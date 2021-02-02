Германия предложила арестовать активы российских олигархов 86 0 Экономика

В Германии пришли к пониманию – экономические санкции против России будут «бесполезны». Вместо них должны быть приняты адресные персональные санкции. Но против чиновников они тоже не очень хорошо работают. Член внешнеполитического комитета Бундестага от фракции «Союз-90» / «зеленые» Юрген Триттин предложил Европе задуматься об аресте активов российских олигархов, которые «обогатились посредством коррупции».