Эрдоган наказал Россию на 20 млрд долларов 2081 2 Экономика

Президент Турции Реджеп Эрдоган на прошлой неделе сообщил миру «хорошую новость» – его страна нашла крупнейшее месторождение газа за всю историю. Подробности о разведанных запасах поступили позднее от главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола. По его словам, они оцениваются в 320 млрд кубометров, а их потенциальная стоимость – 80 млрд долларов. Открытие Турции не сделает ее полностью независимой от импорта, но сделает ненужным российский газ и проект «Турецкого потока», в который Россия вложила 20 млрд долларов.