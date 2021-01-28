Олигархов Усманова и Абрамовича могут подвергнуть жестким санкциям в Великобритании 338 1 Политика

Великобритания после выхода из Евросоюза самостоятельно введет санкции против России за действия властей против оппозиционера Алексея Навального. Как и предлагал сам Навальный, Лондон рассматривает возможность заморозить имущество двух российских олигархов – Алишера Усманова и Романа Абрамовича. Слушания по этому вопросу прошли в парламенте, пишет The Times.