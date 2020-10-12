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Набиуллина запустила «печатный станок». Бюджет уже получил 620 млрд руб.

12 Октября 2020 473 0 Экономика
Набиуллина запустила «печатный станок». Бюджет уже получил 620 млрд руб.

Центробанк включил «печатный станок» и вливает свежеотпечатанные рубли в российскую банковскую систему, чтобы та скупила государственный долг России и покрыла дефицит бюджета в 4,7 трлн руб. Первые аукционы по предоставлению наличных прошли в понедельник, 12 октября, и обеспечили банкам 620 млрд руб., которые они уже в среду передадут Минфину и заработают на этом до 35 млрд руб. в виде процентов.

ЦБ начал финансировать бюджетный дефицит

  • Худшее, что могло произойти, случилось – Центробанк взялся финансировать дефицит бюджета. По закону регулятор не имеет права напрямую делать это, поэтому выбран обходной путь – ЦБ печатает деньги, передает их трем крупнейшим госбанкам и уже они покупают госдолг, чтобы Минфин мог закрыть дефицит в 4,7 трлн руб.
  • Однако вся эта ситуация от начала и до конца носит абсурдный характер. Во-первых, Минфин уже занял 2,5 трлн руб. для покрытия дефицита за январь-сентябрь. До конца года ему требуется 2 трлн руб. При этом в остатках бюджета – не использованных средствах, в том числе по нацпроектам – лежит более 3 трлн руб. То есть средств с лихвой хватает для латания бюджетной дыры, но закон и международные обязательства, навязанные МВФ, запрещают Минфину использовать остатки с одних статей для финансирования других, поэтому ведомство должно увеличивать госдолг и платить к тому же высокие проценты.
  • Во-вторых, Центробанк постулирует своей главной целью таргетирование инфляции, но допускает денежную эмиссию на 1 трлн руб., которая неизбежно приведет к раскручиванию инфляционной спирали. Но это не самое страшное – хуже всего, что вся схема придумана словно бы для того, чтобы три госбанка обогатились на этих операциях: ЦБ дает им деньги под 4,25%, они вкладывают их в госдолг и получают по нему от 5 до 7%. В итоге за такую помощь они зарабатывают от 14 до 35 млрд руб. прибыли. Чтобы не допускать всей этой ситуации, достаточно было бы одного – перекинуть неиспользованные средства с нацпроектов на другие статьи и закрыть бюджет без дефицита. Но в правительстве это никому не выгодно.
  • Именно поэтому 12 октября ЦБ напечатал 620 млрд руб. и раздал их банкам в рамках операции долгосрочного репо – 20 млрд на год, а 600 млрд – на 28 дней. Банки получили кредиты под залог ценных бумаг – тех же долговых облигаций России.
  • Всего госбанки вложили в госдолг 1,7 трлн руб. и, по сути, взяли на себя финансирование части бюджета. Только 7 октября банки купили облигаций на 345,7 млрд руб. Это привело к сжатию ликвидности у самих кредитных организаций и повышению межбанковских ставок до 4,26%. Из-за отвлечения огромных средств на бюджетный дефицит у банков возникла нехватка рублей.
  • Поэтому ЦБ пришлось включать «печатный станок» и заливать рынок деньгами. Самое интересное, что регулятор планирует напечатать только 1 трлн руб. до конца года, но на первом же аукционе банки забрали 630 млрд, то есть 63% от всей суммы до конца года. Настолько остра у них потребность в наличных.
  • Однако у всего этого есть один позитивный побочный эффект – из-за бюджетного насоса, выкачивающего все деньги на покрытие дефицита, банкам все дороже обходится фондирование. В связи с этим, как считают аналитики, они перестанут понижать ставки по вкладам, а наоборот, поднимут их. Но по этой же причине кредиты подорожают и планы ЦБ, связанные с тем, что ключевая ставка сделает кредиты доступнее, погорят.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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