСИН пообещали платить заключенным до 220 тыс. руб.
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