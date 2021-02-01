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Франция выступила за отказ от «Северного потока-2». Но окончательное решение за Германией

1 Февраля 2021 21 0 Экономика
Франция выступила за отказ от «Северного потока-2». Но окончательное решение за Германией

Франция призвала Германию отказаться от газопровода «Северный поток-2» в качестве ответа России за отравление и преследование оппозиционера Алексея Навального. Об этом в интервью радио France Inter заявил госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон. Однако он подчеркнул, что газопровод находится в Германии, поэтому окончательное решение должны принять немецкие власти.

Окончательное решение вопроса – за Германией

  • Отказ от «Северного потока-2» со стороны Германии мог бы стать ответом на отравление и преследование оппозиционера Алексея Навального, заявил радио France Inter госсекретарь Франции по европейским делам Клеман Бон. Страны Евросоюза уже рассматривают новые санкции и видят «Северный поток-2» одной из мишеней.
  • Но «трубопровод находится в Германии», заметил Бон, поэтому Франция призывает власти ФРГ принять непростое решение самостоятельно. Как отметил Бон, у Парижа всегда были «большие сомнения относительно этого проекта».
  • В феврале 2019 года Франция присоединилась к странам, которые выступили против газопровода. Тогда Париж проголосовал за поправки к Газовой директиве Евросоюза, лишившие «Газпром» полного контроля над трубой. После принятие поправок российская монополия может использовать только половину от общей мощности трубы в 55 млрд кубометров в год.
  • Французский чиновник на условиях анонимности говорил, что Франция не хочет «усиливать зависимость от России и при этом вредить интересам стран ЕС, таких как Польша или Словакия». Против поправок выступали Германия и Австрия. Поддержку так же оказали Бельгия, Греция и Кипр.
  • На текущий момент позиции Германии выглядят еще слабее – 21 января Европарламент принял резолюцию с требованием остановить строительство в наказание за отравление и арест Навального. За нее проголосовало небывалое количество – 86% евродепутатов.
  • Тем не менее Германия держит оборону – резолюцию Берлин «принял к сведению» и требует от Москвы расследовать отравление Навального (Москва на это отвечает требованиями предъявить медицинские документы Навального, получается замкнутый круг). Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказывается связывать «Северный поток-2» с политикой – это исключительно экономический проект, настаивает она и ее представители.

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  • Новый президент США Джо Байден, как и его предшественник Дональд Трамп, считает «Северный поток-2» вредным для Евросоюза. Это «плохая сделка для Европы», заявила его представительница Джен Псаки.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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