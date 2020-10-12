Набиуллина запустила «печатный станок». Бюджет уже получил 620 млрд руб. 473 0 Экономика

Центробанк включил «печатный станок» и вливает свежеотпечатанные рубли в российскую банковскую систему, чтобы та скупила государственный долг России и покрыла дефицит бюджета в 4,7 трлн руб. Первые аукционы по предоставлению наличных прошли в понедельник, 12 октября, и обеспечили банкам 620 млрд руб., которые они уже в среду передадут Минфину и заработают на этом до 35 млрд руб. в виде процентов.