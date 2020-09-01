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«Газпрому» предрекли банкротство

1 Сентября 2020 584 1 Экономика
«Газпрому» предрекли банкротство

Российской газовой монополии предсказывают банкротство после тяжелейшего второго квартала 2020 года. С одной стороны, Россия потеряла крупные рынки – Турцию, Польшу и существенно снизила поставки в Германию и Китай. С другой – газовая монополия еще глубже залезла в долги и экспортировала газ по ценам ниже себестоимости. Набор этих факторов – верный путь к банкротству, считает научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного экономического университета Андрей Заостровцев. Но в самом «Газпроме» считают безосновательными подобные оценки – уже предстоящей зимой компания вернет себе часть утраченных позиций.

Слишком много плохих новостей

  • Неудачи «Газпрома» во втором квартале, когда в Европе бушевала пандемия коронавируса и снижались цены на энергоносители, стали поводом говорить о возможных серьезных финансовых проблемах монополии. Новости, приходящие о делах компании, в основном носили негативный характер: Турция отказались от российского газа, а потом нашла крупнейшее месторождение газа на 350 млрд кубометров. Затем стало известно, что Китай почти остановил импорт по только запущенному газопроводу «Сила Сибири», а Германия сократила закупки на 21%.
  • Также не радовали и цены – при безубыточной цене экспорта в 100 долларов «Газпрому» приходилось продавать топливо по 82 доллара за тысячу кубометров и нести убытки. Заговорили и о том, что потери на внешних рынках монополия будет компенсировать на внутреннем – для российских потребителей цены были повышены на 2%, до 4111,1 руб. за тыс. кубометров, и в определенный момент российская цена была выше европейской (54 доллара).
  • Параллельно с этим росла и долговая нагрузка на монополию. Всего компания должна 4,442 трлн руб., из которых 3,755 трлн руб. долгосрочные заимствования, а 667 млрд руб. – краткосрочные. При этом у компании есть 16,5 млрд долларов на счетах и доступ к международным рынкам капитала. Поэтому повышение долга по отношению к EBITDA с 1,5 до 2,3 не должно беспокоить, поспешили заверить топ-менеджеры компании.
  • Перечисленный комплекс проблем, с которыми столкнулся «Газпром», породил в среде экспертов разговоры о финансовом крахе. «На мой взгляд, в стратегической перспективе концерн окажется банкротом», – заявил «Свободной прессе» научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного экономического университета Андрей Заостровцев. По его мнению, компания продолжит поднимать цены на газ на внутреннем рынке в отсутствие конкуренции и альтернативы.
  • Но в самой монополии иначе видят ситуацию. Во-первых, как уже было сказано, долговая нагрузка терпима для «Газпрома» и находится на «контролируемом уровне». Во-вторых, газовый рынок Европы начинает оживать – на хабе TTF в Нидерландах цены поднялись выше 100 долларов за тысячу кубометров, а в Японии – до 140 долларов, что дает надежду на переток американского СПГ с европейского рынка на азиатский.
  • В-третьих, «Газпром» все еще рассчитывает экспортировать 170 млрд кубометров – в этом должна помочь «суровая зима». Цены будут на уровне 110-120 долларов, что позволит компании оставаться на плаву и даже выплатить государству дивиденды. Впрочем, они будут небольшие – чистая прибыль, полученная на курсовой переоценки долга, составила 149,1 млрд руб. и государство может рассчитывать на 32% от этого. Так что банкротство и крах, которые пророчат монополии, откладываются до худших времен.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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12:41 2 0
RuralEconomy:

Всё верно... Газпром -необъявленный банкрот. Тут ошибки нет.

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