Франция выступила за отказ от «Северного потока-2». Но окончательное решение за Германией 21 0 Экономика

Франция призвала Германию отказаться от газопровода «Северный поток-2» в качестве ответа России за отравление и преследование оппозиционера Алексея Навального. Об этом в интервью радио France Inter заявил госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон. Однако он подчеркнул, что газопровод находится в Германии, поэтому окончательное решение должны принять немецкие власти.