Россияне не увидели возвращения к ГУЛАГу. 71% «за» идею заменить мигрантов заключенными

Подавляющее большинство россиян одобрило идею Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) привлекать на крупные стройки заключенных россиян вместо мигрантов. «За» идею высказался 71% опрошенных, «против» – 21%.

Об этом пишет РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ. При этом 62% уверены, что заключенные предпочтут работу на стройке отбыванию срока в колонии.

Также 21% россиян считает, что на принудительных работах заключенные возместят ущерб пострадавшим от преступлений, еще 21% убеждены, что заключенные «отработают» свои преступления, 15% – что они принесут пользу обществу, а 13% – что за счет их труда бюджет сможет сэкономить.

Среди противников идеи ФСИН 17% уверены, что заключенные должны быть изолированы от общества, 13% – что они будут плохо работать, 12% – что они опасны для окружающих, а еще 12% – что это возвращение к временам ГУЛАГа.