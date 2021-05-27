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По 220 тысяч рублей пообещала платить заключенным ФСИН. Эксперты назвали это «фантастикой»

27 Мая 2021 359 0 Экономика
По 220 тысяч рублей пообещала платить заключенным ФСИН. Эксперты назвали это «фантастикой»

Заключенные на принудительных работах в отдельных случаях будут получать до 220 тыс. руб. Об этом рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), глава которой и выступил с идеей привлекать осужденных к строительным работам из-за нехватки рабочих рук в России. Эксперты уже отреагировали на заявлениt ФСИН, назвав подобный уровень зарплат «фантастическим».

«Фантастические» зарплаты заключенных

  • По словам начальника пресс-службы ФСИН Кристины Паньшиной, которые приводят «Известия», осужденные на принудительных работах в России будут получать до 220 тыс. руб. Чиновница отметила, что бизнес заинтересован в использовании труда заключенных и в 11 регионах уже создано 715 рабочих мест.
  • По словам Паньшиной, в Белгородской области имеются примеры зарплат в 224 тыс. руб., в Новгородской области – в 102 тыс., в Приморском крае – в 94 тыс., а в Волгоградской области – в 80 тыс. руб.
  • Цифры зарплат «фантастические», считает вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. По его словам, «люди побежали бы садиться в тюрьму», если бы это было распространенной практикой и в тюрьме можно было бы поправить свое материальное положение.
  • По данным Мельникова, в действительности заключенные получают 7 тыс. руб. в месяц. Если заключенные трудятся в исправительных центрах при компаниях, зарплата доходит до 15 тыс. руб. Трехзначные зарплаты могут быть, только если ФСИН считает годовую зарплату.
  • С предложением привлекать к принудительному труду заключенных в мае выступил глава ФСИН Александр Калашников. Право заменить наказание принудительными работами есть у 188 тыс. заключенных. Калашников заверил, что они смогут получать «достойную зарплату» и жить в общежитиях, а в некоторых случаях – снимать жилье. «Это будет не ГУЛАГ», – заверил он.

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  • Правозащитники раскритиковали идею: система, которую выстраивают власти, схожа с трудовыми лагерями СССР. По словам главы проекта «Русь сидящая» Ольги Романовой, привлечение зэков к труду гораздо дороже, чем мигрантов, которых власти предлагают заменить заключенными. Дополнительные расходы властям придется нести на их транспортировку, конвой и питание. Тем не менее, РЖД до середины июня привлечет к труду около 600 заключенных.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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