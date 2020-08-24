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Эрдоган наказал Россию на 20 млрд долларов

24 Августа 2020 2081 2 Экономика
Эрдоган наказал Россию на 20 млрд долларов

Президент Турции Реджеп Эрдоган на прошлой неделе сообщил миру «хорошую новость» – его страна нашла крупнейшее месторождение газа за всю историю. Подробности о разведанных запасах поступили позднее от главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола. По его словам, они оцениваются в 320 млрд кубометров, а их потенциальная стоимость – 80 млрд долларов. Открытие Турции не сделает ее полностью независимой от импорта, но сделает ненужным российский газ и проект «Турецкого потока», в который Россия вложила 20 млрд долларов.

Миллиарды долларов в трубу

  • Новое газовое месторождение на шельфе Черного моря, которое открыла Турция, содержит 320 млрд кубометров. Как отметил президент страны Эрдоган, его резервы больше всех месторождений газа, которые обнаруживала Норвегия в Северном море с 2010 года. Согласно практике разработки месторождений, извлечены могут быть 70% запасов, то есть 224 млрд кубометров.
  • Начать добычу собственного газа Турция сможет уже в 2023 году, пообещал Эрдоган. Таким образом, Турция ориентируется на опыт Египта, которому потребовалось 2 года для освоения газового месторождения. У той же Норвегии уходило до 20 лет между обнаружением месторождения и его разработкой. В самом крайнем случае Турция будет получать газ в 2025 году.
  • После выхода на предельный объем добычи месторождение будет давать 10-15 млрд кубометров газа в год в течение 10-15 лет. Это примерно треть от потребности страны в газе. В среднем Турция использует 47-49 млрд кубометров в год, но в 2020 году сократит потребление до 43 млрд.
  • При этом страна получает около 10 млрд кубометров в год из Ирана, еще около 16 млрд кубометров из Азербайджана и до 40% своих потребностей может удовлетворить с помощью терминалов по приему СПГ из Катара, Алжира, Нигерии и США.
  • Из этого следует, что российский газ будет лишним на турецком рынке уже с 2023-2025 года. Турция, некогда крупнейший рынок для России, должна была получать по газопроводу «Турецкий поток» около 12 млрд кубометров в год. Но на сегодняшний день поставки остановлены как по «Турецкому потоку», запущенному в январе 2020 года Путиным, так и по «Голубому потоку», проекту начала 2000-х.
  • Поставки российского газа стали невыгодны Турции – «Газпром» просил за тысячу кубометров 228 долларов, тогда как на спотовом рынке стоимость кубометра была на уровне 40 долларов, а к августу выросла до 90-100 долларов.
  • При этом Россия, по данным Минэнерго, вложила только в укладку труб по дну Черного моря 7 млрд долларов. Общая же стоимость проекта, по оценке аналитика Сбербанк CIB Алекса Фэка, составила 20 млрд долларов. Она включала в себя трубопровод с Ямальского полуострова до Черного моря, чтобы наполнить «Турецкий поток».
  • Газопровод рисковал не окупиться в ближайшие 50 лет и принести «Газпрому» 13 млрд долларов убытка. Теперь этот риск реализовался – Эрдоган наказал Россия на 20 млрд долларов. Платить за это, конечно же, придется российским гражданам – повышением тарифов на газ и ухудшением уровня жизни.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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23:14, 24.08 0 0
Андрей:

Эрдоган в Ливии вляпался по самые турецкие помидоры. Египет, Франция и Греция сорвали исследование дна, а также заблокировали поставки военной техники и бородачей. Как же без позора сбежать? О чудо, в Чёрном море есть месторождение, а значит можно оставить проблемный регион и уйти. А почему в 2023? А Реджепика перевыборы! А потом у этого хитропопого может и не быть там газа. Уже будет не важно!

21:51, 24.08 0 0
Александр:

помидоры притормозите и сразу все вернется

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