«Газпрому» предрекли банкротство 584 1 Экономика

Российской газовой монополии предсказывают банкротство после тяжелейшего второго квартала 2020 года. С одной стороны, Россия потеряла крупные рынки – Турцию, Польшу и существенно снизила поставки в Германию и Китай. С другой – газовая монополия еще глубже залезла в долги и экспортировала газ по ценам ниже себестоимости. Набор этих факторов – верный путь к банкротству, считает научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного экономического университета Андрей Заостровцев. Но в самом «Газпроме» считают безосновательными подобные оценки – уже предстоящей зимой компания вернет себе часть утраченных позиций.