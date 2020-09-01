Капитал страны
ENGLISH
01 СЕН, 15:05 МСК
USD (ЦБ) 75,5379
EUR (ЦБ) 88,9960
16+
«Газпрому» предрекли банкротство
1 Сентября 2020 584 1 Экономика
Российской газовой монополии предсказывают банкротство после тяжелейшего второго квартала 2020 года. С одной стороны, Россия потеряла крупные рынки – Турцию, Польшу и существенно снизила поставки в Германию и Китай. С другой – газовая монополия еще глубже залезла в долги и экспортировала газ по ценам ниже себестоимости. Набор этих факторов – верный путь к банкротству, считает научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного экономического университета Андрей Заостровцев. Но в самом «Газпроме» считают безосновательными подобные оценки – уже предстоящей зимой компания вернет себе часть утраченных позиций.
Слишком много плохих новостей
- Неудачи «Газпрома» во втором квартале, когда в Европе бушевала пандемия коронавируса и снижались цены на энергоносители, стали поводом говорить о возможных серьезных финансовых проблемах монополии. Новости, приходящие о делах компании, в основном носили негативный характер: Турция отказались от российского газа, а потом нашла крупнейшее месторождение газа на 350 млрд кубометров. Затем стало известно, что Китай почти остановил импорт по только запущенному газопроводу «Сила Сибири», а Германия сократила закупки на 21%.
- Также не радовали и цены – при безубыточной цене экспорта в 100 долларов «Газпрому» приходилось продавать топливо по 82 доллара за тысячу кубометров и нести убытки. Заговорили и о том, что потери на внешних рынках монополия будет компенсировать на внутреннем – для российских потребителей цены были повышены на 2%, до 4111,1 руб. за тыс. кубометров, и в определенный момент российская цена была выше европейской (54 доллара).
- Параллельно с этим росла и долговая нагрузка на монополию. Всего компания должна 4,442 трлн руб., из которых 3,755 трлн руб. долгосрочные заимствования, а 667 млрд руб. – краткосрочные. При этом у компании есть 16,5 млрд долларов на счетах и доступ к международным рынкам капитала. Поэтому повышение долга по отношению к EBITDA с 1,5 до 2,3 не должно беспокоить, поспешили заверить топ-менеджеры компании.
- Перечисленный комплекс проблем, с которыми столкнулся «Газпром», породил в среде экспертов разговоры о финансовом крахе. «На мой взгляд, в стратегической перспективе концерн окажется банкротом», – заявил «Свободной прессе» научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного экономического университета Андрей Заостровцев. По его мнению, компания продолжит поднимать цены на газ на внутреннем рынке в отсутствие конкуренции и альтернативы.
- Но в самой монополии иначе видят ситуацию. Во-первых, как уже было сказано, долговая нагрузка терпима для «Газпрома» и находится на «контролируемом уровне». Во-вторых, газовый рынок Европы начинает оживать – на хабе TTF в Нидерландах цены поднялись выше 100 долларов за тысячу кубометров, а в Японии – до 140 долларов, что дает надежду на переток американского СПГ с европейского рынка на азиатский.
- В-третьих, «Газпром» все еще рассчитывает экспортировать 170 млрд кубометров – в этом должна помочь «суровая зима». Цены будут на уровне 110-120 долларов, что позволит компании оставаться на плаву и даже выплатить государству дивиденды. Впрочем, они будут небольшие – чистая прибыль, полученная на курсовой переоценки долга, составила 149,1 млрд руб. и государство может рассчитывать на 32% от этого. Так что банкротство и крах, которые пророчат монополии, откладываются до худших времен.
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
13:50 В Воронежской области открыли новую фабрику по производству мебели из экологически чистых материалов
13:10 В Пензенской области запущена вторая очередь крупнейшего в России и СНГ производства пенополиуретана
31 АВГ, 16:05 ТОП-10 достижений августа: как в России открывали пути к независимости, развивая высокие технологии?
31 АВГ, 14:36 На Камчатке новый рыбзавод с 300 рабочими местами начал выпуск десятков тонн красной икры в сутки
31 АВГ, 12:42 В Иркутской области ликвидирован один из самых аварийно-опасных участков федеральной трассы «Байкал»
28 АВГ, 13:24 ТОП-10 достижений недели: как в России строили южные трассы, полярные зимовки и аграрные комплексы?
28 АВГ, 12:20 В Ленобласти построили новый зимовочный комплекс станции «Восток» к 200-летию открытия Антарктиды
Написать комментарий
Всё верно... Газпром -необъявленный банкрот. Тут ошибки нет.