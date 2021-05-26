Первые осужденные отправятся строить БАМ в середине июня
26 Мая 2021 118 1 Экономика
Подрядные организации РЖД приступили к трудоустройству первых осужденных, которые будут работать над расширением Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Всего с 15 июня работать на строительстве начнут около 600 осужденных. Это разнорабочие, бетонщики и арматурщики.
Первых заключенных трудоустраивают
- По данным «Коммерсанта», первые подрядные организации РЖД приступили к приему заключенных на работу. Издание пишет об ООО «Промстрое», которое рассчитывает нанять 100 осужденных и ООО «ТС Строй», которому потребуется около 430 заключенных. В общей сложности с 15 июня к работам могут приступить до 600 осужденных россиян.
- Подрядчики набирают заключенных в качестве разнорабочих, бетонщиков и арматурщиков. Работать заключенным предложат на объектах Восточного полигона – модернизации БАМа и Транссиба, которая потребовалась для вывоза большого объема угля из Якутии в Китай. В РЖД пока эту информацию не прокомментировали.
- Впервые идея привлечь к стройке заключенных прозвучала от главы ФСИН Александра Калашникова 20 мая. Он предложил заменить мигрантов россиянами, отбывающими наказание в тюрьмах. Тогда он подчеркнул, что «это будет не ГУЛАГ, а абсолютно новые достойные условия», в том числе он пообещала заключенным проживание в общежитиях или даже самостоятельную аренду квартир.
Спасибо, что читаете «Капитал страны»! Получайте первыми самые важные новости в нашем Telegram-канале
- Позднее выяснилось, что на работы из тюрем могут послать всего 188 тыс. человек, а нехватка рабочих рук в стране в целом составляет 1 млн человек. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Правозащитники и вовсе раскритиковали инициативу ФСИН и сравнили ее с трудовыми лагерями СССР 1930-1950-х годов. По словам главы проекта «Русь сидящая» Ольги Романовой, труд зеков будет строить гораздо дороже, чем труд мигрантов. Она объяснила это расходами на транспортировку, конвой и питание.
Написать комментарий
Разумное решение,пусть отрабатывают казённую еду,а за добросовестный труд получат досрочное освобождение.