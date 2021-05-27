По 220 тысяч рублей пообещала платить заключенным ФСИН. Эксперты назвали это «фантастикой» 359 0 Экономика

Заключенные на принудительных работах в отдельных случаях будут получать до 220 тыс. руб. Об этом рассказали в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), глава которой и выступил с идеей привлекать осужденных к строительным работам из-за нехватки рабочих рук в России. Эксперты уже отреагировали на заявлениt ФСИН, назвав подобный уровень зарплат «фантастическим».