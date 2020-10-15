Главный налог подвел бюджет России. Сборы рухнули на четверть 2704 0 Экономика

Бюджет России потерял до 40% поступлений от экспорта нефти и газа, но это было ожидаемо, учитывая драму на мировом энергетическом рынке. Настоящим ударом для правительства стало обрушение сборов главного внутреннего налога – НДС. Налог на добавленную стоимость россияне платят с покупки каждого товара и услуги. Именно за счет него бюджет получает каждый пятый рубль. Тем не менее в сентябре Минфин недосчитался четверти поступлений от НДС. И на это есть несколько причин.