Первые осужденные отправятся строить БАМ в середине июня 118 1 Экономика

Подрядные организации РЖД приступили к трудоустройству первых осужденных, которые будут работать над расширением Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Всего с 15 июня работать на строительстве начнут около 600 осужденных. Это разнорабочие, бетонщики и арматурщики.