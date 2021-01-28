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Олигархов Усманова и Абрамовича могут подвергнуть жестким санкциям в Великобритании

28 Января 2021 338 1 Политика
Олигархов Усманова и Абрамовича могут подвергнуть жестким санкциям в Великобритании

Великобритания после выхода из Евросоюза самостоятельно введет санкции против России за действия властей против оппозиционера Алексея Навального. Как и предлагал сам Навальный, Лондон рассматривает возможность заморозить имущество двух российских олигархов – Алишера Усманова и Романа Абрамовича. Слушания по этому вопросу прошли в парламенте, пишет The Times.

Лондон готовится ударить по олигархам

  • Оппозиционер Алексей Навальный после отравления боевым ядом типа «Новичок» и выздоровления в немецкой клинике выступил в Европарламенте, где призвал бить санкциями по основе действующего в России режима – олигархам. Затем Навальный вернулся в Россию и был отправлен в СИЗО. Пока к оппозиционеру прислушались только в Великобритании.
  • Члены парламента призвали правительство подвергнуть санкциям двух российских олигархов – Алишера Усманова и Романа Абрамовича, пишет The Times. Правительство пообещало, что рассмотрит «все возможности» для этого, но отказалось раскрывать конкретные планы, чтобы не испортить эффект неожиданности. Об этом заявила замминистра иностранных дел Венди Мортон.
  • Роман Абрамович более чем известен в Великобритании. Миллиардер с состоянием 11,3 млрд долларов, по оценке Forbes, является владельцем футбольного клуба Chelsea. Алишер Усманов, владеющий состоянием в 13,4 млрд долларов, тоже по оценке Forbes, инвестирует в куб Everton.
  • Кроме того, оба миллиардера вошли в топ-20 богатейших людей Великобритании. Абрамович занимает 11-е место в России и 13-е в Британии, а Усманов – соответственно, 7-е и 8-е место. Абрамович в 2018 году попал в «кремлевский список» США, из-за чего у него были трудности с британской визой. Чтобы въехать на территорию Великобритании, миллиардеры пришлось получить паспорт Израиля. Для этого он купил самую дорогую виллу в стране за 64 млн долларов.

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  • Евросоюз должен был рассмотреть санкции против России за ситуацию с Навальным 25 января. Но, как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, ни к каким конкретным договоренностям евробюрократы прийти не смогли. В феврале ЕС вернется к обсуждению возможных санкций. К тому времени Великобритания может их уже ввести.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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19:07 0 0
Емеля Голодранович Водкин:

Опять англичанка гадит великой и прекрасной россиюшке. Пусть только попробует ввести санкции против этих замечательных людей. Порву! За яхту Усманова! За шубохранилище Абрамовича! АРЯЯЯЯЯЯ!

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