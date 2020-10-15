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Главный налог подвел бюджет России. Сборы рухнули на четверть

15 Октября 2020 2704 0 Экономика
Главный налог подвел бюджет России. Сборы рухнули на четверть

Бюджет России потерял до 40% поступлений от экспорта нефти и газа, но это было ожидаемо, учитывая драму на мировом энергетическом рынке. Настоящим ударом для правительства стало обрушение сборов главного внутреннего налога – НДС. Налог на добавленную стоимость россияне платят с покупки каждого товара и услуги. Именно за счет него бюджет получает каждый пятый рубль. Тем не менее в сентябре Минфин недосчитался четверти поступлений от НДС. И на это есть несколько причин.

Бюджету становится все хуже и хуже

  • Российский бюджет и российская экономика драматическим образом больше не соответствуют друг другу. Если бюджет власти все еще видят казной стабильного государства, то экономика России на сегодня – это экономика государства, загнанного в глубочайший кризис. Доказательство этому – падение почти на 40% доходов от нефти и газа, а также последовавшее за ним падение сборов НДС на 23% в сентябре.
  • Сокращение поступлений НДС в бюджет для властей стало полной неожиданностью. Они составили в сентябре 411 млрд руб. При этом на этот налог не распространялись налоговые льготы, которыми власти старались поддержать бизнес. В первом полугодии Минфин мог радоваться – несмотря на кризис и пандемию, сборы НДС выросли на 29 млрд руб. и достигли 2,078 трлн. В годовой план было заложено 4,552 трлн руб. поступлений от НДС, поэтому все шло по графику.
  • Однако в августе прозвучал первый тревожный звоночек – сборы НДС сократились на 3,7%. В сентябре же он ускорился почти в шесть раз. По мнению аналитиков, это напрямую связано с кризисом – власти оставили тысячи предпринимателей без поддержки, и теперь малый и средний бизнес платит им тем же, уходя в тень. Другой индикатор этого – взрывной рост денежной массы, которая достигла 12,5 трлн руб., увеличившись с начала года на 2 трлн руб., или на 20%.
  • Но теневая экономика и рост наличного оборота – не единственные причины, почему сборы НДС падают. Другой фактор – это остановка восстановления экономики и очередное сокращение потребления товаров и услуг. В августе этот тренд наметился в статистике Росстата – в обрабатывающей промышленности наметился спад до 4,1%, а оборот розницы упал на 2,7%.
  • Это все приведет к очередным проблемам бюджета – в сентябре он потерял 14% и собрал 1,527 трлн руб. Нефтегазовые сборы выросли незначительно – на 43 млрд руб. относительно августа. Но общий их объем – 434 млрд руб. – на 27% ниже докризисного. Вместе с тем на 18% увеличились расходы бюджета, до 1,737 трлн руб. в месяц. Дефицит по итогам сентября вырос до 209 млрд руб., а с начала года – до 1,8 трлн. К концу года дыра разрастется до 4,4 трлн руб. Чтобы покрыть ее, Центробанк уже запустил «печатный станок» и намерен напечатать 1 трлн руб.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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