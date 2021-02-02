Капитал страны
ENGLISH
02 ФЕВ, 12:27 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
Германия предложила арестовать активы российских олигархов
2 Февраля 2021 86 0 Экономика
В Германии пришли к пониманию – экономические санкции против России будут «бесполезны». Вместо них должны быть приняты адресные персональные санкции. Но против чиновников они тоже не очень хорошо работают. Член внешнеполитического комитета Бундестага от фракции «Союз-90» / «зеленые» Юрген Триттин предложил Европе задуматься об аресте активов российских олигархов, которые «обогатились посредством коррупции».
Российские олигархи под прицелом
- Санкции Евросоюза должны быть направлены не на экономику России и чиновников, а на олигархов, которые «в чрезвычайной мере обогатились посредством коррупции». Об этом заявил член внешнеполитического комитета Бундестага от фракции «Союз-90» / «зеленые» Юрген Триттин, передает Deutsche Welle.
- Он пояснил, что имеет в виду верхний слой российской элиты, переводящий в Евросоюз «большую часть своей коррупционной прибыли, своего богатства, своих денег». По мнению Триттина, арест этих незаконно нажитых капиталов был бы «действительно разумным решением по санкциям».
- На текущий момент Евросоюз обсуждает возможные санкции против России за отравление и арест оппозиционера Алексея Навального, а также за реакцию властей на мирный протест 25 января. Сторонам на удалось договориться, поскольку они настаивают на разных подходах. Так, например, Франция выступает за отказ от «Северного потока-2». Для Германии это не приемлемо.
- В Великобритании призывают заморозить активы двух российских олигархов – Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Но это скорее внутреннее дело Великобритании, так как оба миллиардера владеют или инвестируют в футбольные клубы страны Chelsea и Everton. При этом одни из самых богатых россиян входят и в число наиболее состоятельных жителей Великобритании.
Читайте первыми эксклюзивные материалы в Telegram-канале «Капитала страны»
- Новые санкции против России Евросоюз намерен обсудить в феврале. Но перед ними в Москву будет направлен глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Впрочем, его переговоры запланированы «по рангу» – с главой МИД России Сергеем Лавровым. Донести точку зрения ЕС до президента Владимира Путина он сможет только опосредовано.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
01 ФЕВ, 19:52 Путин: Ельцин не боялся брать на себя ответственность
01 ФЕВ, 17:26 Зеленский хочет задать Байдену вопрос о НАТО
01 ФЕВ, 21:52 Кубань - лидер гастрономического туризма в России
01 ФЕВ, 21:12 В ТПП РФ рассмотрели внедрение наилучших доступных технологий в процесс перевалки угля
01 ФЕВ, 20:08 Иван Утенков: цветочная online-торговля не будет конкурировать с offline даже в ближайшие 5 лет
31 ЯНВ, 13:32 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали предприятия и осваивали новые виды продукции
29 ЯНВ, 15:10 Новые виды продукции осваивают на заводе «Поликор»
29 ЯНВ, 00:07 Два новых предприятия откроются в Ульяновской области
Написать комментарий